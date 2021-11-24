В Пушкино судят злоумышленника, облившего женщину кислотой

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Пушкинский городской суд начал слушать дело о нападении на заместителя директора Ивантеевского хлебокомбината Светлану Войнову. Обвиняемых двое. Они сознались, но заказчика по-прежнему не выдают. По версии следствия, злоумышленники получили от неустановленного лица 30 тысяч рублей.
Сама жертва нападения подозревает в организации преступления сотрудницу, которая появилась на комбинате незадолго до того, как предприятие было продано.
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