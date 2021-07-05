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Рукалицо: случаи, когда американцы выпалили то, за что должно быть стыдно

Рукалицо: случаи, когда американцы выпалили то, за что должно быть стыдно (28 фото)

Автор:
05 июля 2021 15:59
Сообщество : Жизнь в США
Метки: америка   американцы   истории   люди   подборка   смешно   сша   фото   
2303
28
В разных уголках мира - своя культура, взгляды и особенности. А что насчет США? Многие сошлись в том, что некоторые американцы - весьма странные ребята. На форуме Reddit даже есть специальная группа, где собирают очень странные, забавные и нелепые перлы американцев. Взглянем на небольшую подборку таких высказываний или вопросов, которые задали жители США.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: америка   американцы   истории   люди   подборка   смешно   сша   фото   
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28  комментариев
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12k
U55R 2 часа назад
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527
Denis 12 минут назад
Вполне объективно что большинство жителей США тупые. У нас еще сохранилось какое-никакое но доступное высшее образование, а там на колледж принято собирать с рождения ребенка и то на это способен далеко не каждый.
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781
Сергей Полчаса назад
А про Канаду то американец прав.
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26k
winergy2012 44 минуты назад
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9k
Александр 59 минут назад
Просто у них разное образование, для плебеев и для элиты.
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55k
pynh Час назад
"Одна женщина-американка сказала мне: "У тебя прекрасный английский для иностранца". Если что, я из Великобритании"

Я что не так? Это разные государства. Соответственно жители одной иностранцы для другой. Да и в языках различия есть, в произношении.
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480
Сергей Ковалев pynh 43 минуты назад
Все-таки чистый язык в Великобритании, а не в Америке!
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55k
pynh Час назад
"Один американец с пеной у рта доказывал мне, что моя страна (Исландия) управляется правительством США. Что с ними не так?"

Знаю я еще одну страну =)
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4k
Иван Час назад
"Я приехал из ЮАР. Американцы спрашивали, говорю ли я на африканском.."
А чо не так?
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55k
Андрей Час назад
Всё это говорит об уровне образования в обществе и заинтересованности в чём-либо, кроме себя самого. Ничего, скоро и мы догоним САСШ в таком вопросе, если не сделаем что-нибудь с нашим отношением к окружающему нас.
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33k
Гёз Уленшпигель Час назад
Ну мы семимильными шагами догоняем этих дебилов. Ещё один школьный (11 лет) цикл и всё! Будет так же не смешно. Или наоборот смешно от того количества дебилов , что будут нас окружать ЗДЕСЬ!
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15k
Serg2001 2 часа назад
Примерно такую же хню выдают и некоторые наши молодые люди в ответ на элементарные вопросы, так что тут мы, наверное, с ними уже сравнялись... (
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203k
Барон Мюнхгаузен 2 часа назад
И зачем эта тупость на сайте?
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52k
Нанук Паналык 2 часа назад
Прямо беда!Быстрее бы уже каникулы закончились!
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