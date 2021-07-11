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Бдительный сосед спас ребенка от похитителя

Бдительный сосед спас ребенка от похитителя (8 фото + 1 видео)

Автор:
11 июля 2021 08:30
Сообщество : Криминал
Метки: арест   бдительный сосед   кентукки   криминал   полиция   похищение ребенка   преступление   спасение   
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40-летний Робби Уайлдт был арестован в Луисвилле, Кентукки, при попытке похитить 6-летнюю девочку. Своим спасением малышка обязана бдительному соседу: тот заметил, как Уайлдт усадил ребенка в свою машину, и записал цифры его номерного знака, которые затем передал полиции.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: арест   бдительный сосед   кентукки   криминал   полиция   похищение ребенка   преступление   спасение   
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5  комментариев
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18k
Юрий 2 часа назад
Расстрелять надо было эту мразь, при попытке к бегству...
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11k
Евгений 9 минут назад
Воровать чужих детей нельзя, но если у тебя есть 1 миллион долларов - то, получается, можно. Определенно проблемы в судебной системе есть и в США.
Думается мне, что если бы полицейские его там приделали - ни одного защитника у него бы не нашлось.
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6k
Sterling Malory Archer 45 минут назад
"Ребенок, личность которого не установлена..."-Надо было переводить- личность которого не разглашается. А лучше убрать из текста, просто ребёнок.
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