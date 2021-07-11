Бдительный сосед спас ребенка от похитителя

"К счастью, весь инцидент длился всего около 30 минут из-за быстрых действий сообщества и полицейских, - говорится в заявлении полиции. Ребенок от действий похитителя не пострадал.

Во время допроса Уайлдт заявил полиции, что увидел играющую на улице девочку, объехал квартал, а затем "забрал ее с обочины дороги". По его словам, пока девочка плакала, он пытался утешить ее, "прежде чем он понял что делает неправильно". Подозреваемый утверждал, что затем он решил отвезти жертву домой, потому что "боялся, что может причинить ей вред", но по дороге был остановлен полицейскими.