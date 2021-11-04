Что стало с актерами фильма "В моей смерти прошу винить Клаву К."

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Михаил Львовский 45 лет назад написал достаточно серьезную и трагическую историю о первой любви. В 1980-м году Эрнест Ясан и Николай Лебедев сняли по повести одноименный фильм.
В стране картина произвела просто сногсшибательный успех. Но вот мало кто из актеров, сыгравших в ней добился такого же оглушительного успеха.
Кратко напомним сюжет: еще в детском саду Сережа Лавров влюбляется в девочку Клаву Климкову. Они вместе переходят из детского сада в школу, Сережа помогает ей в учебе, дарит все, что только можно, а вот Клава уже порядком устала от многолетнего поклонника. Сережу в свою очередь любит Таня Ищенко, вот только за яркой Клавой он не замечает тихую и спокойную Таню.
Кратко напомним сюжет: еще в детском саду Сережа Лавров влюбляется в девочку Клаву Климкову. Они вместе переходят из детского сада в школу, Сережа помогает ей в учебе, дарит все, что только можно, а вот Клава уже порядком устала от многолетнего поклонника. Сережу в свою очередь любит Таня Ищенко, вот только за яркой Клавой он не замечает тихую и спокойную Таню.
В 15 лет Клава влюбляется в юношу из параллельного класса - Лаврика. Сережа в отчаянии, он готов покончить с собой, но Климкова просто поднимает его на смех. Лавров погружается в настоящую депрессию (хотя в то время это слово было не столь известно), родители увозят его в поход, в горы, чтобы хоть как-то отвлечь от страданий. Вернувшись, Сережа узнает, что у Тани случилось несчастье - умерла ее мама и девушка была вынуждена оставить школу, чтобы работать. Он старается вытаскивать ее на прогулки, чтобы отвлечь и спустя какое-то время понимает, что влюбляется уже в Таню. Но девушка грустно замечает, что Сережа будет всю жизнь любить свою Клаву.
Мелодрама актуальна до сих пор. Влюбленность во все времена одновременно разная и одинаковая. Страдания, непонимание, безответная любовь и все это замешанное на подростковом максимализме... Когда было иначе?
Однако, как же сложилась судьба главных героев картины? Кстати, 4 ноября, исполнительнице роли Клавы Надежде Горшковой исполнилось 59 лет. С нее и начнем.
Однако, как же сложилась судьба главных героев картины? Кстати, 4 ноября, исполнительнице роли Клавы Надежде Горшковой исполнилось 59 лет. С нее и начнем.
Надежда Горшкова (Клава Климкова)
Актриса стала просто кумиром молодежи в 80-х. Но повторить успех своего дебюта она так и не смогла... Надежда не пошла в театральный вуз, продолжив учиться в торговом училище, желая обрести более "надежную" профессию. По выбранной профессии она должна была отработать на предприятии два года, поэтому когда Горшковой предложили роль в следующем фильме, то начальник с огромной неохотой отпустил ее на съемки. Так она попала в фильм "На чужом празднике".
Вторая роль тоже была вполне удачной и Надежда все-таки решила получить актерское образование. Она поступила в ЛГИТМиК и будучи студенткой снялась в фильме "Демидовы". И успела также выйти замуж за американца Марка Боргесани, который приехал в Россию по программе обмена.
Она улетела в небольшой городок под Вашингтоном. Надежда играла в местном студенческом театре, а потом поехала в Нью-Йорк , участвовала в телешоу, в шекспировском фестивале, пробовалась о Оливера Стоуна. Но в 1991 году ее муж получил работу в Москве и супруги вернулись в Москву.
Она улетела в небольшой городок под Вашингтоном. Надежда играла в местном студенческом театре, а потом поехала в Нью-Йорк , участвовала в телешоу, в шекспировском фестивале, пробовалась о Оливера Стоуна. Но в 1991 году ее муж получил работу в Москве и супруги вернулись в Москву.
По приезду их ждали танки. Они приехали за месяц до путча. Марк запаниковал и сказал, что нужно снова возвращаться назад. Актриса, устав переезжать, решила остаться в Москве, где она снялась в "Цене сокровищ". Потом Горшкову занесло в Лондон: забеременев, актриса побоялась рожать в России. После рождения дочки Камиллы, через два года, супруги разошлись.
В 1997 году в московском ресторане Горшкова знакомится с бизнесменом Сергеем, который не видел ни одного фильма с ее участием. Она понравилась ему не как актриса, а как красивая, яркая женщина. Пара забрала Камиллу из Лондона, поженилась и у них родился сын Егор.
Надежда не оставила творчество: сыграв еще в нескольких фильмах она начала работать продюсером.
В 1997 году в московском ресторане Горшкова знакомится с бизнесменом Сергеем, который не видел ни одного фильма с ее участием. Она понравилась ему не как актриса, а как красивая, яркая женщина. Пара забрала Камиллу из Лондона, поженилась и у них родился сын Егор.
