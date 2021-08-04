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Остановите это: горе-блогеры, которые слегка переборщили с фотошопом

Остановите это: горе-блогеры, которые слегка переборщили с фотошопом (40 фото)

Автор:
04 августа 2021 21:34
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Instagram   блогеры   инстаграм и реальность   люди   подборка   смешно   фото   фотошоп   
1308
40
Сейчас в Инстаграме полно красивых картинок, и многие стремятся к безупречной красоте. Но что прячется за этой "красотой"? В некоторых случаях разве что умение владеть фотошопом. Но иногда это заходит настолько далеко, что становится жутковато. Вот несколько таких примеров. Главное, не забудьте это развидеть.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Instagram   блогеры   инстаграм и реальность   люди   подборка   смешно   фото   фотошоп   
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7  комментариев
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5k
КремлеКот 2 часа назад
Неужели они настолько тупы, что не понимают как нелепо выглядят ?
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1k
Бендер Сгибатель Родригес Час назад
Спрос рождает предложение. Эти пустоголовые 5ляди появились не на ровном месте, а с подачи 90% голодающих мужиков. Одни голодают из-за одиночества, другие являются счастливыми обладателями толстожопых или стрёмных в постели жён, одна из отдушин для них - подобные фотки, на которые можно пофапать и пустить слюни. На работе частенько подбегают ко мне с мобилами и возгласами: глянь на эту, уж я бы её, уф-уф. Да она бы побрезговала тобой. Раз уж ты выбрал бревно, то и трахай его и не засматривайся на других, тебя никто не заставлял жениться на свиноматке. Вот мне никогда не хотелось смотреть на голых баб, мне моей хватало, потому что я воспитал из неё ту, от которой и гулять не хочется. И это может каждый. Но не хочет, он лучше пофапает тут и обзавидуется. Мне жаль таких лузеров.
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15k
Пумба 2 часа назад
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9k
Majul 2 часа назад
Слегка в названии следует взять в кавычки. Тут совсем не слегка
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9k
MakDag 2 часа назад
Почему - слегка?!..
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