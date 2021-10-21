Эхо войны напомнило о себе новороссийцам громом взрыва авиабомбы и разбитыми окнами

На Кубани морские сапёры неудачно ликвидировали авиабоеприпас, найденный на дне Чёрного Моря .
По сообщению Telegram-канала "Лента дня", взрыв мощной авиабомбы, времён ВОВ, поднял со дна камни, которые полетели в том числе и в сторону жилых домов. Местные сообщают о разбитых окнах, крышах и кондиционерах. Их даже не предупредили о том, что бомбу будут взрывать, остаётся надеяться, что никто из них не получил шок от испуга.
Фугас , который ранее был обнаружен в акватории моря, близ улицы Пограничной в селе Мысхако,
уничтожили 20 октября. В результате подрыва авиабомбы, материалом, поднятым взрывной волной с донной поверхности повреждения получили пять частных домов и одна гостиница. В некоторых зданиях выбило стёкла, а другим прилетело в крышу, стало известно со страниц издания Кубань 24.
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Как вы оцениваете мощность взрыва?
От 20 до 150 килотонн.
Как? Такая большая разница?
Ну мы сначала думали 20 килотонн, а оно как еб-ет!
А вот то что местных жителей не только не эвакуировали, но даже не предупредили - это преступление. Судить надо за это.
Невероятно!
РС.
Саперы - мудаки!
При обезвреживании подобных вещей,обязательно проводится оповещение,а при необходимости и эвакуация близ лежащих объектов.
А если бы камни в голову кому прилетели?
Но как всегда наш русский - авось и так сойдёт!