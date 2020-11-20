10 малоизвестных фактов о советских актерах

Кто написал сценарий своих похорон и чью машину случайно оплатила Анна Ахматова? Факты о советских актерах, о которых вы, скорее всего, не знали.
Какие только случаи не происходят с актерами на съемочной площадке и в обычной жизни. Есть несколько историй, которые вам, скорее всего, неизвестны.
Леонид Быков. Сценарий похорон
Незадолго до собственной смерти, актер написал своему другу: "Никаких оркестров, Дома кино и надгробных речей, а то я встану и уйду - получится конфуз. Пусть кто-то один скажет слово „прощай" , и все. Не надо цирка, называемого почестями. После этого «дерболызните» кто сколько может. А потом пусть вторая эскадрилья врежет "Смуглянку" от начала и до конца... вы заметили, что режиссер я не по диплому, а по призванию? Даже свои похороны режиссирую. Во даю. Спасибо и пока..."
Близкие Быкова прислушались к его просьбе и похороны прошли именно по такому сценарию. А актеры из фильма "В бой идут одни старики" и правда пели "Смуглянку".
Близкие Быкова прислушались к его просьбе и похороны прошли именно по такому сценарию. А актеры из фильма "В бой идут одни старики" и правда пели "Смуглянку".
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Георгий Милляр. Критическая худоба
Георгий Милляр был очень характерным актером, он играл практически всех злодеев в советских киносказках. Разумеется, это роли сопровождались большим количеством грима.
Но вот для роли Кащея Бессмертного грим практически не понадобился, из-за печальных обстоятельств жизни Милляра - будучи худым от природы, во время Второй Мировой войны он заразился малярией в Душанбе, в эвакуации. Актер похудел до 45 кг и выглядел буквально как живой скелет.
Но вот для роли Кащея Бессмертного грим практически не понадобился, из-за печальных обстоятельств жизни Милляра - будучи худым от природы, во время Второй Мировой войны он заразился малярией в Душанбе, в эвакуации. Актер похудел до 45 кг и выглядел буквально как живой скелет.
Василий Ливанов. Голос, который узнают все
Голос Василия Ливанова действительно один из самых узнаваемых голосов советского кино. Коварный кот из "Котенка по имени "Гав", крокодил Гена, Карлсон, а уж его "Элементарно, Ватсон" знают буквально все.
Успех Ливанова это не только актерский талант, но и "скрипучий" тембр, которым он владеет виртуозно.
Но так было не всегда. До определенного момента тем его голоса был вполне обычным, но съемки в картине "Неотправленное письмо", где одну из сцен он озвучивал в тайге при морозе в -40.
Это было слишком экстремальные условия, после которых Ливанов заболел и врачи посоветовали ему хотя бы на две недели взять обет молчания. По окончании этого срока, когда актер заговорил, его голос приобрел своеобразную, узнаваемую хрипотцу.
Ливанов сначала был шокирован и расстроен, все-таки голос - это важный актерский инструмент, но через некоторое время стало понятно, что это именно то, что поможет помочь ему стать уникальным.
Успех Ливанова это не только актерский талант, но и "скрипучий" тембр, которым он владеет виртуозно.
Но так было не всегда. До определенного момента тем его голоса был вполне обычным, но съемки в картине "Неотправленное письмо", где одну из сцен он озвучивал в тайге при морозе в -40.
Это было слишком экстремальные условия, после которых Ливанов заболел и врачи посоветовали ему хотя бы на две недели взять обет молчания. По окончании этого срока, когда актер заговорил, его голос приобрел своеобразную, узнаваемую хрипотцу.
Ливанов сначала был шокирован и расстроен, все-таки голос - это важный актерский инструмент, но через некоторое время стало понятно, что это именно то, что поможет помочь ему стать уникальным.
Спартак Мишулин. Умер, но не умер
Многие подвергают эту историю сомнению, но по крайней мере сам Мишулин рассказывал ее и не раз.
В начале сороковых годов Спартака Мишулин отправили на три года в лагерь, за очередной, притянутый за уши, бред обвинительного аппарата советской власти - то ли он на оборотной стороне плаката со Сталиным что-то записал, то ли пару лампочек украл.
