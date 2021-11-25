Об ответе Кинчева на приглашение врачей в свете начала охоты на антиваксеров

"Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдём время для того, чтобы провести вас по "красным зонам", реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц", – говорилось в письме.

Кроме Кинчева, письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.

Константин Кинчев, являясь медийной личностью, а стало быть, обязанный отвечать за публично сказанные слова не стал отмалчиваться в сторонке.

Как сообщается в РИА Новости, он ответил врачам в своём Instagram.

"Уважаемые доктора! Спасибо за ваше приглашение, но дело в том, что я больше месяца провёл в реанимации "красной зоны" и не понаслышке знаю, что и как там происходит. Меня спасли врачи, низкий поклон профильным специалистам", - написал Кинчев.

Просто и лаконично, однако в ситуации, когда государственная машина репрессивного аппарата разворачивается в сторону инакомыслия, большего и не скажешь.