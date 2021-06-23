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25 людей, которые сделали необратимые ошибки и посмеялись над собой

25 людей, которые сделали необратимые ошибки и посмеялись над собой (26 фото)

Автор:
23 июня 2021 12:42
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   люди   подборка   приколы   смех   смешно   фейлы   фото   
1334
26
В жизни каждого случаются разные казусы и ошибки - этого не избежать. Важно как при этом мы относимся к подобным моментам. Некоторые люди воспринимают подобное с юмором, как герои этой подборки. Хотя они совершили ужасные ошибки, но повеселили миллионы пользователей сети!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   люди   подборка   приколы   смех   смешно   фейлы   фото   
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13  комментариев
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7
Саша Час назад
"Сказала мужу купить пять бананов. Оказывается, ПРОДАВЕЦ не так его понял, и дал пять связок бананов"
.
Причём тут продавец?
Это у вас муж тупой! :)
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5k
Евгений 37 минут назад


Что за клава? Кто знает? Хочу такую же.
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4k
Hugo_RnD 56 минут назад
а в чём прикол на фотке с гирляндами?!
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492
Pimenov Hugo_RnD 46 минут назад
На гирлянда тоже розетка
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46k
noName Час назад
"сделали необратимые ошибки"-что тут не обратимого?!Здоровье и жизнь на месте,остальное поправить не проблема
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28k
Acu900 Час назад
Бедная мама а не ребенок. Теперь ей придется раскошелится на новый Xbox
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