Надежда не оставила творчество: сыграв еще в нескольких фильмах она начала работать продюсером.
Владимир Шевельков (Сережа Лавров)
Для актера роль стала первой запоминающейся, однако его больше помнят по роли Никиты Оленина в фильме "Гардемарины, вперед!".
Когда вышла следующая часть саги Светланы Дружининой и в ней вместо Владимира сыграл Михаил Мамаев, то зрители предположили, что это произошло из-за конфликта на площадке, ведь слухи о непросто характере Шевелькова давно вышли за пределы съемочных площадок. Когда снимали "В моей смерти прошу винить Клаву К." юноша нахамил Любови Полищук, а из ВГИКа его хотели отчислить аж девять раз! Неуспеваемость, ссора с педагогом, аморальное поведение...
Когда вышла следующая часть саги Светланы Дружининой и в ней вместо Владимира сыграл Михаил Мамаев, то зрители предположили, что это произошло из-за конфликта на площадке, ведь слухи о непросто характере Шевелькова давно вышли за пределы съемочных площадок. Когда снимали "В моей смерти прошу винить Клаву К." юноша нахамил Любови Полищук, а из ВГИКа его хотели отчислить аж девять раз! Неуспеваемость, ссора с педагогом, аморальное поведение...
"Я ощущал себя чужаком, по ошибке занявшим не свое место. Хотя меня утвердили, негативно-уничижительное отношение ко мне и режиссера, и других членов группы даже не скрывалось и проявлялось в каждой мелочи. Дескать, радуйся, что взяли, будь благодарен и знай свое место. Это ударяло по самолюбию, дергало. Я нервничал, переживал, психика не выдерживала напряжения. Не справляясь с собой, я начал огрызаться, дерзить, стал прогуливать съемки, выдумывал какие-то болезни. Не мог я нормально существовать в атмосфере такого отчуждения", - рассказывал Владимир о съемках в картине "Гардемарины, вперед!"
Помимо всего прочего Владимиру мешали режиссерские амбиции. Он хотел снимать сам. Вот так он рассказывал про съемки в фильме "Приключения принца Флоризеля": "Во-первых, мне не нравился саундтрек к фильму, были претензии к словам песен. Во-вторых, она снимала свое кино, я - свое, а актеры не имеют на это право, потому что не соображают, что делают. Это, конечно, неприлично говорить, но некоторые сцены срежиссировал я".
В 1992 году он пропал из киноиндустрии на долгие 12 лет. Позвонил на киностудии и попросил лет десять его не трогать. Узнавать на улицах его постепенно перестали.
Шевельков создал впоследствии рекламную компанию, занимался музыкальными клипами, а лейтенанта Иконников в фильме "Опера. Хроники убойного отдела" он сыграл только на условиях, что ему дадут срежиссировать пять эпизодов сериала. Так он и работает до сих пор.
Личная жизнь норовистого Владимира Шевелькова сложилась вполне удачно. Когда он был популярен, то без интрижек с поклонницами обойтись было нельзя. Но это все до встречи с манекенщицей Ириной. Они поженились в 1992 году, у них родились дети Саша и Андрей. Уже тридцать лет Владимир состоит в крепком браке.
Шевельков создал впоследствии рекламную компанию, занимался музыкальными клипами, а лейтенанта Иконников в фильме "Опера. Хроники убойного отдела" он сыграл только на условиях, что ему дадут срежиссировать пять эпизодов сериала. Так он и работает до сих пор.
Личная жизнь норовистого Владимира Шевелькова сложилась вполне удачно. Когда он был популярен, то без интрижек с поклонницами обойтись было нельзя. Но это все до встречи с манекенщицей Ириной. Они поженились в 1992 году, у них родились дети Саша и Андрей. Уже тридцать лет Владимир состоит в крепком браке.
Владимир Сидоров (Лаврик)
"Не было ощущения, что мы создаем шедевр, был элемент игры. Момент узнавания случился, когда вышел из метро, и на меня показывали пальцем" - воспоминал Владимир.
Сидоров увлекался актерской профессией еще в школе, участвуя в самодеятельности. После съемок в школьной мелодраме поступил в ЛГИТМиК и по окончании вуза стал служить в "Молодежном театре на Фонтанке".
Сидоров увлекался актерской профессией еще в школе, участвуя в самодеятельности. После съемок в школьной мелодраме поступил в ЛГИТМиК и по окончании вуза стал служить в "Молодежном театре на Фонтанке".
До 1991 года актер играл в театре и редко появлялся на экране в эпизодических ролях: "Шаги императора", "Полигон", "Крест милосердия". Но когда кризис настал не только в стране, но и в кинопроизводстве, а у Сидорова уже была жена и двое детей, он ушел из театра и стал аудитором в собственной фирме. Сейчас у него уже пятеро детей.
Наталья Журавлева (Татьяна Ищенко)
Десятиклассница из Ленинграда приняла предложение о пробах на роль Туси. У нее не было никакого опыта, но с задачей она справилась прекрасно, да и атмосфера площади ей понравилась, однако поступать в театральный она не решила.
