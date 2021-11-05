FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 9 постов • 1 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия 
Отец с сыном погибли при перевозке фейерверков

Отец с сыном погибли при перевозке фейерверков (3 фото + 1 видео)

Автор:
05 ноября 2021 18:16
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Индия   взрыв   видео   детонация   мопед   отец   ребёнок   
1506
3
1

Трагедией в Индии закончилась попытка главы семейства сэкономить на праздничной пиротехнике.

Индиец прикупил по сходной цене в соседней деревне два мешка петард кустарного производства. И удовлетворённый выгодной сделкой отправился восвояси.

Однако, судьба распорядилась так, что сэкономленные деньги ему не пригодились. Когда отец, усадив сына на бензобак, а покупки закрепив по бокам своего мопеда, возвращался домой один из мешков сдетонировал. Что, в свою очередь, инициировало взрыв второго баула с поклажей и бензобака мотоциклетки.

Мужчина и семилетний ребёнок, наверно, даже не почувствовали боли - погибли на месте. Страдать на этом свете остались трое человек, невольно оказавшиеся рядом и получившие сильные ожоги.

Была ли причина взрыва в низком качестве пиротехники в сочетании с тряской, или дело было в близости выхлопной трубы, скорее всего, так и останется невыясненным.


Видео трагического происшествия опубликовал Telegram-канал "Лента дна".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Индия   взрыв   видео   детонация   мопед   отец   ребёнок   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Schandmaul Час назад
это была точно пиротехника? хоть и кустарного производства. Может он себе динамиту набрал, рыбу глушить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−15
Insaid From 2 минуты назад
шахид
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
311
Pterocactus 19 минут назад
А папеньке с маменькой скажите, дематериализовался, дескать, Алёша...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Чё 23 минуты назад
- Хочу такую петарду, чтобы сосед от зависти лопнул.
- На, дарагой, дэржи вот это - соседа вообще разорвёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
a_komolow Полчаса назад
Скупой платит дважды, тупой - трижды, лох - всегда!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
337
Mr White Man Час назад
Хренасе "пиротехника" ! Тут явно грамм 100 TNT.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Majul Час назад
Для подобных видео есть отдельная чамсть фишек https://fishki.net/adok/https://fishki.net/adok/
Подобное в основной ленте не приветствуется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Царевна Несмеяна: что стало с внучкой создателя КВН Таисией Масляковой (19 фото) Царевна Несмеяна: что стало с внучкой создателя КВН Таисией Масляковой (19 фото) В индийском здании суда переодетые киллеры-смертники ликвидировали босса мафии В индийском здании суда переодетые киллеры-смертники ликвидировали босса мафии Эхо войны напомнило о себе новороссийцам громом взрыва авиабомбы и разбитыми окнами Эхо войны напомнило о себе новороссийцам громом взрыва авиабомбы и разбитыми окнами Собака потеряла своих щенков, но взяла под опеку осиротевших котят Собака потеряла своих щенков, но взяла под опеку осиротевших котят В Набережных Челнах в жилом доме прогремел взрыв В Набережных Челнах в жилом доме прогремел взрыв Прохожие спасли ребёнка, запертого в машине на железнодорожном переезде Прохожие спасли ребёнка, запертого в машине на железнодорожном переезде
Ади Шакти Мудра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

11073



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
3
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
16 СМС-переписок, претендующих на звание "Умора года"
3
89
16 СМС-переписок, претендующих на звание "Умора года"
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
1
Автовсячина
Будет жить вместе с бывшей женой и её нынешним мужем
2
35
Будет жить вместе с бывшей женой и её нынешним мужем
Пересильд впервые рассказала о своих трудностях на МКС
Пересильд впервые рассказала о своих трудностях на МКС
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#кино#актеры#прикольные#приколы#Вакцинация#новости#коронавирус#роль
#интересно#история#Россия#животные#забавно#сарказм#прикол#смешно#фильм#Индия
#Юмор#подборка#СССР#смешные#картинки#сша#мигранты#на различный вкус#полиция#искусство

На что жалуетесь?

Вернуться