В России начали отлавливать противников вакцинации

Росздравнадзор за три недели собрал материалы на 37 злостных антиваксеров, которые, по мнению ведомства, своими публичными и заведомо ложными заявлениями ставят под угрозу жизнь и здоровье людей.





В Росздравнадзоре рассказали, что активных противников прививок против Covid-19 им удалось найти благодаря мониторингу соцсетей и мессенджеров. Скриншоты публикаций нарушителей и данные, которые удалось на них найти, уже отправлены в прокуратуру. По результатам проверки им грозит суровое наказание по статьям 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса России.