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Что стало с актерами фильма "В моей смерти прошу винить Клаву К."

Что стало с актерами фильма "В моей смерти прошу винить Клаву К." (21 фото + 1 видео)

Автор:
04 ноября 2021 19:33
Сообщество : Кино
Метки: актеры   актрисы   история   кино   советские актеры   советское кино   
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Михаил Львовский 45 лет назад написал достаточно серьезную и трагическую историю о первой любви. В 1980-м году Эрнест Ясан и Николай Лебедев сняли по повести одноименный фильм.

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Метки: актеры   актрисы   история   кино   советские актеры   советское кино   
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