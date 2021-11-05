Отец с сыном погибли при перевозке фейерверков

Однако, судьба распорядилась так, что сэкономленные деньги ему не пригодились. Когда отец, усадив сына на бензобак, а покупки закрепив по бокам своего мопеда, возвращался домой один из мешков сдетонировал. Что, в свою очередь, инициировало взрыв второго баула с поклажей и бензобака мотоциклетки.