Осознанно или по глупости, но прямо под камерой работник вторчермета совершил самоубийство

Попытавшись распилить автогеном газовый баллон высокого давления, резчик вознёсся вместе с ним. Кадры произошедшей трагедии попали на видео.
О чём думал человек, подходя с резаком к ржавому баллону с резаком в руках - навсегда останется загадкой.
Следов маркировки краской содержимого ёмкости, видимо, не сохранилось. Однако, глядя на длинный вентиль и отсутствие барашка, можно предположить, что изделие заполнялось метаном, и устанавливалось пакетами из 4-6 штук на грузовые машины или автобусы снабжённые оборудованием для использования газа, в качестве топлива. При разборке таких пакетов баллоны, если вентиль ещё функционирует, перекрывают, чтобы ни воняло и не взорвалось. Поэтому, как правило, в них присутствует остаточное давление. Если кран не открывается, нужен герой, который собьёт вентиль кувалдой (искра от удара может вызвать взрыв, а большое остаточное давление превратит ёмкость в ракету). Автор работал на площадке и знает эти вещи не понаслышке.
Однако, ничего из выше перечисленного парень судя по акцентам реплик в конце ролика, родившийся в Средней Азии не знал (национальность погибших и место рождение жертв указывать ещё не запрещено).
Парню просто сказали резать всё, что больше полутора метров. Он интуитивно старался держаться подальше от странной круглой и продолговатой ржавой штуки. Рабочему, должно быть, и в голову не пришло, что мощь изделия, на которое он направил свой резак, эквивалентна потенциалу крупнокалиберного артиллерийского снаряда...
Самое подлое в том, что тот, кто это снимал, подозревал, что что-то может произойти, правда, не в таких масштабах...
Видео события было опубликовано на ресурсе korzik.net, а также на нескольких Telegram-каналах. Текст авторский.
Напомним, ранее публиковался материал под названием: обезьяна с гранатой нервно курит в сторонке о том, как россиянин пытался распилить снаряды прошлой войны болгаркой.
Источник:
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ваще пох - при приёме на работу каждый подписывает о личной ответственности за ТБ.
капитализмус.
А вот тот кто снимал редкостная гнида. Неспроста он начал съёмку, ждал взрыва ради лайков.