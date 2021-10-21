Британец организовал свое похищение, но был разоблачен "похитителем"

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Британец Патрик Сэм Курош Демилекэмпс объявил, что стал жертвой похищения. По его словам, он был взят в заложники бандой, которая подвергала его пыткам с целью вымогательства денег. Однако когда предполагаемых похитителей арестовали, один из них заявил, что «похищение» было подстроено самим Патриком.
Британец, утверждавший, что был взят в заложники и подвергался пыткам бандой в Италии, был обвинен его предполагаемыми похитителями в организации похищения для выплаты своих долгов.
25-летний житель Лондона Патрик Сэм Курош Демилекампс утверждает, что был в отпуске в Италии, когда его похитила и держала в плену в течение восьми дней банда - трое мужчин и женщина. Похитители, по его словам, хотели получить 7000 евро (700 тысяч рублей) у его богатой семьи.
Полиция смогла найти квартиру в Монте-Сан-Джусто, небольшом городке в центральном регионе Марке, где держали Патрика, и арестовала четырех человек: Рубенса Белига Гнана, 18 лет, Ахмеда Раджраджи, 21 год, Дона Конте, 22 года, и Аврору Карпани, 20 лет. Всем им было предъявлено обвинение в похищении человека с целью вымогательства. Однако один из подозреваемых сказал судье, что похищение было инсценировано для того, чтобы Демилекампс получил от своих родителей 7000 евро для выплаты долга перед их компанией.
«Это было не настоящее похищение, а выдумка, чтобы убедить семью англичанина прислать ему 7000 евро для выплаты долга, - заявил Рубенс Белига Гнана в магистратском суде Мачераты. Предполагаемый похититель сказал, что Патрик задолжал им деньги и сам разработал план, чтобы получить деньги от отца.
Он даже попросил их сфотографировать его в наручниках, чтобы вызвать сочувствие отца, утверждает Гнана.
Судья освободил всех подозреваемых из тюрьмы и поместил их под домашний арест, потребовав от всех, кроме Карпани, носить электронные бирки. По словам полицейских, их тоже смутило это дело - прежде всего, потому, что выкуп был слишком низким.
25-летний житель Лондона Патрик Сэм Курош Демилекампс утверждает, что был в отпуске в Италии, когда его похитила и держала в плену в течение восьми дней банда - трое мужчин и женщина. Похитители, по его словам, хотели получить 7000 евро (700 тысяч рублей) у его богатой семьи.
Полиция смогла найти квартиру в Монте-Сан-Джусто, небольшом городке в центральном регионе Марке, где держали Патрика, и арестовала четырех человек: Рубенса Белига Гнана, 18 лет, Ахмеда Раджраджи, 21 год, Дона Конте, 22 года, и Аврору Карпани, 20 лет. Всем им было предъявлено обвинение в похищении человека с целью вымогательства. Однако один из подозреваемых сказал судье, что похищение было инсценировано для того, чтобы Демилекампс получил от своих родителей 7000 евро для выплаты долга перед их компанией.
«Это было не настоящее похищение, а выдумка, чтобы убедить семью англичанина прислать ему 7000 евро для выплаты долга, - заявил Рубенс Белига Гнана в магистратском суде Мачераты. Предполагаемый похититель сказал, что Патрик задолжал им деньги и сам разработал план, чтобы получить деньги от отца.
Он даже попросил их сфотографировать его в наручниках, чтобы вызвать сочувствие отца, утверждает Гнана.
Судья освободил всех подозреваемых из тюрьмы и поместил их под домашний арест, потребовав от всех, кроме Карпани, носить электронные бирки. По словам полицейских, их тоже смутило это дело - прежде всего, потому, что выкуп был слишком низким.
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Демилекампс, в свою очередь, утверждает, что его держали в наручниках и босиком в квартире в течение восьми дней, а его похитители потребовали выкуп в размере 7000 евро за его освобождение. По словам лондонца, предполагаемые похитители кормили его только объедками. Используя кодовое слово, англичанин смог предупредить родных о своем затруднительном положении. После этого его родители связались с Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), которое уведомило о происходящем итальянские власти, после чего итальянцы санкционировали вооруженный рейд для его спасения.
