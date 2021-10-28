Трижды прав был Задорнов: "русских не победить", - больным ковид оказали помощь

Когда видео разлетелось по соцсетям, поднялся страшный гевалт, якобы шаманы окупировали больницу, забрали у больных специальные банки Боброва и отныне лечат только минералкой «Хан-куль». Неравнодушные граждане, узнав о таком "беспределе," сразу же бросились за комментариями сначала в больницу, а затем и в Минздрав.

Однако, выслушав всю эту дичь, в больнице отказались от комментариев, а в Минздраве заявили, что клиника находится в ведении ФМБА.

Давайте всё же выясним, что это было.

Оказывается, как часто это бывает: граждане "слышали звон, но не знали где он".

В связи с резким и масштабным распространением коронавирусного заболевания, по местам, тем паче на периферии, действительно не всегда хватает требуемого оборудования.

Для оксигенной терапии применяется кислородный ротаметр (флоумер).