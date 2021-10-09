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Американец двое суток сидел на дереве, спасаясь от полицейских

Американец двое суток сидел на дереве, спасаясь от полицейских (4 фото + 1 видео)

Автор:
09 октября 2021 09:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: америка   арест   видео   дерево   полиция   
325
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Прошлая неделя у 44-летнего жителя Нью-Йорка Руди Томаса не задалась, он разругался со всей своей семьёй. Отвесил несколько оплеух своей девушке, а через несколько дней накричал на свою мать, пригрозив побить и её. Дама не стала ждать, пока сын начнёт распускать руки и вызвала полицию.

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Метки: америка   арест   видео   дерево   полиция   
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19  комментариев
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488
Квантовый_Слесарь_82 2 часа назад
На сучке он их всех вертел)
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20k
Слепой Пью 4 минуты назад
Куды деваться мирной облезьяне? Жаль, не пальма, с бананами он бы дольше просидел.
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510
Демьян Полчаса назад
Всё правильно - в естественной среде обитания!

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332
vijilante 36 минут назад
... как и обещали - в отдел не повезли.
Сразу в дурдом !
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3k
OLDer 38 минут назад
зря они ему разрешили спуститься.
принесли бы теплых одеял побольше и хавчика на неделю.
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813
Игорь Меншиков 42 минуты назад
Какие толерантные, у нас палкой потыкали, шокером стрельнули и сетку снизу не натянули т. к убьётся ну и ху.. с ним
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197
Гиви 42 минуты назад
Дерево нашло свою обезьяну.
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21k
Андрей Иванов Час назад
Я молчу про обезьян, молчу-чмолчу
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1k
🇷🇺🅼🅰🅺🅲🇷🇺 Час назад
Ну да, нам же своих дураков мал, давайте смеяться над американскими.

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309
Мурчелло 🇷🇺🅼🅰🅺🅲🇷🇺 Час назад
Над американцами уже и посмеяться нельзя?Я вижу очередной заступник пиндосни нарисовался?Причём не один.
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9k
Schandmaul Час назад
можно позавидовать его выдержке, я бы так не смог
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36k
Alex 2 часа назад
Просто в естественную среду вернулся
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53k
Dominus 2 часа назад
Нужен был просто меткий выстрел и истории конец.
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1k
Mowgley 2 часа назад
Сходство определенное в этом вижу я.

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60k
Опиум для народа 2 часа назад
Так это нормально. Природу-то не на"бёшь. Обезьяны всегда там прячутся.)
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