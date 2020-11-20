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10 малоизвестных фактов о советских актерах

10 малоизвестных фактов о советских актерах (11 фото)

Автор:
20 ноября 2020 18:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: СССР   актеры   знаменитости   кино   люди   советское кино   факты   
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11
Кто написал сценарий своих похорон и чью машину случайно оплатила Анна Ахматова? Факты о советских актерах, о которых вы, скорее всего, не знали.
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Метки: СССР   актеры   знаменитости   кино   люди   советское кино   факты   
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5  комментариев
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14k
Сталкер 19 минут назад
Бедная, страдавшая от советской власти Ахматова дала денег (и явно не последние были) на ХОРОШИЙ костюм, которых хватило, чтоб купить МАШИНУ!!! И вот так у либерды всегда...
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91k
Дед Степан 12 минут назад
Письмо Быкова прочитал его голосом.
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15k
Олег Полчаса назад
Жаль, что про современных артистов такого уже не расскажут.
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23k
семён Олег 17 минут назад
Про большую часть даже и не вспомнят.
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