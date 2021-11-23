В Саратове бравые сотрудники ГБР вышибли старушку из отделения почты и попали на видео

На просьбу, а затем требование сотрудников почты покинуть помещение бабушка не отреагировала. Нескольким посетителям старушка была знакома, они знали, что женщина безобидна и немного не в себе. Такая вот своеобразная местная "блаженная".

Однако сотрудники почты, не раздумывая, вызвали ГБР, охранявшей их организации.