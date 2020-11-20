10 малоизвестных фактов о советских актерах

Голос Василия Ливанова действительно один из самых узнаваемых голосов советского кино. Коварный кот из "Котенка по имени "Гав", крокодил Гена, Карлсон, а уж его "Элементарно, Ватсон" знают буквально все.

Успех Ливанова это не только актерский талант, но и "скрипучий" тембр, которым он владеет виртуозно.

Но так было не всегда. До определенного момента тем его голоса был вполне обычным, но съемки в картине "Неотправленное письмо", где одну из сцен он озвучивал в тайге при морозе в -40.



Это было слишком экстремальные условия, после которых Ливанов заболел и врачи посоветовали ему хотя бы на две недели взять обет молчания. По окончании этого срока, когда актер заговорил, его голос приобрел своеобразную, узнаваемую хрипотцу.

Ливанов сначала был шокирован и расстроен, все-таки голос - это важный актерский инструмент, но через некоторое время стало понятно, что это именно то, что поможет помочь ему стать уникальным.