Полковник Никола Кандидо, принимавший участие в спасательной операции, рассказал: «Его довольно богатая семья получила от него сообщение и связалась с британской полицией и Национальным агентством по борьбе с преступностью, которые, в свою очередь, связались с карабинерами. Мы проверили это дело, а затем спланировали спасательную операцию».
Полиция обнаружила мужчину в темной комнате с приставленной к двери мебелью, при этом итальянская полиция заявила, что происшедшее стало для молодого британца психологическим испытанием.
«Мы действовали в соответствии с информацией, полученной от британских коллег, и согласно нашим сведениям, он из очень богатой семьи», - сообщил источник в итальянской полиции. Однако есть некоторые аспекты, которые все еще смущают полицейских в этой истории, например, уже упомянутая небольшая сумма затребованного выкупа.
Полиция обнаружила мужчину в темной комнате с приставленной к двери мебелью, при этом итальянская полиция заявила, что происшедшее стало для молодого британца психологическим испытанием.
«Мы действовали в соответствии с информацией, полученной от британских коллег, и согласно нашим сведениям, он из очень богатой семьи», - сообщил источник в итальянской полиции. Однако есть некоторые аспекты, которые все еще смущают полицейских в этой истории, например, уже упомянутая небольшая сумма затребованного выкупа.
По словам лондонца, подозреваемые приковали его цепью к батарее отопления, пытали электрошокером и держали под водой. Он сказал, что его предполагаемые похитители были известны ему до похищения, и что они видели, как он тратил деньги. «Я был со своими похитителями за несколько дней до того, как меня похитили, и они видели, как я расточительно трачу, - сообщил полиции молодой человек. - Меня кололи электрошоком, держали под водой в ванне и избивали, пока держали в квартире. Меня также подавляли наркотиками, и мне давали очень мало еды».
Демилекэмпс сообщил, что в начале июня уехал в Италию, чтобы спастись от британского локдауна. За несколько месяцев до предполагаемого похищения он посетил ряд городов страны, включая Неаполь, Сорренто, Флоренцию и Болонью, прежде чем прибыть в Мачерату. В момент его захвата он был с другом, которому удалось сбежать и сообщить родственникам в Великобритании о похищении.
Командир отряда карабинеров, участвовавший в операции, полковник Франческо Д'Экклесис, заявил, что полицейские нашли квартиру, где держали заложника, за 36 часов, и вскоре освободили юношу.
Мэр Монте-Сан-Джусто сказал, что город с населением 8000 человек был «ошеломлен», узнав о предполагаемом похищении. «Мы слышим о похищениях людей только по телевизору, - заявил мэр Андреа Джентили итальянской прессе. - Мы - маленький город, поэтому это для нас событие. Нам очень жаль, что мы оказались в центре внимания из-за такой истории».
Следствию предстоит рассмотреть версии обеих сторон и разобраться, действительно ли похищение было инсценировкой, или компания мигрантов в самом деле похитила британца ради выкупа.
Демилекэмпс сообщил, что в начале июня уехал в Италию, чтобы спастись от британского локдауна. За несколько месяцев до предполагаемого похищения он посетил ряд городов страны, включая Неаполь, Сорренто, Флоренцию и Болонью, прежде чем прибыть в Мачерату. В момент его захвата он был с другом, которому удалось сбежать и сообщить родственникам в Великобритании о похищении.
Командир отряда карабинеров, участвовавший в операции, полковник Франческо Д'Экклесис, заявил, что полицейские нашли квартиру, где держали заложника, за 36 часов, и вскоре освободили юношу.
Мэр Монте-Сан-Джусто сказал, что город с населением 8000 человек был «ошеломлен», узнав о предполагаемом похищении. «Мы слышим о похищениях людей только по телевизору, - заявил мэр Андреа Джентили итальянской прессе. - Мы - маленький город, поэтому это для нас событие. Нам очень жаль, что мы оказались в центре внимания из-за такой истории».
Следствию предстоит рассмотреть версии обеих сторон и разобраться, действительно ли похищение было инсценировкой, или компания мигрантов в самом деле похитила британца ради выкупа.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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