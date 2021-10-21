Британец организовал свое похищение, но был разоблачен "похитителем"

По словам лондонца, подозреваемые приковали его цепью к батарее отопления, пытали электрошокером и держали под водой. Он сказал, что его предполагаемые похитители были известны ему до похищения, и что они видели, как он тратил деньги. «Я был со своими похитителями за несколько дней до того, как меня похитили, и они видели, как я расточительно трачу, - сообщил полиции молодой человек. - Меня кололи электрошоком, держали под водой в ванне и избивали, пока держали в квартире. Меня также подавляли наркотиками, и мне давали очень мало еды».

Демилекэмпс сообщил, что в начале июня уехал в Италию, чтобы спастись от британского локдауна. За несколько месяцев до предполагаемого похищения он посетил ряд городов страны, включая Неаполь, Сорренто, Флоренцию и Болонью, прежде чем прибыть в Мачерату. В момент его захвата он был с другом, которому удалось сбежать и сообщить родственникам в Великобритании о похищении.

Командир отряда карабинеров, участвовавший в операции, полковник Франческо Д'Экклесис, заявил, что полицейские нашли квартиру, где держали заложника, за 36 часов, и вскоре освободили юношу.

Мэр Монте-Сан-Джусто сказал, что город с населением 8000 человек был «ошеломлен», узнав о предполагаемом похищении. «Мы слышим о похищениях людей только по телевизору, - заявил мэр Андреа Джентили итальянской прессе. - Мы - маленький город, поэтому это для нас событие. Нам очень жаль, что мы оказались в центре внимания из-за такой истории».

Следствию предстоит рассмотреть версии обеих сторон и разобраться, действительно ли похищение было инсценировкой, или компания мигрантов в самом деле похитила британца ради выкупа.