Эхо войны напомнило о себе новороссийцам громом взрыва авиабомбы и разбитыми окнами

По сообщению Telegram-канала "Лента дня", взрыв мощной авиабомбы, времён ВОВ, поднял со дна камни, которые полетели в том числе и в сторону жилых домов. Местные сообщают о разбитых окнах, крышах и кондиционерах. Их даже не предупредили о том, что бомбу будут взрывать, остаётся надеяться, что никто из них не получил шок от испуга.