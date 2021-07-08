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В столице РФ возбудили первое уголовное дело после приобретения и использования поддельного QR-кода

В столице РФ возбудили первое уголовное дело после приобретения и использования поддельного QR-кода (4 фото)

Автор:
08 июля 2021 16:01
Сообщество : Жить в России
Метки: qr-код   ynews   Вакцинация   Москва   подделка   полиция   уголовное дело   фальшивый код   
2882
4
Любое ограничение влечет за собой попытку его обойти. Кто-то из жителей столицы так соскучился по ресторанной кухне, что наплевав на закон, приобрел поддельный QR-код. И попался.

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Метки: qr-код   ynews   Вакцинация   Москва   подделка   полиция   уголовное дело   фальшивый код   
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47  комментариев
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10k
Иван Васильевич 6 часов назад
И попался.

===

Попался на чём? Какое уголовное преступление совершил этот гражданин? QR-код является документом? Есть какие-то доказательства, что предъявитель его подделал?
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11k
Михалыч 2 минуты назад
Так, хохлоботы "Иван," "Алексей" и "Иван Васильевич" уже тут отметились, прокляная "кровавый рыжым", странно, где печенег? Холявит?
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189
Хог 8 минут назад
против прививок орут только кастрюли и безмозглые хомяки, что начитались их воплей
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3k
Andrey Abramov 15 минут назад
Тут нужно раскручивать продавца, если сдаст всех покупателей, давать минималку. Это коррупция в чистом виде, один дает взятку, второй подделывает документ за эту взятку, тут вина обоюдная. Проверить честность продавца тоже можно при помощи теста подозреваемого на антитела. Если взятку дал, отвечай по всей строгости закона.
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6k
Александр Полчаса назад
Мошенничество... А если кто то кому то должен денег по расписке и не отдает? И за душой у него ни чего нет? И что бы не отдавать и тянуть время, должнику нужно только лишь обещать и кормить завтраками. Полно таких дел. Но они почему то за мошенничество не считаются. Есть один человек, который назанимал миллионы и ходит радуется
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151
vijilante 40 минут назад
Кароч,едь на Савёловский рынок,там в переходе можно купить диплом Гарварда с подлинными подписями и печатями,а не только какой то паршивый QR-код.
Я в '14-м году там паспорт с пропиской купил за 7.000 : отошли в припаркованный микрик,сфоткали,напечатали,шлёпнули штамп прописки и пока - до новых волнующих встреч.
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28k
gfjhtgfjhf 3 часа назад
Подобную деятельность (подделку и использование таких документов) надо рассматривать как терроризм.
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267
Егор Петренко gfjhtgfjhf 53 минуты назад
Подобные комментарии,стоит рассматривать как д.о.л.б.о.е.б.и.з.м!!!!
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5k
Ruk 3 часа назад
это што ж за ресторан более 500 человек? а вообще маразм крепчает, кто смеялся над всеобщим чипированием?? ещё смешно?
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114
Отец Пигидий 4 часа назад
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−139
sypernova 5 часов назад
Хороший адвокат назвали это дело
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73
Nаnе First NameLаst 5 часов назад
Граждане, покупайте аусвайсы с QR-кодами только у официальных представителей! Проверить подлинность купленного аусвайса вы можете по телефону горячей линии или на сайте госуслуг


Блин, как дети. Аусвайс же должен быть зарегестрирован в базе. А распечатать можно что угодно. В больнице нужно покупать, а не в левых конторах.
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1k
Acid Snake 5 часов назад
По всем делам 100% отказной будет, никакой судебной перспективы у таких материалов нет, так лошков всяких пугают, жути нагоняют. Утырки столичные видимо совсем без ресторанов не могут жить. Зажрались падлы ленивые , безхребетные любители смузи.
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41
SilentBod 5 часов назад

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13k
Алексей 6 часов назад
Мошенничество - это статья подразумевающая ущерб потерпевшей стороны.
Кто потерпевший и что похищено?
327 УК РФ еще куда ни шло, но мошенничество...
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136
Che Guevara wilddewill 2 часа назад
Угу, от гриппа осложнений тоже ежегодно умирает куча людей и от рака и от сердечно-сосудистых болезней. Если рак и сердечно-сосудистые не передаются по воздуху, то грипп ещё как. Что ж на него такое пристальное внимание не обращают? И вообще, методы у Собянина гестаповские. Одни аусвайсы на уме
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−120
vova old 6 часов назад
в России всегда умудрялись находить статью к любому человеку хотя на деле это как раз и незаконно статья должна быть изменена и только потом люди по этой статье наказываются хотя бы их ещё валютчиков расстреляли именно изменив статью задним числом с другой стороны если кто-то купил поддельный кот Так это не он мошенник а тот кто ему продал но что интересно люди говорят на тех же фишках что эти коды поддельные подходят и проходят проверку то есть они внесены в настоящую базу данных
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4k
Иван 6 часов назад
А чо сперва грозили 327 УК РФ,а щас переобулись на 159? И это ещё надо доказать в чём мошенничество, хоть в РФ это не обязательно.
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4k
Борис Карабанов 6 часов назад
Вакцинироваться, значит, как люди, не хотят, а в ресторан к людям хотят?
Эта хитрожопая позиция обнажает всю беспринципность и эгоизм антипрививочников. Казалось бы, если ты такой принципиальный и не хочешь чипироваться, то иди на жертвы - уволься с работы, откажись от посещений ресторанов. Н-е-е-т! Себя, любимого, ущемить ни в чём нельзя! Пойду на подлог, но не привьюсь!
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1k
Татьяна Юсова 6 часов назад
А при чем здесь ограничения?
Когда покупают поддельные дипломы, больничные, паспорта, медицинские книжки, разные справки, с какими ограничениями это связано?
Одни преступники продают услуги другим преступникам. Наказывать надо и тех, и других.
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