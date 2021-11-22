В Казани пассажир без QR-кода брызнул кондуктору в лицо перцовым баллончиком

Как рассказал Башмаков, его не только избили, но и пообещали "отпетушить". В доказательство своих намерений кондуктор даже ткнул ему пальцем в анус.

«Я зашёл в автобус, кондуктор начал требовать QR-код. Я минут пять бодался и в итоге решил выйти. Кондуктор начал меня затаскивать обратно, по голове ударил, я применил перцовый баллончик.

После на меня накинулись кондуктор и водитель, затащили и начали моей курткой душить перед всеми. Они выпроводили всех и заблокировали двери. Когда меня затаскивали в автобус, мне ударили прям пальцем в анус. Водитель начал угрожать, говорить, что меня отпетушат. Я открыл окно и выпрыгнул из автобуса. Они догнали, начали избивать, затаптывать и прыснули из моего же перцового баллончика. Если бы не проходивший мимо человек, меня бы там, наверное, убили», - рассказал пострадавший.