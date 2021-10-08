В Краснодаре задержали бизнесмена Намоева и его охранников, которые избили водителя "Газели"

Водитель микроавтобуса снял побои и написал заявление в полицию. Никто не верил, что этому делу дадут ход - пострадавшему, к слову, уже заплатили и претензий к зачинщикам драки он не имеет. Но после широкой огласки, на инцидент обратил внимание Следственный комитет. Там возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". И сегодня в центре Краснодара сотрудники уголовного розыска совместно с бойцами СОБРа жестко задержали беспредельщиков.