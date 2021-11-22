В Казани пассажир без QR-кода брызнул кондуктору в лицо перцовым баллончиком

В первый же день после введения новых ограничений контроллеры взвыли от возросшего количества конфликтов с пассажирами.
Татарстан стал первым регионом России, в котором начали действовать антиковидные ограничения на транспорте. С понедельника (пока только в Казани) каждый пассажир обязан предъявить кондуктору QR-сертификат о вакцинации, перенесенной недавно болезни или отрицательном ПЦР-тесте.
В понедельник вместе с кондукторами "на работу" вышли сотрудники полиции и контрольно-ревизионной службы. Граждан, которые не предъявили заветные QR-коды, просили покинуть автобусы и маршрутки. Метроэлектротранс сообщает о 786 высаженных пассажирах.
Новые правила нравятся далеко не всем, а полицейских на каждой остановке не выставишь. Поэтому помимо очередей из-за проверки сертификатов, из-за которых в городе нарушился график движения транспорта, кондукторы жалуются и намекают на увольнение из-за возросшего числа конфликтов с пассажирами. Уже известно об одном пострадавшем
контроллере пассажире.
Мужчина по имени Николай Башмаков отказался предъявлять QR-код при входе в автобус, назвав новые правила антиконституционными. С кондуктором завязалась словесная перепалка, переросшая в драку, к которой впоследствии подключился водитель автобуса. Николай попытался выбежать из транспорта, но его затащили обратно и продолжили избивать. Мужчине пришлось воспользоваться перцовым баллончиком.
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Как рассказал Башмаков, его не только избили, но и пообещали "отпетушить". В доказательство своих намерений кондуктор даже ткнул ему пальцем в анус.
«Я зашёл в автобус, кондуктор начал требовать QR-код. Я минут пять бодался и в итоге решил выйти. Кондуктор начал меня затаскивать обратно, по голове ударил, я применил перцовый баллончик.
После на меня накинулись кондуктор и водитель, затащили и начали моей курткой душить перед всеми. Они выпроводили всех и заблокировали двери. Когда меня затаскивали в автобус, мне ударили прям пальцем в анус. Водитель начал угрожать, говорить, что меня отпетушат. Я открыл окно и выпрыгнул из автобуса. Они догнали, начали избивать, затаптывать и прыснули из моего же перцового баллончика. Если бы не проходивший мимо человек, меня бы там, наверное, убили», - рассказал пострадавший.
Сейчас Башмаков с разбитым лицом и сломанным пальцем находится в отделе полиции
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Очевидно, это далеко не последняя потасовка из-за новых антиковидных ограничений. Вполне возможно, что на днях жители Казани устроят протесты. Ну, а пока люди без QR-тестов решили создать свое антитакси. Добровольцы будут подвозить на работу людей, у которых нет собственных автомобилей.
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Что-то "рАссеяне" на чучмеков более смахивают...
Многие люди не понимают, что сейчас происходит. Они продолжают жить обычной жизнью, на рыбалку ходят, сериалы смотрят. Сделали прививку, как велели, и думают, что теперь все будет в порядке. У них просто нет времени разбираться в обстановке. Дом, работа, повседневные дела отнимают все силы. Иногда, по-вечерам они заглядывают в интернет, читают наши статьи и думают: "Да, нет - это все фантастика, не может быть такого..." Жуют бутерброд, запивают холодным пивом и спокойно ложатся спать. Пока большинство спит, мир катится в пропасть... Мы еще не дошли до точки не возврата, но идем к ней семимильными шагами. Для меня было загадкой, почему соц. сети не ограничивают тех, кто пишет и говорит правду. Почему круглый стол Марии Шукшиной в ютубе все еще доступен? Почему такие каналы, как: Сталинград, студия "Рубеж", АнтиТьюринг не банят. Почему ученые Игорь Гундаров, Надежда Жолобак, Татьяна Черниговская, Ольга Четверикова все еще вещают на своих каналах? Ведь, тем, кто владеет цифровыми платформами очень легко "заткнуть всем рот". И только сегодня, я поняла: они используют даже тех, кто говорит правду. Выражая свое неодобрение, мы помогаем им подсчитывать голоса "за" и "против." Это им необходимо для того, чтобы принимать решение о следующем шаге. Например, когда количество недовольных уменьшится до 50%, можно будет прививать детей. Потом - следующий шаг, и так они пойдут до конца, превратив нас не в рабов, а еще хуже - в био-роботов. Ведь каждый раб мечтает стать свободными, а роботы - нет. Они уже заявили, что 50% москвичей высказались за принудительную вакцинацию, но - это - их мечта, на самом деле, они нагло врут. Всего 10% - были согласны и то, потому, что их обманули, остальные сейчас прививаются из-за страха потерять работу, но если бы они знали, что их ждет... Когда количество привитых превысит 50% они начнут со своей стороны давить на непокорных. Уже сейчас наблюдается повышенная агрессивность людей, получивших прививку. В моих комментариях они злобно заявляют, что мы не имеем права ходить по улицам и их заражать. Но, минуточку, друзья: ведь прививка вас защищает, как мы можем вас заразить? Или - не защищает? Тогда зачем она? Для чего так агрессивно продвигать ее в массы? Но у таких людей уже мозги отключены, и они будут яростно нападать на не привитых, увеличивая войска "темных". Что же делать? Важно тянуть время и не допустить, чтобы общество перешло "точку не возврата". Для этого, надо как можно больше поднимать шум в соц. сетях, делиться видео, высказывать свое