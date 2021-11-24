Осознанно или по глупости, но прямо под камерой работник вторчермета совершил самоубийство

О чём думал человек, подходя с резаком к ржавому баллону с резаком в руках - навсегда останется загадкой.

Следов маркировки краской содержимого ёмкости, видимо, не сохранилось. Однако, глядя на длинный вентиль и отсутствие барашка, можно предположить, что изделие заполнялось метаном, и устанавливалось пакетами из 4-6 штук на грузовые машины или автобусы снабжённые оборудованием для использования газа, в качестве топлива. При разборке таких пакетов баллоны, если вентиль ещё функционирует, перекрывают, чтобы ни воняло и не взорвалось. Поэтому, как правило, в них присутствует остаточное давление. Если кран не открывается, нужен герой, который собьёт вентиль кувалдой (искра от удара может вызвать взрыв, а большое остаточное давление превратит ёмкость в ракету). Автор работал на площадке и знает эти вещи не понаслышке.