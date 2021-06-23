25 людей, которые сделали необратимые ошибки и посмеялись над собой

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В жизни каждого случаются разные казусы и ошибки - этого не избежать. Важно как при этом мы относимся к подобным моментам. Некоторые люди воспринимают подобное с юмором, как герои этой подборки. Хотя они совершили ужасные ошибки, но повеселили миллионы пользователей сети!
"Никогда не позволяйте ребенку прикреплять игрушки с присосками вам на голову, а тем более отрывать их. Просто поверьте мне"
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"Хорошие новости - наконец пришла маска с моим лицом, которую мне делали на заказ. Плохие новости - вот как она выглядит в реальности"
"А мы заказали разделочную доску размера ХХХХL, забыв посмотреть ее размеры перед заказом"
"Заказала оберточную бумагу, и каким-то образом на ней оказалось мое фото с аватарки. Я не расстроена!"
"Сказала мужу купить пять бананов. Оказывается, продавец не так его понял, и дал пять связок бананов"
"Если вы когда-либо думали: "Да какая разница, пойду в дешевую парикмахерскую", подумайте трижды"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Причём тут продавец?
Это у вас муж тупой! :)
Что за клава? Кто знает? Хочу такую же.
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https://aliexpress.ru/item/33011224139.html?&item_id=33011224139&sku_id=67119045981https://aliexpress.ru/item/33011224139.html?&item_id=33011224139&sku_id=67119045981
Даже в посте написано правильно.