мнение. Раньше я думала, что это - бесполезно, а сейчас понимаю, что высказывая свое не согласие, мы не даем им возможность сделать следующий шаг. Сегодня появилась новость: беременность - не является противопоказанием. Скоро они доберутся до наших детей. Но каждый голос "против" оттягивает это решение. Заставить они нас не могут, им ВАЖНО, чтобы мы сами согласились, ведь не зря каждому перед вакцинацией дают подписать бумагу, что он делает это ДОБРОВОЛЬНО! Нам надо выиграть время, ведь скоро - "РАССВЕТ" и вся эта нечисть будет вынуждена убраться с нашей земли. Они знают об этом, поэтому так спешат. Не позволяйте им утащить вас с собой! Делитесь моей статьей и другой полезной информацией в соц сетях. Не спите! Берегите себя и близких. Скоро рассвет! Выживет тот, кто не струсит и не подчинится. Народ! Друзья мои! Я призываю Вас объявить в качестве борьбы с незаконным внедрением Q-кодов всероссийский бойкот на посещение любых помещений, где требуют эти самые коды! А именно ТЦ и ТРЦ, кинотеатры, рестораны и кафе и другие предприятия и организации, которые даже не пытаются отстаивать наши права и свободы, а своим бездействием и покладистостью поддерживают внедряемый фашистский режим! Мало того, не только посещать, но и покупать на вынос и заказывать доставку! Ищите маленькие магазинчики, которые будут вас обслуживать как людей, а не как электронных рабов! В каждом районе ест такие. В свое время в Индии была применена Сатьяграха(это такая концепция бойкота) благодаря которой Англия отказалась от своих претензий и Индия перестала быть ее колонией. А ведь тогда не было ни интернета, ни мобильных телефонов, но люди смогли организоваться! У меня вопрос к каждому из ВАС! ЧЕМ МЫ ХУЖЕ? Сегодня в Москве привито не более полутора миллиона человек - ВСЕГО! Это около 10% населения Москвы! а в стране процент еще меньше! Если мы сейчас объединимся и просто перестанем посещать все эти заведения - бизнес вынужден будет перейти на сторону народа и вместе с нами требовать соблюдения законов РФ, Или пусть загнется к чертовой матери! Вы поймите одну простую вещь - весь бизнес сегодня закредитован по самые помидоры! НУ нет у него другого пути - отбить кредиты он может только с прибыли, а прибыль это мы с вами! Если мы сможем объединиться - мы сможем отменить q-коды! А дальше больше! Мы сможем отменить принудительную вакцинацию и заставить всех причастных к беззаконию - понести наказание! Не нужно никаких митингов! Как только бизнес не сможет платить по счетам - банкиры сами заставят от правительства выполнения народных требований! А они заставят, не сомневайтесь! Ибо весь класс прокремлевской олигархии жестко связан финансовыми обязательствами! Нужно делать тоже самое с ними, что они делают с нами! Они принуждают нас прививаться и получать эти незаконные Q-коды, угрожая увольнением и лишением средств к существованию, но большинство из нас и так уже ничего не имеет. Я думаю любой из нас может прожить месяцок без кафе и кино? А тогда уже олигархи окажутся перед угрозой остаться без средств к существованию, пусть примерят шкуру, которую хотят на нас напялить!
Перед этим вернуть таким людям все уплаченные ими налоги пошедшие на содержание здравоохранения и правительства РФ.
Тут или все носим маски, прививаемся и т.д., или нет смысла, как мне кажется, никому это делать.
А вот на счет целесообразности QR-кодов именно в общественном транспорте - это вопрос. В том же Китае QR-коды распространены повсеместно и помогли быстро справиться с распространением. Другое дело, что он использовался там не для защиты, а чтобы в случае заражения быстро установить пути и связи распространения заражения вируса и локализовать источник. Что может дать код в автобусе...................
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Мужчина по имени Николай Башмаков отказался предъявлять QR-код при входе в автобус, назвав новые правила антиконституционными. С кондуктором завязалась словесная перепалка, переросшая в драку, к которой впоследствии подключился водитель автобуса. Николай попытался выбежать из транспорта, но его затащили обратно и продолжили избивать. Мужчине пришлось воспользоваться перцовым баллончиком.
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Когда же вы сцуки начнете правду писать. Брехуны. Хотите скажу как дело было?
Умный молодой мудак решил покачатьправа, покачать права пока полиции рядом нет.
Он подготовился. Начитал указов,взял ссобой перцовый балончик, и сотовый телефон.
И пошел в ОТ воспитывать работяг.
Вот достать телефон и снимать ему не впадлу. А просто достать телефон и за 10 секунд предъявить код это впадлу.
Потом,видео явно порезано так как угодно "пострадавшему от беспредела".
Короче, когда этот умник начал умничать(уверен еще и кондуктора посылал), автобус остановили и вызвали полицию.
Умник типа был не против.
Потом,умник передумал и решил слинять вместе с пассажирами которые из-за него, умника сидели в остановленном авто. Умник уже не хотел иметь дел с полицией и качать там конституционные права. И вот тут-то водило с кондуктором решили его тормознуть.
Дальше синячок под глазом как столкновение с действительностью и того на что напрашивался.
Ну и жалобы с соплями в сети, а как же без этого.
"Мы, правда, третьего насильно затащили.
Но тут промашка переборщили.
А что очки товарищу разбили,
Так то портвейном усугубили."
Гифка с недавнего поста на фишках объясняет ситуацию
<<< Николай попытался выбежать из транспорта, но его затащили обратно и продолжили избивать >>>
Это, кстати, статья УК.