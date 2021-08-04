Остановите это: горе-блогеры, которые слегка переборщили с фотошопом

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Сейчас в Инстаграме полно красивых картинок, и многие стремятся к безупречной красоте. Но что прячется за этой "красотой"? В некоторых случаях разве что умение владеть фотошопом. Но иногда это заходит настолько далеко, что становится жутковато. Вот несколько таких примеров. Главное, не забудьте это развидеть.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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