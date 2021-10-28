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Трижды прав был Задорнов: "русских не победить", - больным ковид оказали помощь

Трижды прав был Задорнов: "русских не победить", - больным ковид оказали помощь (5 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2021 11:21
Сообщество : Пандемия
Метки: Железногорск   Россия   больница   видео   врачи   кислород   ковид   русские   
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В одной из сибирских больниц за отсутствием медицинского инвентаря, врачи из подручных материалов соорудили требуемое устройство...

В больнице № 51 Железногорска (Красноярский край) местная жительница засняла и выложила в сеть любопытное устройство для подачи кислорода больным коронавирусом с поражением лёгких.

Далее о применении пластиковых ёмкостей она рассказала ТВК «Красноярск».


От больничной магистрали необходимый пациентам газ поступал в пластиковую бутыль из-под минеральной воды «Хан-куль», а далее сепарировано, на два больничных места.


Когда видео разлетелось по соцсетям, поднялся страшный гевалт, якобы шаманы окупировали больницу, забрали у больных специальные банки Боброва и отныне лечат только минералкой «Хан-куль». Неравнодушные граждане, узнав о таком "беспределе," сразу же бросились за комментариями сначала в больницу, а затем и в Минздрав.

Однако, выслушав всю эту дичь, в больнице отказались от комментариев, а в Минздраве заявили, что клиника находится в ведении ФМБА.


Давайте всё же выясним, что это было.

Оказывается, как часто это бывает: граждане "слышали звон, но не знали где он".

В связи с резким и масштабным распространением коронавирусного заболевания, по местам, тем паче на периферии, действительно не всегда хватает требуемого оборудования.

Для оксигенной терапии применяется кислородный ротаметр (флоумер).


Напомним, что кислород подаётся в лёгкие в увлажнённом состоянии, для этого он предварительно пропускается через жидкость.

А когда не хватает увлажнителей кислорода, для подачи газа от кислородной магистрали больным используют уже банки Боброва, конструкцию которых, автор предложил ещё в позапрошлом веке для подкожного введения больших объёмов физиологического раствора, а позже из стали применять и для увлажнения кислорода.


Или более современная модель:


Но беда в том, что и этих аппаратов не всегда хватает и вот тогда на выручку приходит смекалка врачей:


Честь и слава врачам, не боящимся принять на себя ответственность, которые не тратят время больных на ожидание указаний сверху, но решают проблемы за счёт имеющихся под руками средств.


ИМЕННО С ТАКИМИ ВРАЧАМИ РУССКИЕ* НЕПОБЕДИМЫ!


*Примечание: под русскими автор понимал русских бурят, русских украинцев и белорусов и всю многонациональную русскую Россию.

Источник:

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Метки: Железногорск   Россия   больница   видео   врачи   кислород   ковид   русские   
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22  комментария
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14k
Михаил Гривин 2 часа назад
Просто надо было объяснить миллениалам, что это "как кальян, только для кислорода" - тогда бы они поняли.
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1k
閃光 8 минут назад
У данного исполнения

несколько иное, я бы сказал противоположное назначение
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14k
Мария Коненкова 13 минут назад
Смекалка врачей - вообще великая вещь, большинство "я у мамы инженеры". Помню, поехали с шефом оказывать помощь в ныне закрытую монопрофильную гинекологическую больницу - у гинекологов на операции кровотечение, которые они не могут остановить, а хирурга в стационаре нет, он монопрофильный (правильно, что эти больницы позакрывали, жутко неудобно) - по договоренности выезжает хирург из ближайшего стационара. Поехали мы с шефом. Встречает коллектив - одни женщины! Человек десять встретили - ни одного мужика)). Намылись к столу, остановили кровотечение, надо санировать брюшную полость. Плеснули раствора, шеф просит электроотсос. "Ой, а у нас нет, мы не пользуемся... но вот у анестезиолога при аппарате есть, вам подойдёт?" В принципе да, но нужен стерильный. "Ой..., а зонд стерильный если подсоединим, нормально будет?" Да, вполне. Быстро всё делают. Отлично, только надо чтоб шланг не падал, (мы обычно к операционному столу за дугу прикрепляем цапкой, а у них дуги нет - всё не по-нашему). Секундное замешательство - врач ставит рядом со столом медсестру, хватает цапку, цепляет сестре её на халат, продевает шланг отсоса в кольца, говорит сестре: "Стой и не двигайся!" - и нам: "Так нормально?" Мы им респект потом высказали за находчивость.
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22k
Сибиряк Полчаса назад
Жить захочешь, не так раскорячишься
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100
eutace Полчаса назад
теперь [мат] врачам - за использование несертифицированного устройства. Хотя начальника здравоохранения региона надо просто посадить
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1k
Пихайло Час назад
У меня товарища как-то приняли, когда он на лавочке сидел с таким увлажнителем. Кое как отмазался!
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454
Алексей Час назад
Подвиг одних - это всегда преступление других.
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1k
fraxinus Час назад
На днях смотрел такой же увлажнитель - только бутылка была из стекла, а врачи были неграми (потому что дело было где-то в Африке).

Когда очень надо, люди (не только русские) делают то что надо из говна и палок. Иногда успешно, иногда - не совсем.
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736
poбт Час назад
так там и кислородная траса сделана временная, видно что палата обычная
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269
Nuucha Час назад
В ЦРБ моего родного посёлка для увлажнения кислорода использовали литровые стеклянные банки и ничего страшного в этом никто не видел.
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2k
Дмитрий Круглов Час назад
Санитары у нас тоже лепили банки из чего получится и обматывали лейкопластырем. На полу лужи, но увлажнение было как в тропиках. Еще тувинские медсестрички оказались очень заботливыми. Одна мне рассказывала, что ее мама так любит русских, что всех своих детей русскими именами назвала. Спасибо им!
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17k
babuby Час назад
А вот не пофиг-ли, если эффективно?
Не, выглядит конечно не слишком высокотехнологично, но споров быть не должно.
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18k
sanchesS80 Час назад
С одной стороны народ непобедим, так как смекалистый.
С другой стороны, постоянно живём наполовину в жопе, потому что руководство постоянно всё ворует. И людям приходится быть смекалистыми чтобы выжить.
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100
eutace Mikhail Полчаса назад
может и не только, но масштаб и последствия разные
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
Всё вы врёте. Мишустин на медицину миллиарды выделит . Все больницы оборудованы по последнему слову техники.
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100
eutace Игорь Меншиков Полчаса назад
и без смайла понятно
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dacent 2 часа назад
Бурбулятор?
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