Мишулин был отправлен в тракторную бригаду, поскольку лагерный быт жизни был невероятно тяжелым и голодным, то будущий актер устал так, что уснул прямо в поле. Водитель трактора не увидел лежащего в высокой траве несчастного работника и проехал прямо по нему.
Признаков жизни Спартак не подавал, его записали в мертвые и отправили в морг. Через два дня "погибший" очнулся, чем немало напугал сотрудников морга.
В начале сороковых годов Спартака Мишулин отправили на три года в лагерь, за очередной, притянутый за уши, бред обвинительного аппарата советской власти - то ли он на оборотной стороне плаката со Сталиным что-то записал, то ли пару лампочек украл.
Мишулин был отправлен в тракторную бригаду, поскольку лагерный быт жизни был невероятно тяжелым и голодным, то будущий актер устал так, что уснул прямо в поле. Водитель трактора не увидел лежащего в высокой траве несчастного работника и проехал прямо по нему.
Признаков жизни Спартак не подавал, его записали в мертвые и отправили в морг. Через два дня "погибший" очнулся, чем немало напугал сотрудников морга.
Алексей Баталов. Дядя Степа и трата денег
Мама Алексея Баталова была дружна с Анной Ахматовой и как-то раз поэтесса дала Алексею денег, чтобы тот купил себе хороший костюм, в котором не стыдно было бы в люди выйти. Однако, молодой человек мечтал не о костюме, а о машине. И именно автомобиль он и приобрел на подаренные деньги. Анна Андреевна, кстати, совершенно не обиделась, здраво заметив, что это разумный поступок.
Первая супруга Баталова, Ирина, была дочкой Константина Ротова, художника, который не только придумал образ знаменитого милиционера дяди Степы, но и срисовал его с Алексея. Образ получился очень узнаваемым.
Первая супруга Баталова, Ирина, была дочкой Константина Ротова, художника, который не только придумал образ знаменитого милиционера дяди Степы, но и срисовал его с Алексея. Образ получился очень узнаваемым.
Леонид Ярмольник должен был сыграть в "Кин-дза-дза!"
В картине Георгия Данелии изначально носила название "Звездная пыль" (еще вариант "Космическая пыль"), а, собственно, Ярмольник как раз был утвержден на роль торговца этой самой пыли.
Первый раз, когда актер приехал на съемки, "его" декорация сгорела, а во второй в эту же декорацию въехал пьяный водитель. В итоге, решили не рисковать временем и декорациями и отказались от роли Леонида Ярмольника. Сцены с торговцем пылью были вырезаны из сценария, а фильм в итоге стал носить всем известное название "Кин-дза-дза!"
Первый раз, когда актер приехал на съемки, "его" декорация сгорела, а во второй в эту же декорацию въехал пьяный водитель. В итоге, решили не рисковать временем и декорациями и отказались от роли Леонида Ярмольника. Сцены с торговцем пылью были вырезаны из сценария, а фильм в итоге стал носить всем известное название "Кин-дза-дза!"
Георгий Вицин выпил ради съемок
Георгий Вицин, один из самых известных "пьяниц" советского кино (да и просто маргинальных элементов), за кадром был абсолютным трезвенником. И вот ему, ради кадра, пришлось пойти на сделку со своими принципами.
На съемках "Кавказской пленницы" в сцене, где Балбес, Трус и Бывалый пьют пиво у бочки. Георгию Вицину, по его просьбе, сначала налили компот из шиповника, но ведь компот не пенится. Чтобы не пытались сделать, но достоверного вида пива не получилось. После этого Вицин нарушил свои правила и, ради искусства, сделал пару глотков настоящего пива.
На съемках "Кавказской пленницы" в сцене, где Балбес, Трус и Бывалый пьют пиво у бочки. Георгию Вицину, по его просьбе, сначала налили компот из шиповника, но ведь компот не пенится. Чтобы не пытались сделать, но достоверного вида пива не получилось. После этого Вицин нарушил свои правила и, ради искусства, сделал пару глотков настоящего пива.
