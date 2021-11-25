Об ответе Кинчева на приглашение врачей в свете начала охоты на антиваксеров

Лидер рок-группы "Алиса" отреагировал на приглашение врачей - сторонников вакцинации в "Красную зону".
Второй по счёту лидер "Алисы" Константин Кинчев, известный своими либеральными взглядами, отстаивающий ценности свободы и демократии, которую клятвенно обещали дать народу "перестройщики" и "демократизаторы", известен в том числе и своими публичными антипрививочными высказываниями. Хотя его возмущение вызвано не столько самими вакцинами, сколько "массовой" и "обязательной" компаниями вакцинации. Потому что, следуя по пути ужесточения, по его мнению, они носят скорее принудительный характер, нежели добровольный, а стало быть, попирают свободу, в то же время ограничительные меры, вводимые политиками и администраторами без всенародного обсуждения, нарушают принципы демократического сосуществования.
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Так или иначе, Кинчев попал в список известных людей с антипрививочными взглядами, которому врачи, сторонники вакцинации изложили свои доводы в пользу прививок. В дополнение адресаты письма были приглашены посетить так называемые "красные зоны", в которых больные ковидом с сильными осложнениями получают интенсивную терапию.
"Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдём время для того, чтобы провести вас по "красным зонам", реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц", – говорилось в письме.
Кроме Кинчева, письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.
Константин Кинчев, являясь медийной личностью, а стало быть, обязанный отвечать за публично сказанные слова не стал отмалчиваться в сторонке.
Как сообщается в РИА Новости, он ответил врачам в своём Instagram.
"Уважаемые доктора! Спасибо за ваше приглашение, но дело в том, что я больше месяца провёл в реанимации "красной зоны" и не понаслышке знаю, что и как там происходит. Меня спасли врачи, низкий поклон профильным специалистам", - написал Кинчев.
Просто и лаконично, однако в ситуации, когда государственная машина репрессивного аппарата разворачивается в сторону инакомыслия, большего и не скажешь.
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Прошу простить на ремарку, но не могу не поделиться мыслью. Известно, что врачи, не заостряясь на пропорциях, делятся на три категории: сторонники вакцинации, её противники и выжидающие, которые прекрасно понимают, что выгоднее быть прививочником, однако знающие, что если что-то пойдёт не так, а гарантий против этого никто не даёт - разборки будут "не по партийным спискам".
И если правительство, безоговорочно приняв точку зрения одной части врачей, полностью уверенно в своей правоте, почему бы не пригласить медиков из оппозиции к открытому публичному обсуждению вопроса? ВОЗ не разрешает? Почему, по мнению Гинцбурга, к примеру, детского офтальмолога нужно лишить диплома врача, только за то, что он несогласен со сроками и методиками проверки, ранее не применявшихся препаратов?
Напомним, ранее публиковались материалы об открытом письме врачей и начале охоты на
ведьм антиваксеров.
P.S. Уважаемые читатели! Ни в коем случае не хочу выступать в роли провокатора, поэтому убедительно прошу, в силу сложившегося положения (см. выше), отказаться в комментариях от критики прививок, прививочного материала и госпрограмм вакцинации. По сути статьи, также не следует рвать душу - даже начинающий конспиролог, может предположить, что это часть двухходовочки: письмом подсвечивают, группу известных лиц, а по ходу обсуждения публикаций СМИ идёт мониторинг несогласных. Далее "известные антиваксеры" по команде сверху сдуваются один за другим, а их поклонникам ничего не остаётся, кроме как последовать примеру кумиров.
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и он же не против вакцинации - он против принудиловки и сегрегации в обществе. хочешь - прививайся, он же никого не отговаривает. я тоже лежал в "красной зоне" и тоже против QRепостного права.
После опубликования данных, которыми располагает член комитета по разведке Палаты представителей американского конгресса Крис Стюарт, стало известно, что на конец октября в нескольких разведывательных ведомствах не было вакцинировано, по меньшей мере, 20 процентов сотрудников, а в отдельных структурах данного сообщества эта цифра достигала сорока процентов. Правда, он отказался назвать конкретные ведомства, поскольку полная информация о показателях вакцинации засекречена.
https://rg.ru/2021/11/05/tysiacham-sotrudnikov-amerikanskoj-razvedki-grozit-uvolnenie-za-otkaz-privitsia.htmlhttps://rg.ru/2021/11/05/tysiacham-sotrudnikov-amerikanskoj-razvedki-grozit-uvolnenie-za-otkaz-privitsia.html
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Ах уж эти коварные сотрудники ЦРУ со своими многоходовочками, которые спят и видят как посадить грязных, мерзких антиваксеров-мракобесов, живущих в 18 веке...
Вырезанная из контекста часть полностью меняет смысл. Или это очередной спецвброс?
"Мнения своего по поводу разделения людей на «чистых» и «не чистых» менять не буду.
Отношения к принудительным (!) медицинским процедурам , тоже.
Присвоение товарного знака (QR код) людям, считаю преступлением."
Его вечно недовольная физиономия уже заслужила стать мемом.
Например, назначили Вассисуалия дураком с этого дня. Вот пусть с этим ходит и оправдывается, а вы все плюйте в него. Это полный идиотизм. Кто назначил его дураком, по какой прчине он дурак - неважно. Главное, что ему проблем и ярлыков навешали.
А минздрав может написать в угоду власти что угодно. Там не врачи там чиновники сидят.
Это пример лжи и манипуляции.
Врачи и медицинские организации, ассоциации могут выступать против полного применения или против методики применения того или иного лекарства. На основании данных инициатив в мире постоянно запускают механизмы для введения запрета на применения того или иного лекарства или изменения схемы применения того или иного лекарства. Это не значит, что врачи выступают против лекарственной терапии. Это значит, что врачи соблюдают клятву врача.
А пример - врач, против прививок, это не врач - очередной пример уровня сознания и совести вакцинаторов.
Что за такая избирательность для болезни от которой погибает не более одного процента?