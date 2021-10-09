Американец двое суток сидел на дереве, спасаясь от полицейских

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Прошлая неделя у 44-летнего жителя Нью-Йорка Руди Томаса не задалась, он разругался со всей своей семьёй. Отвесил несколько оплеух своей девушке, а через несколько дней накричал на свою мать, пригрозив побить и её. Дама не стала ждать, пока сын начнёт распускать руки и вызвала полицию.
Увидев приближавшуюся к его дому полицейскую машину, Руди решил последовать примеру диких обезьян и забрался на дерево. Когда сотрудники предложили мужчине спуститься, он отказался, сославшись на то, что однажды уже был в тюрьме и ему там не понравилось. Полицейские были озадачены таким поворотом дела, перекрыли улицу и вызвали подкрепление.
Почти двое суток подразделение экстренной службы полиции Нью-Йорка и команда по переговорам с заложниками уговаривали его спуститься. Предлагали выпивку за их счёт, позвали всех его друзей и даже подключили к операции священника.
Когда приехали репортёры, мужчина и вовсе поймал свою «минуту славы», позировал для фотографов и демонстративно показывал, как ему хорошо живётся на дереве.
Соседи «Тарзана» разделились на два лагеря. Одни утверждали, что полиция совершенно неправильно ведёт с ним переговоры, и нужно было просто спрятаться за угол и подождать пока он сам слезет. Другие же и вовсе высказывали мнение, что не стоило обращать на него внимания, пусть бы и дальше сидел на своём дереве, так как человек он мирный. В конце концов, через 48 часов Руди всё же решил сменить гнев на милость и слез с дерева. Как и обещали полицейские, в отдел его не отвезли, а отправили на психологическую экспертизу.
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Сразу в дурдом !
принесли бы теплых одеял побольше и хавчика на неделю.
они на деревья лезут а мы просто в лес уходим.