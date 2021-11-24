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В России начали отлавливать противников вакцинации

В России начали отлавливать противников вакцинации (3 фото)

Автор:
24 ноября 2021 13:46
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   Росздравнадзор   антипрививочники   прокуратура   уголовное дело   
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Антиваксерам грозит суровое уголовное наказание.

Росздравнадзор за три недели собрал материалы на 37 злостных антиваксеров, которые, по мнению ведомства, своими публичными и заведомо ложными заявлениями ставят под угрозу жизнь и здоровье людей.


В Росздравнадзоре рассказали, что активных противников прививок против Covid-19 им удалось найти благодаря мониторингу соцсетей и мессенджеров. Скриншоты публикаций нарушителей и данные, которые удалось на них найти, уже отправлены в прокуратуру. По результатам проверки им грозит суровое наказание по статьям 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса России.

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По количеству антипрививочников пока лидирует Карелия. Сотрудники регионального подразделения Росздравнадзора выявили там 18 нарушителей, следом идет Ростовская область - 8 антиваксеров. Из Волгоградской области на нарушителей в прокуратуру отправилось 5 материалов, два из Смоленской области и по одному из Якутии и Томской области.


Росздравнадзор объявил "охоту на ведьм" 4 ноября. И выявленные 37 противников вакцинации это пока первые плоды работы территориальных подразделений ведомства. Можно не сомневаться, что скоро конвейер по их олову заработает с удвоенной силой.

Что касается наказания по ст. 207.1 УК ("Публичное распространение заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан") и 207.2 УК ("Распространение заведомо ложной информации, повлекшее тяжкие последствия"), то распространяющим такую информацию грозит штраф от 300 до 700 тысяч рублей (по первой статье) и тюремный срок до трех лет (по второй статье).

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Метки: COVID-19   Росздравнадзор   антипрививочники   прокуратура   уголовное дело   
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Viejo Borracho Dikobraz 40 минут назад
По сути гигантскую систему пропаганды напугали 37 человек.
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Феликс Дзержинский 16 секунд назад
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5k
Борис Карабанов 3 минуты назад
Хватились, когда с горы скатились, т.е. после позорного проигрыша информационного противостояния по всем фронтам, хотя статья за фейки по социально значимым темам давно была. Всегда на шаг позади. Кампанию вакцинации государство просрало полностью и повесило проблему на работодателя, дескать, вакцинируйте, а то мы вас прищучим. Давно надо было антиваксеров давить, давить до начала вакцинации, когда информационные хохловойска только ещё начинали гнусить про "непровереннную жижу".
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1k
сеньор Леонсио 10 минут назад
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187
Shk0dnik 14 минут назад
Жаль, из Тюменской области никого не прижали. Во всех наших группах в ВК сплошь провокаторы-антиваксеры. Причём большинство даже не удосуживается перелогиниться - так из сидят, кто с Сызрани, кто с Тамбова и т.д.... А психованные читатели им верят...
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222
Шурман 14 минут назад
Да можете не вакцинироваться , в октябре позвонили из школы сына и дочки у ваших детей насморк кашель и диарея , приехал забрал , в тот же день поехали делать тест и себе и детям , у них положительный у нас отрицательные потому что привиты . Сын дристал неделю и дочка так же , кушать отказывались , температура была постоянная 38 . Но у нас детей до 12 лет не прививают . Сегодня с утра один клиент звонил спросил а ты привит ? говорю давно уже он а я вот нет , странная боль в груди говорит и бошка не своя и мокрота почти черная отходит , я простой вопрос заказал и какого хрена ты дома сидишь ? езжай в больницу в скорой сразу примут и все станет ясно .
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222
Шурман 9 минут назад
Это для тех кто хочет сказать что я пургу несу про то что сам привит .

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17k
Эрик 17 минут назад
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4k
tamin 19 минут назад
Молодцы. Начало положено
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92
Ка-Пэкс 20 минут назад
Правильно, давно их пора уже прижучить. Биотеррористы чертовы. Сделали бы как в Китае, то уже все здоровые были, а щас только дебилы плодятся со своими тупыми высказываниями насчет прививок. Даже не понимают принципы её работы и иммунитета.
Антипрививочники, поймите, вы свободны, да, но ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода других. Есть люди, которым по показаниям здоровья нельзя делать, так зачем им заболевать от вас, которым можно? Изучите принципы её работы, как работает иммунитет. Почитайте достоверную информацию, а не то, что вы читаете в своих соц сетях у какого-нибудь забугорного блогера со всеми научными степенями и образованиями.
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−103
павук Полчаса назад
все равно идите на со своим спутником
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Полчаса назад
Для справки. В Австрии антиваксерами уже считают и привитых, но не верящих в вакцину. Так что охота на ведьм только начинается. Китайская модель лояльности внедряется по всему миру
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3k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Это называется, мойте руки перед и зад. Пусть правительство уколется кожаной иглой в тухлую вену.
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3k
Ivan 39 минут назад
Я не буду вакцинироваться от ковида и против нарушения моих прав. И чем же эти заявления ложные?
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338
Knives22 40 минут назад
В соответствии с положениями постановлением правительства РФ от 30 июня 2004 № 323 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения» Росздравнадзор осуществляет надзор за соблюдением медицинскими организациями, осуществляющими медицинскую деятельность, порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, осуществляет государственный контроль за лекарственными и фармпрепаратами[3], и за обращением медицинских изделий. Контроль осуществляется путём проведения проверок:
Как я понимаю по их прямым обязанностям у них вся работа закончилась и в России все с этим на высшем уровне, пришло время по соцсетям полазить.
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5k
Максим 40 минут назад
Судить же будут не за позицию, а за ложь. И это справедливо.
Я по сей день убежден, что вакцинация - свободный выбор. Но ведь так и есть. Обязательной вакцинации нет. Но находятся люди, которые распространяют ложную информацию. От чего-то среди таких людей наибольшее количество агрессии. Чуть ли не в бой рвутся. Для таких главный враг тот, кто по долгу службы обязан проверить код, например, кондуктор. А лучше послабее кондуктор, что бы боец смог реализовать себя.
Так что пусть сажают, только за.
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104
Владимир Кузьмичёв Максим 21 минуту назад
Пропаганда на уровне журнала "Мурзилка". Петечка заплакал, а все захлопали в ладоши)
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