Начальника отдела полиции Долгопрудного подозревают в организации незаконной миграции

Силовикам поступила информация, что 11 ноября Севикян отправил в заокеанский вояж двух индусов. А затем хотел облагодетельствовать еще группу из пятерых граждан юго-восточной страны. В союзе с сообщниками «слуга порядка» организовывал переправу иностранцев навстречу новой жизни через аэропорт Шереметьево. Использовались в схеме поддельные визы и брони билетов, считают в ведомстве.



Уголовное дело на предприимчивого полицейского уже заведено. Ведется розыск подельников, происходят обыски. Сам «главный герой» в поле зрения контролирующих органов попадает не первый раз. Правда, ранее лишь в качестве свидетеля, по делу о пропаже бизнесмена. Тогда Севикян занимал должность начальника Пушкинского отдела полиции.