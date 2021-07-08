В столице РФ возбудили первое уголовное дело после приобретения и использования поддельного QR-кода

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Любое ограничение влечет за собой попытку его обойти. Кто-то из жителей столицы так соскучился по ресторанной кухне, что наплевав на закон, приобрел поддельный QR-код. И попался.
С 28 июня в Москве действуют QR-коды, которые необходимо предъявлять при посещении кафе, ресторанов и мероприятий с численностью людей более 500 человек.
Получить этот код могут жители столицы, имеющие на руках сертификат о вакцинации, те, кто переболел и вылечился от коронавируса (учитываются последние 6 месяцев) и имеющие отрицательный рехультат ПЦР-теста, проведенного в лабораториях Москвы. Но любые ограничения тут же ведут к желанию их обойти. Подчас совсем незаконным путем.
На московском рынке появились предложения о продаже поддельных QR-кодов, и некоторые из жителей Москвы поспешили купить их, прекрасно осознавая незаконность подобной операции. Однако полиция не дремлет, и в минувшую среду, как сообщают СМИ, возбуждено первое уголовное дело по факту приобретения и использования поддельного QR-кода (ч. 1 статьи 159 УК РФ "мошенничество" ). Кроме этого дела в разработке у полицейских находится достаточное количество похожих эпизодов, которые сейчас расследуются с выяснением обстоятельств. Кстати, наказание за подобную самодеятельность может быть достаточно суровым. Если в результате нарушения правил массово заболеют люди, то человеку, который подверг их такой опасности, грозит серьезный штраф в размере штрафу от 500 000 рублей до 700 000 рублей. Впрочем, нарушитель может отделаться принудительными работами в течение 2-х лет или получить какое-то иное наказание. Если же признают, что действия гражданина не создавали угрозы массового заболевания, то в этом случае его деяния будут трактоваться по ч. 2 статьи 6.3 КоАП РФ за нарушение санитарных правил в период ограничительных мероприятий, и для физического лица тогда предусматривается штраф от 15 000 рублей до 40 000 рублей.
QR-коды - не единственное, что подделывают ушлые аферисты. В Москве расследуются 55 дел, связанных с фальшивыми медицинскими документами: в 32 из них предметом преступления является сертификат о вакцинации против коронавируса, в 16 из них - фальшивые справки о результатах ПЦР-тестов, в 9 расследуются справки- подделки о медотводе от вакцинации. И еще одно дело возбуждено по факту обмана об отсутствии контактов с инфекционными больными.
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Попался на чём? Какое уголовное преступление совершил этот гражданин? QR-код является документом? Есть какие-то доказательства, что предъявитель его подделал?
Я в '14-м году там паспорт с пропиской купил за 7.000 : отошли в припаркованный микрик,сфоткали,напечатали,шлёпнули штамп прописки и пока - до новых волнующих встреч.
Блин, как дети. Аусвайс же должен быть зарегестрирован в базе. А распечатать можно что угодно. В больнице нужно покупать, а не в левых конторах.
Кто потерпевший и что похищено?
327 УК РФ еще куда ни шло, но мошенничество...
Эта хитрожопая позиция обнажает всю беспринципность и эгоизм антипрививочников. Казалось бы, если ты такой принципиальный и не хочешь чипироваться, то иди на жертвы - уволься с работы, откажись от посещений ресторанов. Н-е-е-т! Себя, любимого, ущемить ни в чём нельзя! Пойду на подлог, но не привьюсь!
Болезнь для всех одинакова, и не вакцинированный должен дрожать больше, ибо подхватит её в суровой форме от привитого. Привитые тоже болеют, допустим в лёгкой форме, но они также заразны, как и не привитые, а может и в более высокой степени.
Я не болею, но не факт, что я распространитель.
Я привился, это факт. ( какое-то время )
Поэтому вдвойне странно, что меньшинство диктует большинству что им делать.
Когда покупают поддельные дипломы, больничные, паспорта, медицинские книжки, разные справки, с какими ограничениями это связано?
Одни преступники продают услуги другим преступникам. Наказывать надо и тех, и других.