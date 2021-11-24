В России начали отлавливать противников вакцинации

Антиваксерам грозит суровое уголовное наказание.
Росздравнадзор за три недели собрал материалы на 37 злостных антиваксеров, которые, по мнению ведомства, своими публичными и заведомо ложными заявлениями ставят под угрозу жизнь и здоровье людей.
В Росздравнадзоре рассказали, что активных противников прививок против Covid-19 им удалось найти благодаря мониторингу соцсетей и мессенджеров. Скриншоты публикаций нарушителей и данные, которые удалось на них найти, уже отправлены в прокуратуру. По результатам проверки им грозит суровое наказание по статьям 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса России.
По количеству антипрививочников пока лидирует Карелия. Сотрудники регионального подразделения Росздравнадзора выявили там 18 нарушителей, следом идет Ростовская область - 8 антиваксеров. Из Волгоградской области на нарушителей в прокуратуру отправилось 5 материалов, два из Смоленской области и по одному из Якутии и Томской области.
Росздравнадзор объявил "охоту на ведьм" 4 ноября. И выявленные 37 противников вакцинации это пока первые плоды работы территориальных подразделений ведомства. Можно не сомневаться, что скоро конвейер по их олову заработает с удвоенной силой.
Что касается наказания по ст. 207.1 УК ("Публичное распространение заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан") и 207.2 УК ("Распространение заведомо ложной информации, повлекшее тяжкие последствия"), то распространяющим такую информацию грозит штраф от 300 до 700 тысяч рублей (по первой статье) и тюремный срок до трех лет (по второй статье).
Источник:
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Антипрививочники, поймите, вы свободны, да, но ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода других. Есть люди, которым по показаниям здоровья нельзя делать, так зачем им заболевать от вас, которым можно? Изучите принципы её работы, как работает иммунитет. Почитайте достоверную информацию, а не то, что вы читаете в своих соц сетях у какого-нибудь забугорного блогера со всеми научными степенями и образованиями.
Как я понимаю по их прямым обязанностям у них вся работа закончилась и в России все с этим на высшем уровне, пришло время по соцсетям полазить.
Я по сей день убежден, что вакцинация - свободный выбор. Но ведь так и есть. Обязательной вакцинации нет. Но находятся люди, которые распространяют ложную информацию. От чего-то среди таких людей наибольшее количество агрессии. Чуть ли не в бой рвутся. Для таких главный враг тот, кто по долгу службы обязан проверить код, например, кондуктор. А лучше послабее кондуктор, что бы боец смог реализовать себя.
Так что пусть сажают, только за.
В стране дерьмократия - хочешь работать - вакцинируйся, не хочешь вакцинироваться - не работай. Хочешь учиться - вакцинируйся, не хочешь учиться - не вакцинируйся...
заставляют через работадателей вакцинироваться даже тех, кто работает не в профессиях сопряженных с контактом большого количества людей, потому что ТАК НАДО....
В России сейчас натуральный фашизм, а депусы натуральные фашисты: поделили людей на "привитых арийцев" и "не привитых второсортных людей"
Есть куаркод? - ариец, нет куаркода - второсортная биологическая масса, лишенная всех прав которые, на секундочку, гарантированны ГЛАВНЫМ ЗАКОНОМ РФ - Проституц... Конституцией РФ!
Но клали они (фашисты в госдуме) на эту конституцию, и какой-то мэр - должностное лицо, важнее главного закона страны