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Об ответе Кинчева на приглашение врачей в свете начала охоты на антиваксеров

Об ответе Кинчева на приглашение врачей в свете начала охоты на антиваксеров (3 фото + 2 видео)

Автор:
25 ноября 2021 03:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   врачи   диалог   кинчев   красная зона   ответ   письмо   
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Лидер рок-группы "Алиса" отреагировал на приглашение врачей - сторонников вакцинации в "Красную зону".

Второй по счёту лидер "Алисы" Константин Кинчев, известный своими либеральными взглядами, отстаивающий ценности свободы и демократии, которую клятвенно обещали дать народу "перестройщики" и "демократизаторы", известен в том числе и своими публичными антипрививочными высказываниями. Хотя его возмущение вызвано не столько самими вакцинами, сколько "массовой" и "обязательной" компаниями вакцинации. Потому что, следуя по пути ужесточения, по его мнению, они носят скорее принудительный характер, нежели добровольный, а стало быть, попирают свободу, в то же время ограничительные меры, вводимые политиками и администраторами без всенародного обсуждения, нарушают принципы демократического сосуществования.

Так или иначе, Кинчев попал в список известных людей с антипрививочными взглядами, которому врачи, сторонники вакцинации изложили свои доводы в пользу прививок. В дополнение адресаты письма были приглашены посетить так называемые "красные зоны", в которых больные ковидом с сильными осложнениями получают интенсивную терапию.


"Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдём время для того, чтобы провести вас по "красным зонам", реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц", – говорилось в письме.


Кроме Кинчева, письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.

Константин Кинчев, являясь медийной личностью, а стало быть, обязанный отвечать за публично сказанные слова не стал отмалчиваться в сторонке.

Как сообщается в РИА Новости, он ответил врачам в своём Instagram.


"Уважаемые доктора! Спасибо за ваше приглашение, но дело в том, что я больше месяца провёл в реанимации "красной зоны" и не понаслышке знаю, что и как там происходит. Меня спасли врачи, низкий поклон профильным специалистам", - написал Кинчев.


Просто и лаконично, однако в ситуации, когда государственная машина репрессивного аппарата разворачивается в сторону инакомыслия, большего и не скажешь.


Прошу простить на ремарку, но не могу не поделиться мыслью. Известно, что врачи, не заостряясь на пропорциях, делятся на три категории: сторонники вакцинации, её противники и выжидающие, которые прекрасно понимают, что выгоднее быть прививочником, однако знающие, что если что-то пойдёт не так, а гарантий против этого никто не даёт - разборки будут "не по партийным спискам".

И если правительство, безоговорочно приняв точку зрения одной части врачей, полностью уверенно в своей правоте, почему бы не пригласить медиков из оппозиции к открытому публичному обсуждению вопроса? ВОЗ не разрешает? Почему, по мнению Гинцбурга, к примеру, детского офтальмолога нужно лишить диплома врача, только за то, что он несогласен со сроками и методиками проверки, ранее не применявшихся препаратов?

Напомним, ранее публиковались материалы об открытом письме врачей и начале охоты на ведьм антиваксеров.


P.S. Уважаемые читатели! Ни в коем случае не хочу выступать в роли провокатора, поэтому убедительно прошу, в силу сложившегося положения (см. выше), отказаться в комментариях от критики прививок, прививочного материала и госпрограмм вакцинации. По сути статьи, также не следует рвать душу - даже начинающий конспиролог, может предположить, что это часть двухходовочки: письмом подсвечивают, группу известных лиц, а по ходу обсуждения публикаций СМИ идёт мониторинг несогласных. Далее "известные антиваксеры" по команде сверху сдуваются один за другим, а их поклонникам ничего не остаётся, кроме как последовать примеру кумиров.

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Метки: Россия   видео   врачи   диалог   кинчев   красная зона   ответ   письмо   
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The Sinner 5 часов назад
Жить или умереть, это сугубо личное дело каждого человека. "Варево" под эгидой заботы, может "вливать" в себя кто угодно и в любых количествах. Но не следует одним людям, диктовать а уж тем более принуждать других людей, делать то, что им претит про разным причинам.
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Комментарий удален
18k
3k
Вадим Игнатьев 47 минут назад
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1
Игорь Киселев Вадим Игнатьев 13 минут назад
Совершенно верно,шуты должны знать своё место
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25k
Батончик с маком 57 минут назад
Надоели нытики. Не нравится в нашей стране, валите к е.беням куда хотите.
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27
ff12 Час назад
Вот как музыку писать, так нормальные люди. Но как в политику лезть, так вся дурь и вылезает. Нахера Кинчев в это полез?
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16
MET59rus 2 часа назад
Музыкант здорового человека
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16
MET59rus Андрей 19 минут назад
а он и не медик - он гражданин рф и хочет чтобы Конституция страны в которой он живет не была филькиной грамотой.

и он же не против вакцинации - он против принудиловки и сегрегации в обществе. хочешь - прививайся, он же никого не отговаривает. я тоже лежал в "красной зоне" и тоже против QRепостного права.
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254
Михаил Андреев 2 часа назад
Дело в том, поясняет агентство Associated Press, что тысячи сотрудников разведывательных органов оказались под "гильотиной" увольнения из-за невыполнения решения Белого дома об обязательной вакцинации сотрудников учреждений и компании, насчитывающих сто или более сотрудников.

