FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5137 постов • 802 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В Саратове бравые сотрудники ГБР вышибли старушку из отделения почты и попали на видео

В Саратове бравые сотрудники ГБР вышибли старушку из отделения почты и попали на видео (3 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2021 01:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   гбр   пенсионерка   посетители   пострадавшая   почта   саратов   
655
3
1

Бабушка приземлилась на кафель предбанника, ударившись головой и замерла без движения. Все присутствовавшие в отделении почли своим долгом высказать бесстрашной охране с автоматами наперевес - что думают по их поводу.

Стало известно, что в одно из саратовских отделений Почты России в понедельник, 22 ноября, около 15.00 пришла пожилая женщина. Она разделась, положив пальто рядом со своим чемоданчиком на кресло, не проявляя агрессии к окружающим, стала громко разговаривать сама с собой.

На просьбу, а затем требование сотрудников почты покинуть помещение бабушка не отреагировала. Нескольким посетителям старушка была знакома, они знали, что женщина безобидна и немного не в себе. Такая вот своеобразная местная "блаженная".

Однако сотрудники почты, не раздумывая, вызвали ГБР, охранявшей их организации.

Двое прибывших охранников-здоровяков подхватили пенсионерку, как пушинку и вышвырнули в тамбур помещения. Женщина упала, ударившись об косяк двери головой. Пока посетители почты "выражали своё почтение" секьюрити, пострадавшая оставалась лежащей на холодном полу без движения. Об этом сообщалось на страницах "Рамблер".

Отмечается, что по факту произошедшего уже начата проверка Саратовским СК. «Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве. 

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Россия   видео   гбр   пенсионерка   посетители   пострадавшая   почта   саратов   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Шура ОсЕчкин 2 часа назад
Недавно читал кадровый анализ от одного владельца частного охранного агентства.
Есть три типа охранников:
- Качки. Сами провоцируют на применение силы. Полное отсутствие интеллекта.
- Тихони. Серые мыши. Боятся собственной тени. Ноль инициативы.
- Бывшие военные. Отличная дисциплина и исполнительность. Отлично докладывают ситуацию. Минус - практически необучаемы.
У меня особого негатива к этим горе-охранникам нет.
От них трудно ожидать иного.
Набрали долпоёпофф из деревень на стабильную зарплату.
Вот самые мразоты в этой ситуации - сотрудники почты.
Вместо того, чтобы решить вопрос с бабулей на месте и вызвать ей скорую, они без зазрения совести охрану вызвали.
Гореть этим лярвам в аду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
147
ColuMbot1 Час назад
еще одна группа педиков самоутвердилась за счет беспомощной старушки.
пора давать таким рэмбо задротам реальные сроки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−119
vasya 2 часа назад
в гбр сброд п.и.д.а.р.о.в и ссыкунов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Шура ОсЕчкин 2 часа назад
Хочу, чтобы старушку-мамашу этого питораса, вот точно так-же кто-то из РосГвардии на асфальт швырнул. Желательно у него на глазах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Юрьевич 3 часа назад
На лицо превышение служебных полномочий и нанесение телесных повреждений. По этим космонавтам тюряга плачет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Чучело Мяучело 3 часа назад
Разве не правильней было психушку вызвать? Зачем эти дегенераты с автоматом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Помощь дело добровольное, а добровольцев у нас хватает Помощь дело добровольное, а добровольцев у нас хватает В Питере на глазах у матери пятеро полицейских упаковывали в машину, кричащую от боли и страха школьницу В Питере на глазах у матери пятеро полицейских упаковывали в машину, кричащую от боли и страха... Криминал на подворье: пойман с поличным серийный птичий киллер Криминал на подворье: пойман с поличным серийный птичий киллер "Мстя" была страшна: узнав о гибели любимца, сибирячка не полезла за словом в карман "Мстя" была страшна: узнав о гибели любимца, сибирячка не полезла за словом в карман Не сразу поймёшь: то ли гости обнаглели, то ли продавцы понаехали Не сразу поймёшь: то ли гости обнаглели, то ли продавцы понаехали Мурмурация: удивительный полёт скворцов замечен на Юге России Мурмурация: удивительный полёт скворцов замечен на Юге России
Ади Шакти Мудра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

15739



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Культура кишлака побеждает в городах, где много пришлых
0
142
Культура кишлака побеждает в городах, где много пришлых
Полиция в Москве организовала массовый арест мигрантов
0
170
Полиция в Москве организовала массовый арест мигрантов
Набирающие популярность в сообществах
В Тюмени задержка рейса в Египет 14 часов, 300 человек застряли в аэропорту
0
33
В Тюмени задержка рейса в Египет 14 часов, 300 человек застряли в аэропорту
Помощник олигарха украл по пьяни у программиста дворнягу, приняв её за волчонка
0
9
Помощник олигарха украл по пьяни у программиста дворнягу, приняв её за волчонка
Женщины Максима Галкина: с кем его связывали до романа с Пугачёвой (5 фото)
Женщины Максима Галкина: с кем его связывали до романа с Пугачёвой (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Переиграли и уничтожили
0
0

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#картинки#люди#кино#Разное#подборка#сарказм#комментарии#сша
#фото#история#факты#ватермарк#приколы#СССР#Россия#смешные#позитив#прикольные
#интересно#животные#интересное#дтп#Ynews#фотографии#новости#познавательно#сатира#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться