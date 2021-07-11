Бдительный сосед спас ребенка от похитителя

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40-летний Робби Уайлдт был арестован в Луисвилле, Кентукки, при попытке похитить 6-летнюю девочку. Своим спасением малышка обязана бдительному соседу: тот заметил, как Уайлдт усадил ребенка в свою машину, и записал цифры его номерного знака, которые затем передал полиции.
Драматические кадры с нательной телекамеры запечатлели момент, когда полицейские спасли шестилетнюю девочку из машины предполагаемого похитителя. Ребенок, личность которого не установлена, играл возле дома своей семьи в Вэлли-Стейшн, пригороде Луисвилля, штат Кентукки. По данным полицейского управления Луисвилля, 40-летний Робби Уайлдт заметил девочку, подъехал к ее дому на красном автомобиле Dodge Charger, схватил ребенка и уехал. Сосед девочки Прентисс Уэтерфорд в это время сидел на крыльце своего дома и был свидетелем похищения.
"Все произошло очень быстро, - рассказал репортерам Уэтерфорд. - Он завернул за угол, припарковал машину и вылез через 15 секунд".
Бдительный сосед рассказал, как подозреваемый схватил девочку за воротник, когда она каталась подвору на велосипеде, бросил ее на переднее пассажирское сиденье своей машины и уехал. Уэтерфорд и его отец вскочили в свою машину и последовали за "доджем" подозреваемого, записав последние три цифры его номерного знака.
Бдительный сосед рассказал, как подозреваемый схватил девочку за воротник, когда она каталась подвору на велосипеде, бросил ее на переднее пассажирское сиденье своей машины и уехал. Уэтерфорд и его отец вскочили в свою машину и последовали за "доджем" подозреваемого, записав последние три цифры его номерного знака.
Во время погони Уэтерфорд наткнулся на полицейский патруль и сообщил патрульным номерной знак подозреваемого. Сержант полиции Луисвилля Джо Килинг и патрульный Джейсон Бурба быстро нашли красный "додж", припаркованный на подъездной дорожке, спасли жертву и арестовали подозреваемого в преступлении.
Видео с нательной камеры Бурбы показывает момент, когда он выходит из патрульной машины с оружием наготове, приближается к "доджу" и кричит: "Откройте пассажирскую дверь!" Он тянется к ручке передней пассажирской двери, открывает ее и обнаруживает внутри рыдающую маленькую девочку.
"Привет, - говорит Бурба плачущему ребенку. - Все в порядке. Иди сюда". Патрульный подхватывает на руки девочку, которая кричит сквозь рыдания: "Я хочу к папе!" (на снимке - похититель).
Видео с нательной камеры показывает также, как сержант Килинг приказывает Уайлдту выйти из машины с поднятыми руками. 40-летнему подозреваемому приказывают отойти назад и встать на колени, после чего полицейские надевают на него наручники и увозят в тюрьму.
"К счастью, весь инцидент длился всего около 30 минут из-за быстрых действий сообщества и полицейских, - говорится в заявлении полиции. Ребенок от действий похитителя не пострадал.
Во время допроса Уайлдт заявил полиции, что увидел играющую на улице девочку, объехал квартал, а затем "забрал ее с обочины дороги". По его словам, пока девочка плакала, он пытался утешить ее, "прежде чем он понял что делает неправильно". Подозреваемый утверждал, что затем он решил отвезти жертву домой, потому что "боялся, что может причинить ей вред", но по дороге был остановлен полицейскими.
Во время допроса Уайлдт заявил полиции, что увидел играющую на улице девочку, объехал квартал, а затем "забрал ее с обочины дороги". По его словам, пока девочка плакала, он пытался утешить ее, "прежде чем он понял что делает неправильно". Подозреваемый утверждал, что затем он решил отвезти жертву домой, потому что "боялся, что может причинить ей вред", но по дороге был остановлен полицейскими.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Думается мне, что если бы полицейские его там приделали - ни одного защитника у него бы не нашлось.