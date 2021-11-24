FISHKINET
Сообщество Криминал 979 постов • 279 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
В Пушкино судят злоумышленника, облившего женщину кислотой

В Пушкино судят злоумышленника, облившего женщину кислотой (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 ноября 2021 11:55
Сообщество : Криминал
Метки: 360подмосковье   видео   кислота   нападение   пушкино   суд   
1024
1
1
Пушкинский городской суд начал слушать дело о нападении на заместителя директора Ивантеевского хлебокомбината Светлану Войнову. Обвиняемых двое. Они сознались, но заказчика по-прежнему не выдают. По версии следствия, злоумышленники получили от неустановленного лица 30 тысяч рублей.
Сама жертва нападения подозревает в организации преступления сотрудницу, которая появилась на комбинате незадолго до того, как предприятие было продано.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: 360подмосковье   видео   кислота   нападение   пушкино   суд   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Клёст 2 часа назад
Исключительно женский замысел.
,,Cherchez la femme,, в ближнем кругу исполнителя, или дальнем круге потерпевшей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
404
Chaim Kushnir 10 минут назад
что у этих людей в голове? плеснуть в лицо другого человека кислотой... Полный отрыв от реальности, вместо родителей, видимо, тик-ток и одноклассники. Никаких краев в голове не осталось , надо будет - и маме родной анальный фистинг сделают, вопрос лишь цены
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Garpia121 18 минут назад
30 серебряников. Мистическая цифра.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Алексей 49 минут назад
Таких надо сразу на убой. За 30 адекватный человек даже на законную работу не пойдет. А эти человека калечить готовы за 400 баксов. Что дальше то с ними будет? Выйдут из тюрячки и станут примерными членами общества? Ну да, ага. Скорее в следующий раз за бутылку согласятся. Только на убой таких.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12
Андрей Статин Час назад
мне вот не понятно, ну неужели нельзя пойти на уступки бандитам, чтобы вызнать заказчика... или нормальная бандитская конкуренция в бандитском как всегда на высоке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Дмитрий Горчилин Час назад
Очень странные фамилии. Манипуляции с кислотой обычно практикуют преступники нейтральных национальностей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Батончик с маком 2 часа назад
А чё, всю кислоту расплескали? Взяли бы одному клизму кислотную вставили, второй сразу всё расскажет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
17-летний сын Пескова Мика: жизнь «золотого мальчика» и инстаграм-скандал (20 фото) 17-летний сын Пескова Мика: жизнь «золотого мальчика» и инстаграм-скандал (20 фото) Суд в США оправдал подростка, застрелившего во время погромов двух BLM-активистов Суд в США оправдал подростка, застрелившего во время погромов двух BLM-активистов Пенсионерку в Татарстане оштрафовали на 10000 рублей - женщина не проверила QR-код у посетителя ТЦ Пенсионерку в Татарстане оштрафовали на 10000 рублей - женщина не проверила QR-код у посетителя ТЦ В Казани пассажир без QR-кода брызнул кондуктору в лицо перцовым баллончиком В Казани пассажир без QR-кода брызнул кондуктору в лицо перцовым баллончиком В Краснодаре мигрант пырнул в шею охранника ночного клуба В Краснодаре мигрант пырнул в шею охранника ночного клуба "Взять ее!": автомобилист в Мытищах натравил бойцовую собаку на девушку, которую едва не задавил "Взять ее!": автомобилист в Мытищах натравил бойцовую собаку на девушку, которую едва не задавил
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

893410



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20+ необычных фотографий, которые удивят и озадачат
3
33
20+ необычных фотографий, которые удивят и озадачат
Отечественный BLM подкрался: реакция россиян не заставила ждать
0
228
Отечественный BLM подкрался: реакция россиян не заставила ждать
Набирающие популярность в сообществах
Делаем кардхолдер из кожи на 2 карты
2
22
Делаем кардхолдер из кожи на 2 карты
Продается редкий суперкар Lamborghini Diablo SE30: таких было выпущено всего 150 единиц
0
5
Продается редкий суперкар Lamborghini Diablo SE30: таких было выпущено всего 150 единиц
17-летний сын Пескова Мика: жизнь «золотого мальчика» и инстаграм-скандал (20 фото)
17-летний сын Пескова Мика: жизнь «золотого мальчика» и инстаграм-скандал (20 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Согласны
0
0

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#дтп#Ynews#кино#в мире#автомир#познавательно#еда
#Юмор#факты#люди#картинки#Разное#сша#СССР#новости#собака#позитив
#интересно#прикол#интересное#ватермарк#Россия#подборка#автомобили#приколы#аварии#сарказм

На что жалуетесь?

Вернуться