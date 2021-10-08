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В Краснодаре задержали бизнесмена Намоева и его охранников, которые избили водителя "Газели"

В Краснодаре задержали бизнесмена Намоева и его охранников, которые избили водителя "Газели" (2 фото + 3 видео)

Автор:
08 октября 2021 14:51
Сообщество : Криминал
Метки: бизнесмен   видео   задержание   избиение   краснодар   
1704
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Никто не верил, что такое возможно. Но огласка и Следственный комитет творят чудеса!

В Краснодаре задержали крупного застройщика, владельца компании HBM Темура Намоева и его охранников, которые в понедельник избили водителя "Газели" за то, что тот не дал их кортежу с обочины вклиниться в общий поток.

Водитель микроавтобуса снял побои и написал заявление в полицию. Никто не верил, что этому делу дадут ход - пострадавшему, к слову, уже заплатили и претензий к зачинщикам драки он не имеет. Но после широкой огласки, на инцидент обратил внимание Следственный комитет. Там возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". И сегодня в центре Краснодара сотрудники уголовного розыска совместно с бойцами СОБРа жестко задержали беспредельщиков.

Самое смешное, что Темур Намоев совершенно не беспокоился по поводу этого конфликта. В своем комментарии журналистам он заявил, что ничего серьезного не произошло.

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Метки: бизнесмен   видео   задержание   избиение   краснодар   
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27  комментариев
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1k
MC 43 минуты назад
Очень хорошо. Радует, что власти РФ начали реагировать на подобные выходки.
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18k
sanchesS80 2 минуты назад
Скорее всего уже висел у кого-то "на карандаше", или кому-то еще выше мешался, нужен был повод. Повод нашёлся.
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62k
Нанук Паналык 3 минуты назад
Одни рисовки кругом!СК решил показать что у него писька длиннее!
Но на это всё и закончится...
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−23
Нурик Нуриков 7 минут назад
Гандоны, Сталина им не хватает!
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277
Сигизмунд Лазаревич 10 минут назад
Цирк. Получат с армяшки чуть чуть денег ну может охраннику пол годика условно дадут. И это при самом плохом варианте.
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23k
Sergey 12 минут назад
На втором видео с ж/д переездом, неужели догонят локомотив и изобьют машиниста, за то что не пропустил
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8k
Перст Указующий 15 минут назад
ск, походу, фишки читает. Осторожней тут.
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11k
ЕвгенийДончак 19 минут назад
Да ладно!!!


Неужто и вместо извинений будет статья с реальным наказанием?
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994
4EPMET 20 минут назад
блин, как выходка, так виновника торжества зовут Тимур Намоев, или Рулон Обоев, или Ведро Помоев!
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15k
homerchik Полчаса назад
Вот что огласка и резонанс делают...
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4k
Максим Полчаса назад
Так мило, мы возмущались беззаконием, "смелостью" водителя ГАЗели... а оказалось, что его смелость и побои можно легко купить и претензий не будет.
Пока человек продается, порядка не будет. А комерс в очередной раз убедился, что ему можно все. В крайнем случае купит очередного страдальца и тот сглотнет с радостью.
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65k
Максим Полчаса назад
Не понимаю таких конченных.. неужели застряли в 90-х. счас у каждого регистратор, мобила.. любое твое выпрыгивание, плечи колесом, по сути прыжок в сторону статьи.
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7k
КОСТЯН Полчаса назад
А охранников отписдошить хорошенько, вежливости поучить
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763
Иван Иванов 37 минут назад
Спасибо интернету, без него хер бы кто узнал об этом
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8k
antonium 38 минут назад
Опять черти черножопые, что ни новость то они. Но у нас же нет национального вопроса, как сказал песков, его решать не нужно. А всех этих полублатных нужно водителям выходить из авто и п.здить. И их корыта тоже, чтобы неповадно было. Регу надо было газку прибавить и на две кегли было бы меньше.
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1.8M
Иван Кемеров 38 минут назад
Прям бальзам на душу. Как думает - сядет?
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4k
Zhora 40 минут назад
Вот блин если какой-то инцидент на дороге, там почему-то обязательно фигурирует кто-то с именем типа Рулон Обоев или Камаз Отходов
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4k
tamin 40 минут назад
Слушайе, ск прямо радует. Что ни день то отличная новость от них
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55
Родион Рябов Zhora Полчаса назад
На территории РФ закон должен быть для всех един. Иначе профанация. Не довольные скачут в 404. Като так :).
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