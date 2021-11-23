В Саратове бравые сотрудники ГБР вышибли старушку из отделения почты и попали на видео

Бабушка приземлилась на кафель предбанника, ударившись головой и замерла без движения. Все присутствовавшие в отделении почли своим долгом высказать бесстрашной охране с автоматами наперевес - что думают по их поводу.
Стало известно, что в одно из саратовских отделений Почты России в понедельник, 22 ноября, около 15.00 пришла пожилая женщина. Она разделась, положив пальто рядом со своим чемоданчиком на кресло, не проявляя агрессии к окружающим, стала громко разговаривать сама с собой.
На просьбу, а затем требование сотрудников почты покинуть помещение бабушка не отреагировала. Нескольким посетителям старушка была знакома, они знали, что женщина безобидна и немного не в себе. Такая вот своеобразная местная "блаженная".
Однако сотрудники почты, не раздумывая, вызвали ГБР, охранявшей их организации.
Двое прибывших охранников-здоровяков подхватили пенсионерку, как пушинку и вышвырнули в тамбур помещения. Женщина упала, ударившись об косяк двери головой. Пока посетители почты "выражали своё почтение" секьюрити, пострадавшая оставалась лежащей на холодном полу без движения. Об этом сообщалось на страницах "Рамблер".
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Отмечается, что по факту произошедшего уже начата проверка Саратовским СК. «Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.
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Есть три типа охранников:
- Качки. Сами провоцируют на применение силы. Полное отсутствие интеллекта.
- Тихони. Серые мыши. Боятся собственной тени. Ноль инициативы.
- Бывшие военные. Отличная дисциплина и исполнительность. Отлично докладывают ситуацию. Минус - практически необучаемы.
У меня особого негатива к этим горе-охранникам нет.
От них трудно ожидать иного.
Набрали долпоёпофф из деревень на стабильную зарплату.
Вот самые мразоты в этой ситуации - сотрудники почты.
Вместо того, чтобы решить вопрос с бабулей на месте и вызвать ей скорую, они без зазрения совести охрану вызвали.
Гореть этим лярвам в аду.
пора давать таким рэмбо задротам реальные сроки