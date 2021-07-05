Рукалицо: случаи, когда американцы выпалили то, за что должно быть стыдно

"Однажды таможенный агент в аэропорту Лос-Анджелеса спросил меня: "Откуда вы?", я ответил: "Из Дании". "Сэр, пожалуйста, ответьте нормально", "Что, простите?", "Дания - не настоящая страна, так что пожалуйста, скажите, откуда вы". "Вы держите в руке мой паспорт, в котором указано, что я родился в Дании, а вы говорите, что моей страны не существует?", на что мне выпалили: "Сэр, Дания является регионом Швеции, а не признанным независимым государством".