Рукалицо: случаи, когда американцы выпалили то, за что должно быть стыдно

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В разных уголках мира - своя культура, взгляды и особенности. А что насчет США? Многие сошлись в том, что некоторые американцы - весьма странные ребята. На форуме Reddit даже есть специальная группа, где собирают очень странные, забавные и нелепые перлы американцев. Взглянем на небольшую подборку таких высказываний или вопросов, которые задали жители США.
Случай в аэропорту Лос-Анджелеса
"Однажды таможенный агент в аэропорту Лос-Анджелеса спросил меня: "Откуда вы?", я ответил: "Из Дании". "Сэр, пожалуйста, ответьте нормально", "Что, простите?", "Дания - не настоящая страна, так что пожалуйста, скажите, откуда вы". "Вы держите в руке мой паспорт, в котором указано, что я родился в Дании, а вы говорите, что моей страны не существует?", на что мне выпалили: "Сэр, Дания является регионом Швеции, а не признанным независимым государством".
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"Я из Нидерландов. Один американец уверял, что в США делают лучший в мире сыр гауда, а наш сыр - отстой. Хотя когда-то я жил рядом с городом Гауда, я не стал с ним спорить.."
"Когда-то один американец спросил меня, каково это - иметь акцент. По-моему, это был самый глупый вопрос в моей жизни"
"Я немецкий студент, учился по обмену в США. Однажды на вечеринке у друга-немца, он дал несколько команд своей собаке на немецком. Одна американка спросила: "Как вам удалось обучить собаку немецкому?"
"Все американцы твердят: "Нам не нужна доступная медицинская помощь. Нам нужна свобода!" С такими-то счетами на медицину, нам светит разве что свобода стать банкротами"
"Друг из Америки несколько раз доказывал нам, что только у них есть фейерверки, и мы просто обязаны их увидеть хотя бы раз в жизни"
"Один американский знакомый не понимал, как мы можем использовать метры и сантиметры вместо футов. Он был убежден, что мы всегда переводим их в футы, чтобы узнать более точный размер чего-либо"
"Я родилась на Багамах, и я темнокожая. Один афроамериканец уверял меня, что мне тоже следует называть себя "афроамериканкой" из-за цвета кожи. Я объяснила ему, что афроамериканцами называют темнокожих людей, которые родились в США..."
"Как-то в Америке мне сказали: "Как у вас в Канаде могут предлагать бесплатное медицинское обслуживание? Как врачи могут работать бесплатно? Это же рабство!"
"Я тоже канадец, и однажды услышал от американца: "Вы тоже часть США, у вас просто флаг другой"
"Приехал на учебу на север Испании в октябре. Со мной был другой студент-американец, и в первый день он выпалил: "Я не думал, что на Кубе так холодно". Парень даже не постарался узнать, куда едет, и взял с собой только летнюю одежду"
"Познакомился с американцами в Белграде. Я показал им город, мы объездили все клубы, достал для них алкоголь и другие вещества (они попросили), и однажды мы заговорили о Боге. Я сразу сказал, что атеист. Их отношение ко мне моментально изменилось"
"Их отношение моментально изменилось. Они сказали, что пожалели, что познакомились и провели эту неделю со мной. Класс, мы всю неделю занимались вещами, которые Библия никак бы не одобрила, но то, что я не верю в Бога, кардинально изменило их мнение.."
"Реальные вопросы от американца. "О, ты из Лондона, а Великобритания туда входит?", "А вы до сих пор передвигаетесь везде на лошадях?"
"Услышал от американца в Кейптауне, ЮАР: "Мне нравится, что тут так сохранилась часть афроамериканской культуры!"...
"Один американец с пеной у рта доказывал мне, что моя страна (Исландия) управляется правительством США. Что с ними не так?"
"Один американец средних лет был удивлен, узнав, что Венеция - старый город. Он убеждал меня, что это построенный в 20 веке аттракцион для туристов"
"Одна женщина-американка сказала мне: "У тебя прекрасный английский для иностранца". Если что, я из Великобритании"
"Я немец. Типичные вопросы от американцев: "А у вас там есть машины/деревья/собаки? А Гитлер еще жив?"
"Мы из Ирландии. Таксиста в Нью-Йорке удивило то, что мы прилетели на самолете: "Ого, у вас есть аэропорты?" Он думал, что мы до сих пор передвигаемся на лошадях"
"Я британец, уже 15 лет живу в США. Самое смешное, о чем меня спросили - сколько времени мне понадобилось, чтобы выучить "нормальный" английский в США"
"Один американец как-то спросил: "Как ты можешь быть из страны, где не говорят на английском? Ты же белый!"
"Один американец: "Макароны с яйцами? Как вы это едите? Просто фу"... Парень, это карбонара"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я что не так? Это разные государства. Соответственно жители одной иностранцы для другой. Да и в языках различия есть, в произношении.
Знаю я еще одну страну =)
А чо не так?