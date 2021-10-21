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Эхо войны напомнило о себе новороссийцам громом взрыва авиабомбы и разбитыми окнами

Эхо войны напомнило о себе новороссийцам громом взрыва авиабомбы и разбитыми окнами (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2021 10:33
Сообщество : Военное
Метки: ВОВ   Россия   взрыв   видео   волна   новороссийск   повреждения   эхо войны   
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На Кубани морские сапёры неудачно ликвидировали авиабоеприпас, найденный на дне Чёрного Моря .

По сообщению Telegram-канала "Лента дня", взрыв мощной авиабомбы, времён ВОВ, поднял со дна камни, которые полетели в том числе и в сторону жилых домов. Местные сообщают о разбитых окнах, крышах и кондиционерах. Их даже не предупредили о том, что бомбу будут взрывать, остаётся надеяться, что никто из них не получил шок от испуга.


Фугас , который ранее был обнаружен в акватории моря, близ улицы Пограничной в селе Мысхако,

уничтожили 20 октября. В результате подрыва авиабомбы, материалом, поднятым взрывной волной с донной поверхности повреждения получили пять частных домов и одна гостиница. В некоторых зданиях выбило стёкла, а другим прилетело в крышу, стало известно со страниц издания Кубань 24.

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Метки: ВОВ   Россия   взрыв   видео   волна   новороссийск   повреждения   эхо войны   
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18  комментариев
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17k
Serg2001 2 часа назад
Это рванула одна и вдалеке. А что испытывали люди, когда таких сыпались десятки и практически прямо на голову. Невозможно представить этот ад.
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21k
Inter Полчаса назад
так фугас, или авиабомба, или авиабоеприпас ????
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1k
DHC 55 минут назад
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5k
Bartello Час назад
После испытаний у генерала спрашивают:
Как вы оцениваете мощность взрыва?
От 20 до 150 килотонн.
Как? Такая большая разница?
Ну мы сначала думали 20 килотонн, а оно как еб-ет!
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4k
Виктор Штурмаревич Час назад
Много ли бомб лежащих на дне моря взорвались сами?Лежит ,тихо ржавеет и нех её трогать.
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22k
Юрьевич 2 часа назад
Лучше побитые стёкла, чем человеческие жертвы. Скорее всего эта бомба сильно пострадала от морской воды за столько времени и её нельзя было трогать, решили уничтожить на месте.
А вот то что местных жителей не только не эвакуировали, но даже не предупредили - это преступление. Судить надо за это.
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316
bobobo 2 часа назад
Остался ли у сапёра шанс ошибиться ещё один раз?
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4k
tamin 2 часа назад
Скорее всего за 70 лет прогнила и было опасно её разминировать и перевозить. Вот и взорвали на месте. Эхо войны
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62k
Нанук Паналык 2 часа назад
Акуеть! 70 лет на дне моря прлежала и так бумкнула...
Невероятно!

РС.
Саперы - мудаки!
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Akabushkin Petr Нанук Паналык 2 часа назад
Хорошо, что вы не мудак.
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