Евгений Моргунов обманом поднял зарплату работников театра
Евгений Моргунов был не только известным советским актером, но и не менее известным мастером розыгрышей.
Как-то раз он настолько осмелел, что решил разыграть Молотова и Кагановича. В конце сороковых чиновники решили прийти в Театр киноактера и артист встречал их прямо у входа, представляясь художественным руководителем театра.
Ни Молотов, ни Каганович не заметили ничего подозрительного, Моргунов был очень убедителен и "гонял" подчиненных совершенно достоверно. Настоящее руководство поздно спохватились и обман раскрывать не стали, чтобы чиновники не выглядели глупо. Пользуясь случаем, Моргунов сообщил, что актеры низшей категории (а он и сам был в ней) получают слишком маленькую зарплату.
Обман мало того, что не был раскрыт, да еще и после визита высокопоставленных лиц, в театр пришло распоряжение о повышении размера заработной платы.
Как-то раз он настолько осмелел, что решил разыграть Молотова и Кагановича. В конце сороковых чиновники решили прийти в Театр киноактера и артист встречал их прямо у входа, представляясь художественным руководителем театра.
Ни Молотов, ни Каганович не заметили ничего подозрительного, Моргунов был очень убедителен и "гонял" подчиненных совершенно достоверно. Настоящее руководство поздно спохватились и обман раскрывать не стали, чтобы чиновники не выглядели глупо. Пользуясь случаем, Моргунов сообщил, что актеры низшей категории (а он и сам был в ней) получают слишком маленькую зарплату.
Обман мало того, что не был раскрыт, да еще и после визита высокопоставленных лиц, в театр пришло распоряжение о повышении размера заработной платы.
Евгений Леонов. Его пятую точку увидел весь мир
Мало того, он вообще стал первым актером советского союза, чью филейную часть увидел зритель на большом экране.
На съемках фильма "Полосатый рейс" в сцене, где тигр заходит к принимающему ванну герою Леонова, актера и хищника должно было разделять толстое стекло. Но как бы оператор не пытался колдовать, стекло все равно сильно бликовало и режиссер отца приказ убрать его, а вот Леонову об этом не сказал.
То, что вы видите на экране - намыленный буфетчик и его абсолютно искренняя реакция на тигра и на то, что между ними нет никакой преграды.
На съемках фильма "Полосатый рейс" в сцене, где тигр заходит к принимающему ванну герою Леонова, актера и хищника должно было разделять толстое стекло. Но как бы оператор не пытался колдовать, стекло все равно сильно бликовало и режиссер отца приказ убрать его, а вот Леонову об этом не сказал.
То, что вы видите на экране - намыленный буфетчик и его абсолютно искренняя реакция на тигра и на то, что между ними нет никакой преграды.
Аркадий Райкин. Двухчасовой концерт на незнакомом языке
В 1962 году Райкина пригласили в Берлин на Международный фестиваль пантомимы, будто бы на небольшой доклад. Но нет.
На самом деле, он должен был дать для немцев полноценный сольный концерт, билеты были распроданы в ноль. Райкин, который учил немецкий язык давным давно в школе, ничего, конечно же не помнил. На трое суток актер заперся с переводчиком в номере и готовился, практически без сна и отдыха. Здоровье Райкина было подкошено за эти три дня, но концерт все же случился.
И случился настолько триумфально, что, по некоторым рассказам, немцы 14 раз вызывали Аркадия Райкина на бис.
На самом деле, он должен был дать для немцев полноценный сольный концерт, билеты были распроданы в ноль. Райкин, который учил немецкий язык давным давно в школе, ничего, конечно же не помнил. На трое суток актер заперся с переводчиком в номере и готовился, практически без сна и отдыха. Здоровье Райкина было подкошено за эти три дня, но концерт все же случился.
И случился настолько триумфально, что, по некоторым рассказам, немцы 14 раз вызывали Аркадия Райкина на бис.
А какие вы знаете интересные и малоизвестные факты об известных людях?
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Метки: СССР актеры знаменитости кино люди советское кино факты
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