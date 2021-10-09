Американец двое суток сидел на дереве, спасаясь от полицейских

Соседи «Тарзана» разделились на два лагеря. Одни утверждали, что полиция совершенно неправильно ведёт с ним переговоры, и нужно было просто спрятаться за угол и подождать пока он сам слезет. Другие же и вовсе высказывали мнение, что не стоило обращать на него внимания, пусть бы и дальше сидел на своём дереве, так как человек он мирный. В конце концов, через 48 часов Руди всё же решил сменить гнев на милость и слез с дерева. Как и обещали полицейские, в отдел его не отвезли, а отправили на психологическую экспертизу.

2021-10-09T09:19:32+03:00