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Британец организовал свое похищение, но был разоблачен "похитителем"

Британец организовал свое похищение, но был разоблачен "похитителем" (5 фото)

Автор:
21 октября 2021 08:30
Сообщество : Криминал
Метки: Вымогательство   арест   все из-за денег   жулик   криминал   мошенничество   полиция   похищение   
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Британец Патрик Сэм Курош Демилекэмпс объявил, что стал жертвой похищения. По его словам, он был взят в заложники бандой, которая подвергала его пыткам с целью вымогательства денег. Однако когда предполагаемых похитителей арестовали, один из них заявил, что «похищение» было подстроено самим Патриком.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вымогательство   арест   все из-за денег   жулик   криминал   мошенничество   полиция   похищение   
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ПравдаРуб 8 минут назад
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Оксид Бетона Час назад
7000евро = 700000руб... а где можно евро по такому курсу сдать?
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