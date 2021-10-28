Трижды прав был Задорнов: "русских не победить", - больным ковид оказали помощь

В одной из сибирских больниц за отсутствием медицинского инвентаря, врачи из подручных материалов соорудили требуемое устройство...
В больнице № 51 Железногорска (Красноярский край) местная жительница засняла и выложила в сеть любопытное устройство для подачи кислорода больным коронавирусом с поражением лёгких.
Далее о применении пластиковых ёмкостей она рассказала ТВК «Красноярск».
От больничной магистрали необходимый пациентам газ поступал в пластиковую бутыль из-под минеральной воды «Хан-куль», а далее сепарировано, на два больничных места.
Когда видео разлетелось по соцсетям, поднялся страшный гевалт, якобы шаманы окупировали больницу, забрали у больных специальные банки Боброва и отныне лечат только минералкой «Хан-куль». Неравнодушные граждане, узнав о таком "беспределе," сразу же бросились за комментариями сначала в больницу, а затем и в Минздрав.
Однако, выслушав всю эту дичь, в больнице отказались от комментариев, а в Минздраве заявили, что клиника находится в ведении ФМБА.
Давайте всё же выясним, что это было.
Оказывается, как часто это бывает: граждане "слышали звон, но не знали где он".
В связи с резким и масштабным распространением коронавирусного заболевания, по местам, тем паче на периферии, действительно не всегда хватает требуемого оборудования.
Для оксигенной терапии применяется кислородный ротаметр (флоумер).
Напомним, что кислород подаётся в лёгкие в увлажнённом состоянии, для этого он предварительно пропускается через жидкость.
А когда не хватает увлажнителей кислорода, для подачи газа от кислородной магистрали больным используют уже банки Боброва, конструкцию которых, автор предложил ещё в позапрошлом веке для подкожного введения больших объёмов физиологического раствора, а позже из стали применять и для увлажнения кислорода.
Или более современная модель:
Но беда в том, что и этих аппаратов не всегда хватает и вот тогда на выручку приходит смекалка врачей:
Честь и слава врачам, не боящимся принять на себя ответственность, которые не тратят время больных на ожидание указаний сверху, но решают проблемы за счёт имеющихся под руками средств.
ИМЕННО С ТАКИМИ ВРАЧАМИ РУССКИЕ* НЕПОБЕДИМЫ!
*Примечание: под русскими автор понимал русских бурят, русских украинцев и белорусов и всю многонациональную русскую Россию.
Источник:
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несколько иное, я бы сказал противоположное назначение
Когда очень надо, люди (не только русские) делают то что надо из говна и палок. Иногда успешно, иногда - не совсем.
Не, выглядит конечно не слишком высокотехнологично, но споров быть не должно.
И потому что врач вынужден дурью маяться, вместо того чтобы свою работу делать или отдыхать.
С другой стороны, постоянно живём наполовину в жопе, потому что руководство постоянно всё ворует. И людям приходится быть смекалистыми чтобы выжить.