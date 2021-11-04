Что стало с актерами фильма "В моей смерти прошу винить Клаву К."

В 1992 году он пропал из киноиндустрии на долгие 12 лет. Позвонил на киностудии и попросил лет десять его не трогать. Узнавать на улицах его постепенно перестали.

Шевельков создал впоследствии рекламную компанию, занимался музыкальными клипами, а лейтенанта Иконников в фильме "Опера. Хроники убойного отдела" он сыграл только на условиях, что ему дадут срежиссировать пять эпизодов сериала. Так он и работает до сих пор.



Личная жизнь норовистого Владимира Шевелькова сложилась вполне удачно. Когда он был популярен, то без интрижек с поклонницами обойтись было нельзя. Но это все до встречи с манекенщицей Ириной. Они поженились в 1992 году, у них родились дети Саша и Андрей. Уже тридцать лет Владимир состоит в крепком браке.