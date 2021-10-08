В Краснодаре задержали бизнесмена Намоева и его охранников, которые избили водителя "Газели"

Никто не верил, что такое возможно. Но огласка и Следственный комитет творят чудеса!
В Краснодаре задержали крупного застройщика, владельца компании HBM Темура Намоева и его охранников, которые в понедельник избили водителя "Газели" за то, что тот не дал их кортежу с обочины вклиниться в общий поток.
Охранники решили наказать наглого работягу, что не пропустил важных людей на "Гелике" и "Бенли", который, как говорят, стоит 30 миллионов рублей. Вот это видео:
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Водитель микроавтобуса снял побои и написал заявление в полицию. Никто не верил, что этому делу дадут ход - пострадавшему, к слову, уже заплатили и претензий к зачинщикам драки он не имеет. Но после широкой огласки, на инцидент обратил внимание Следственный комитет. Там возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". И сегодня в центре Краснодара сотрудники уголовного розыска совместно с бойцами СОБРа жестко задержали беспредельщиков.
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Самое смешное, что Темур Намоев совершенно не беспокоился по поводу этого конфликта. В своем комментарии журналистам он заявил, что ничего серьезного не произошло.
А вот так "хозяева жизни" передвигаются по дорогам. Ролик был заснят в день конфликта с водителем "Газели":
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Но на это всё и закончится...
Неужто и вместо извинений будет статья с реальным наказанием?
Пока человек продается, порядка не будет. А комерс в очередной раз убедился, что ему можно все. В крайнем случае купит очередного страдальца и тот сглотнет с радостью.
Вы бы на месте водителя газели по другому бы поступили!
Я лишь усомнился в человеческих качествах "героя". А на счёт интернета, не стоит попрекать других тем, в чем и Вы не сильны. Мы вроде вместе в "интернетах".
Так о каких человеческих качествах Вы говорите? Я, скорее всего, на месте водителя газели, оказался бы в точно такой же ситуации и на выходе поступил бы точно так же. Это в кино всё красиво, жизнь, она совсем другая.
охрана возможно получит условный срок.