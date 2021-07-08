В столице РФ возбудили первое уголовное дело после приобретения и использования поддельного QR-кода

Получить этот код могут жители столицы, имеющие на руках сертификат о вакцинации, те, кто переболел и вылечился от коронавируса (учитываются последние 6 месяцев) и имеющие отрицательный рехультат ПЦР-теста, проведенного в лабораториях Москвы. Но любые ограничения тут же ведут к желанию их обойти. Подчас совсем незаконным путем.