Наталья поступила в Ленинградский электротехнический институт, окончив в середине 80-х факультет приборостроения, биомедицинский и экологической инженерии. С кино она свою жизнь больше не связывала.
Наталья поступила в Ленинградский электротехнический институт, окончив в середине 80-х факультет приборостроения, биомедицинский и экологической инженерии. С кино она свою жизнь больше не связывала.
Вышла замуж и стала мамой. Она отказалась от публичной жизни и лишь в 2013 году пришла на программу "Сегодня вечером", чтобы вспомнить звезд своего первого и единственного фильма.
Любовь Полищук (мама Клавы)
Ее не надо особенно представлять. Эту актрису знают практически все, у нее больше ста ролей в кино.
Но вне кадра жизнь Полищук складывалась трагически. Первый муж, Валерий Макаров безумно ревновал ее, закатывал скандалы и бил. После рождения сына Алексея Любовь сбежала от тирана в Москву. Сына забрала позже и жалела, что не сделала этого сразу.
Но вне кадра жизнь Полищук складывалась трагически. Первый муж, Валерий Макаров безумно ревновал ее, закатывал скандалы и бил. После рождения сына Алексея Любовь сбежала от тирана в Москву. Сына забрала позже и жалела, что не сделала этого сразу.
В браке с художником-анималистом Сергеем Цигалем актриса обрела счастье, у них родилась дочь Мариэтта, но идиллия длилась недолго. На съемках "12 стульев" Любовь получила травму позвоночника, потом на репетиции спектакля выбила три межпозвоночных диска, а после попала в ДТП. В 2005 Полищук услышал от врачей диагноз: рак.
Лечение замедлило течние болезни, в ноябре 2006 года Любовь перепела гипертонический криз и впала в кому. Через несколько дней Любовь Полищук скончалась в возрасте 57 лет.
Лечение замедлило течние болезни, в ноябре 2006 года Любовь перепела гипертонический криз и впала в кому. Через несколько дней Любовь Полищук скончалась в возрасте 57 лет.
Валентина Панина (мама Сережи)
Роль в мелодраме не стала для нее главной в карьере. Ее начали узнавать после фильма "Звезда пленительного счастья". Позже были "Ослиная шкура", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Все будет хорошо!" и спектакли в театре имени Комиссаржевской.
Узнавать актрису начали после фильма «Звезда пленительного счастья», так что роль Риты Лавровой в фильме Ясана и Лебедева не стала для нее главной в карьере. Позднее были «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Ослиная шкура» и «Все будет хорошо!», а также спектакли театра имени Комиссаржевской. Ну а в нулевых на смену фильмам пришли сериалы и новая волна поклонников.
Валентина вышла в юности за Сергея Панина, однако супруги расстались, несмотря на то, что женщина была беременна. В Ленинградском академическом театре драмы имени Пушкина Валентина познакомилась с Вадимом Никитиным и с ним прожила 15 лет.
Третьим мужем актрисы стал председатель спорткомплекса Михаил Шолохов. Этот брак и стал самым удачным и счастливым. В прошлом месяце актрисе исполнилось 75 лет.
Третьим мужем актрисы стал председатель спорткомплекса Михаил Шолохов. Этот брак и стал самым удачным и счастливым. В прошлом месяце актрисе исполнилось 75 лет.
Виктор Костецкий (отец Сережи)
Костецкий дебютировал в кино еще в 60-х. Его можно увидеть в таких картинах как "Свадьба Кречинского", "Остров сокровищ", "Труффальдино из Бергамо". Начиная с 1990-го Костецкий преподавал В Петербургской
консерватории, играл и в кино, и в театре.
консерватории, играл и в кино, и в театре.
В нулевых Виктор стал актером озвучания. К примеру, озвучил капитана Барбосса в "Пиратах Карибского моря". Костецкий дважды был женат, у него две дочери. В последние годы здоровье часто подводило актера и в ноябре 2014 года он скончался от сердечного приступа.
Сережа и Клава в детсаду и младшей школе
Чтобы найти маленькую Клаву перебрали 300 детей. И наконец пришла синеглазая Лена Хопшоносова. Девочка не выговаривала почти все буквы, это было забавно.
А маленького Сережу сыграл сын Ясана Максим. Съемочная группа обратила внимание, что он очень артистичный и харизматичный мальчик. Однако, судьба его была трагической.
"К сожалению, его уже нет, - рассказал Эрнест Ясан в 2013-м. - Наркомания. В их ленфильмовской компании из пяти-шести человек в живых остался лишь один, и то, он в местах не столь отдаленных".
А маленького Сережу сыграл сын Ясана Максим. Съемочная группа обратила внимание, что он очень артистичный и харизматичный мальчик. Однако, судьба его была трагической.
"К сожалению, его уже нет, - рассказал Эрнест Ясан в 2013-м. - Наркомания. В их ленфильмовской компании из пяти-шести человек в живых остался лишь один, и то, он в местах не столь отдаленных".
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