После опубликования данных, которыми располагает член комитета по разведке Палаты представителей американского конгресса Крис Стюарт, стало известно, что на конец октября в нескольких разведывательных ведомствах не было вакцинировано, по меньшей мере, 20 процентов сотрудников, а в отдельных структурах данного сообщества эта цифра достигала сорока процентов. Правда, он отказался назвать конкретные ведомства, поскольку полная информация о показателях вакцинации засекречена.
https://rg.ru/2021/11/05/tysiacham-sotrudnikov-amerikanskoj-razvedki-grozit-uvolnenie-za-otkaz-privitsia.htmlhttps://rg.ru/2021/11/05/tysiacham-sotrudnikov-amerikanskoj-razvedki-grozit-uvolnenie-za-otkaz-privitsia.html
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Ах уж эти коварные сотрудники ЦРУ со своими многоходовочками, которые спят и видят как посадить грязных, мерзких антиваксеров-мракобесов, живущих в 18 веке...
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37
Eugen 2 часа назад
Автор, а почему полный текст ответа Кинчева не приводишь?
Вырезанная из контекста часть полностью меняет смысл. Или это очередной спецвброс?

"Мнения своего по поводу разделения людей на «чистых» и «не чистых» менять не буду.

Отношения к принудительным (!) медицинским процедурам , тоже.

Присвоение товарного знака (QR код) людям, считаю преступлением."
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1k
Павел Астахов 2 часа назад
Суть: вакцинация или месяц в реанимации
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31
Drongo 3 часа назад
А когда Кинчев был хоть чем-то доволен?
Его вечно недовольная физиономия уже заслужила стать мемом.
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18k
Ади Шакти Мудра Автор поста 3 часа назад
Один из основных приёмов манипуляции: "Ложный выбор" , то есть в выборе между хорошим и плохим , хорошее незаметно подменяется плохим №2. Образно объясняя - из выбора между дерьмом и пирожным убирается пирожное и выбор предлагают уже между собачьим и кошачьим дерьмом. Но это теория. А теперь вернёмся к нашим проблемам. Вы не заметили что выбор в этой акции изначально подтасован? Вам предлагают сделать выбор, присоединившись к мнению либо известных дилетантов, либо неизвестных практикующих профессионалов, где выбор очевиден. Вам кто нибудь предложил альтернативное профессиональное медицинское мнение? В этом и вся суть манипуляции.
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172
Nаnе First NameLаst Ади Шакти Мудра 2 часа назад
А медики не на публику говорят - нас заставляют ширять людей. Но мы не знаем что это вообще и что будет дальше с этими людьми. Сверху спустили план и ширку - выполняй это под угрозой увольнения. И это не теория, а факт.
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172
Nаnе First NameLаst alex 2 часа назад
Да антипрививрчников единицы штук. И живут, как правило обособленно или в лесу в землянках. Это пропагандоны понавешивали ярлыки прививочник-антипрививочник. Даже не разбираясь в сути вопроса.

Например, назначили Вассисуалия дураком с этого дня. Вот пусть с этим ходит и оправдывается, а вы все плюйте в него. Это полный идиотизм. Кто назначил его дураком, по какой прчине он дурак - неважно. Главное, что ему проблем и ярлыков навешали.
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349
Deta alex 2 часа назад
страховка при получении вакцины, отличное решение , многие не ставят из-за того , что не знают что с ними будет после неё. И да, не расскажут вам всю правду, так что думаю, что некоторые медики правы и против вакцины, там есть к чему придраться
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254
Михаил Андреев alex Час назад
Если обязанность врача в своей работе всегда руководствоваться приказами минздрава, то по сути у него и своего мнения не может быть.

А минздрав может написать в угоду власти что угодно. Там не врачи там чиновники сидят.
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14k
vikklu 3 часа назад
Вот уж не думал, что мнения всяких попсовых певцов будут критичными для решения вакцинироваться, или нет. Да, Кинчев попса, не более. До того же Бутусова или Кипелова, ему как киркорову до Карузо.
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891
Гремлин 4 часа назад
Не понимаю почему не требуют для захода в ресторан сертификат об отсутствии туберкулёза, гепатита, гриппа, вшей, проказы, сифилиса, спида наконец?
Что за такая избирательность для болезни от которой погибает не более одного процента?
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172
Nаnе First NameLаst Гремлин 2 часа назад
Да потому что в ресторане будет 0 людей. А так, уже 2 года эта канитель. Власти делают всё возможное, чтобы эта канитель не закончилась. Убрать эффективных менеджеров и поставить специалистов-вирусологов - за полгода поборют ковид.
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7
Poldolinsky 4 часа назад
Стало быть чувак месяц провёл в реанимации вместо того чтобы сделать укол. С это следовало начинать. Объяснить непонятливым гражданам что их ждёт простая альтернатива: укол или реанимация.
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84
Злой сибирец Poldolinsky 2 часа назад
Уколотые тоже в реанимацию попадают. Просто статистические циферки и высеры "врачей" этого не отображают.
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8k
Алексей 4 часа назад
Запарили с этой вакцинацией и шумихой. Запарили со своей демократией. Все хотят свободу. Свободу от чего блин? Ну езжайте в ипеня, живите там, будем вам свобода полностью от всего.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 5 часов назад
А в чем проблема. Если приглашают, от чего не сходить. Помнится первое лицо государства ходило.
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7
Poldolinsky Ади Шакти Мудра 4 часа назад
Думаю он пропустил экскурсию в морг
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172
Nаnе First NameLаst Ади Шакти Мудра 2 часа назад
Первое лицо будет в общепит заходить так


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