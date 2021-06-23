25 людей, которые сделали необратимые ошибки и посмеялись над собой

В жизни каждого случаются разные казусы и ошибки - этого не избежать. Важно как при этом мы относимся к подобным моментам. Некоторые люди воспринимают подобное с юмором, как герои этой подборки. Хотя они совершили ужасные ошибки, но повеселили миллионы пользователей сети!

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"Никогда не позволяйте ребенку прикреплять игрушки с присосками вам на голову, а тем более отрывать их. Просто поверьте мне" 0 Источник:

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Священник вел прямой эфир в Фейсбуке, и не заметил, что включил его с фильтрами-масками 0 Источник:

"Хорошие новости - наконец пришла маска с моим лицом, которую мне делали на заказ. Плохие новости - вот как она выглядит в реальности" 0 Источник:

"Мой отец хвастался, что заказал дешевую клавиатуру для компьютера.." 0 Источник:

"А мы заказали разделочную доску размера ХХХХL, забыв посмотреть ее размеры перед заказом" 0 Источник:

"Случайно заказала на сайте не одну пачку соды, а запас до конца жизни" 0 Источник:

Еще одно доказательство того, как важно смотреть размеры предметов перед заказом на сайте 0 Источник:

"Заказала оберточную бумагу, и каким-то образом на ней оказалось мое фото с аватарки. Я не расстроена!" 0 Источник:

Автомеханик просто открыл крышку капота, и увидел нового жильца машины 0 Источник:

"Кто-то на рабочем объекте по ошибке высыпал в унитаз сухой лед" 0 Источник:

"Сказала мужу купить пять бананов. Оказывается, продавец не так его понял, и дал пять связок бананов" 0 Источник:

"Оформил весь дом рождественскими гирляндами, а там..." 0 Источник:

Что-то здесь явно не так... 0 Источник:

"Сегодня я случайно почистил зубы противовоспалительной мазью" 0 Источник:

"Я ждал семь лет, чтобы сделать фото с пробегом 111111 миль, и был так близок к успеху.." 0 Источник:

"Мама забрала у моего брата Xbox, и случайно оставила на плите.. Бедный ребенок" 0 Источник:

"Решение установить эти японские двери явно было ошибкой.." 0 Источник:

Хотел панорамное фото с собакой, а получил чей-то ночной кошмар 0 Источник:

"Если вы когда-либо думали: "Да какая разница, пойду в дешевую парикмахерскую", подумайте трижды" 0 Источник:

"Сегодня утром перепутал соевый соус с сиропом. Явно не мой день" 0 Источник:

Кто-то не проверил вещи, прежде чем включать стирку 0 Источник:

"Я отклеил часть экрана своего монитора после покупки, думая, что это защитная плёнка" 0 Источник:

Б - безысходность 0 Источник:

"Не повторяйте моих ошибок, и не оставляйте окна машины открытыми даже возле дома.." 0 Источник: