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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 25 постов • 2 подписчика подписаться
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Осознанно или по глупости, но прямо под камерой работник вторчермета совершил самоубийство

Осознанно или по глупости, но прямо под камерой работник вторчермета совершил самоубийство (3 фото + 1 видео)

Автор:
24 ноября 2021 06:55
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: баллон   безопасности   взрыв   видео   метан   техника   чермет   
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Попытавшись распилить автогеном газовый баллон высокого давления, резчик вознёсся вместе с ним. Кадры произошедшей трагедии попали на видео.

О чём думал человек, подходя с резаком к ржавому баллону с резаком в руках - навсегда останется загадкой.

Следов маркировки краской содержимого ёмкости, видимо, не сохранилось. Однако, глядя на длинный вентиль и отсутствие барашка, можно предположить, что изделие заполнялось метаном, и устанавливалось пакетами из 4-6 штук на грузовые машины или автобусы снабжённые оборудованием для использования газа, в качестве топлива. При разборке таких пакетов баллоны, если вентиль ещё функционирует, перекрывают, чтобы ни воняло и не взорвалось. Поэтому, как правило, в них присутствует остаточное давление. Если кран не открывается, нужен герой, который собьёт вентиль кувалдой (искра от удара может вызвать взрыв, а большое остаточное давление превратит ёмкость в ракету). Автор работал на площадке и знает эти вещи не понаслышке.

Однако, ничего из выше перечисленного парень судя по акцентам реплик в конце ролика, родившийся в Средней Азии не знал (национальность погибших и место рождение жертв указывать ещё не запрещено).

Парню просто сказали резать всё, что больше полутора метров. Он интуитивно старался держаться подальше от странной круглой и продолговатой ржавой штуки. Рабочему, должно быть, и в голову не пришло, что мощь изделия, на которое он направил свой резак, эквивалентна потенциалу крупнокалиберного артиллерийского снаряда...


Самое подлое в том, что тот, кто это снимал, подозревал, что что-то может произойти, правда, не в таких масштабах...


Видео события было опубликовано на ресурсе korzik.net, а также на нескольких Telegram-каналах. Текст авторский.


Напомним, ранее публиковался материал под названием: обезьяна с гранатой нервно курит в сторонке о том, как россиянин пытался распилить снаряды прошлой войны болгаркой.

Источник:

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Метки: баллон   безопасности   взрыв   видео   метан   техника   чермет   
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Mowgley Час назад
Видео нужно назвать "Приобретение посмертного практического опыта".
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940
Андрей 11 минут назад
Если не ошибаюсь то это кислородный баллон. Газовый баллон лежит выше.
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21k
Mike Miller 42 минуты назад
У этого мужика же наверняка был руководитель... вот руководитель теперь будет с судимостью. Может быть и не условной.
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470
Нестеров Антон 43 минуты назад
Херово что скажешь, даже с отбитым вентилем мне кажется опасно так делать, а так то и подавно
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25k
Батончик с маком 44 минуты назад
О покойнике или хорошо или ничего...
А вот тот кто снимал редкостная гнида. Неспроста он начал съёмку, ждал взрыва ради лайков.
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108k
Барон Мюнхгаузен. 55 минут назад
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1k
Ясный Пень 58 минут назад
Победитель конкурса на премию Дарвина определился досрочно , вечной ему памяти .
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