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Начальника отдела полиции Долгопрудного подозревают в организации незаконной миграции

Начальника отдела полиции Долгопрудного подозревают в организации незаконной миграции (2 фото)

Автор:
24 ноября 2021 19:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Долгопрудный   америка   арест   виза   индусы   миграция   подделка   полиция   
998
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Семеро индийцев получили шанс перебраться в Америку благодаря посредничеству российского полицейского. Точками транзита стали Подмосковье и Мексика.
В организации незаконной миграции заподозрен Карен Севикян, возглавляющий отдел полиции Долгопрудного. Его задержали коллеги, по версии ТАСС, за попытку вывоза семерки граждан Индии в Штаты транзитом через Мексику. Агентство ссылается в своей публикации на информацию пресс-службы подмосковного ГУ МВД России.
Силовикам поступила информация, что 11 ноября Севикян отправил в заокеанский вояж двух индусов. А затем хотел облагодетельствовать еще группу из пятерых граждан юго-восточной страны. В союзе с сообщниками «слуга порядка» организовывал переправу иностранцев навстречу новой жизни через аэропорт Шереметьево. Использовались в схеме поддельные визы и брони билетов, считают в ведомстве.

Уголовное дело на предприимчивого полицейского уже заведено. Ведется розыск подельников, происходят обыски. Сам «главный герой» в поле зрения контролирующих органов попадает не первый раз. Правда, ранее лишь в качестве свидетеля, по делу о пропаже бизнесмена. Тогда Севикян занимал должность начальника Пушкинского отдела полиции.

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Метки: Долгопрудный   америка   арест   виза   индусы   миграция   подделка   полиция   
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2k
владимир 2 часа назад
И опять ведь преступник лицо кавказкой национальности хоть и в полицейской форме.
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948
Иван Иванович 11 минут назад
А сколько стоит закон, перед которым все равны?
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4k
просто Дмитрий 15 минут назад
Только не рассказывайте полякам и их покровителям...А то будет "драка"
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23k
Юрьевич Полчаса назад
"Карен Севикян, возглавляющий отдел полиции Долгопрудного."
Да уже это одно должно было служить поводом для ареста!
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4k
Двестиграмм 54 минуты назад
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634
Ибрагим Прутков Час назад
То есть он пытался выслать из страны иммигрантов в Мексику?
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536
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Индийцам нельзя прилетать в Россию?
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−40
User_1843265 2 часа назад
С говорящей фамилией Севикян в госструктурах делать нечего !
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432
Снежный Барс 2 часа назад
Скорее всего это случайно получилось или индусы сами виноваты - даже не знаю какие отмазки еще он сможет придумать?
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12k
Великий Кормчий 2 часа назад
А отправьте доогоносика на родину. Чего у нас в ментовке делают грвждане других государств?
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
Ребята,ну нельзя же так вот сразу на человека с обвинениями. А может у него в отделении хорошие показатели по проверке QR кодов и план по штрафам перевыполняется :-)
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3k
мемфрид 2 часа назад
Что-то я не понял: он через свой миграционный отдел доки лепил? Визу-то он дать не мог никак... Странная история
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