Начальника отдела полиции Долгопрудного подозревают в организации незаконной миграции

998
2
Семеро индийцев получили шанс перебраться в Америку благодаря посредничеству российского полицейского. Точками транзита стали Подмосковье и Мексика.
В организации незаконной миграции заподозрен Карен Севикян, возглавляющий отдел полиции Долгопрудного. Его задержали коллеги, по версии ТАСС, за попытку вывоза семерки граждан Индии в Штаты транзитом через Мексику. Агентство ссылается в своей публикации на информацию пресс-службы подмосковного ГУ МВД России.
Силовикам поступила информация, что 11 ноября Севикян отправил в заокеанский вояж двух индусов. А затем хотел облагодетельствовать еще группу из пятерых граждан юго-восточной страны. В союзе с сообщниками «слуга порядка» организовывал переправу иностранцев навстречу новой жизни через аэропорт Шереметьево. Использовались в схеме поддельные визы и брони билетов, считают в ведомстве.
Уголовное дело на предприимчивого полицейского уже заведено. Ведется розыск подельников, происходят обыски. Сам «главный герой» в поле зрения контролирующих органов попадает не первый раз. Правда, ранее лишь в качестве свидетеля, по делу о пропаже бизнесмена. Тогда Севикян занимал должность начальника Пушкинского отдела полиции.
Уголовное дело на предприимчивого полицейского уже заведено. Ведется розыск подельников, происходят обыски. Сам «главный герой» в поле зрения контролирующих органов попадает не первый раз. Правда, ранее лишь в качестве свидетеля, по делу о пропаже бизнесмена. Тогда Севикян занимал должность начальника Пушкинского отдела полиции.
Источник:
Ссылки по теме:
- Робота-собаку уволили из нью-йоркской полиции за слишком футуристический вид
- В столице РФ возбудили первое уголовное дело после приобретения и использования поддельного QR-кода
- Самый грустный в мире праздник: полицейские поздравили парня с 18-летием и арестовали
- Американец двое суток сидел на дереве, спасаясь от полицейских
- Бдительный сосед спас ребенка от похитителя
26
Понравилось26
Новости партнёров
Да уже это одно должно было служить поводом для ареста!