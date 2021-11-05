Отец с сыном погибли при перевозке фейерверков

Трагедией в Индии закончилась попытка главы семейства сэкономить на праздничной пиротехнике.
Индиец прикупил по сходной цене в соседней деревне два мешка петард кустарного производства. И удовлетворённый выгодной сделкой отправился восвояси.
Однако, судьба распорядилась так, что сэкономленные деньги ему не пригодились. Когда отец, усадив сына на бензобак, а покупки закрепив по бокам своего мопеда, возвращался домой один из мешков сдетонировал. Что, в свою очередь, инициировало взрыв второго баула с поклажей и бензобака мотоциклетки.
Мужчина и семилетний ребёнок, наверно, даже не почувствовали боли - погибли на месте. Страдать на этом свете остались трое человек, невольно оказавшиеся рядом и получившие сильные ожоги.
Убедительная просьба - внимательно прочитать предупреждение:
Была ли причина взрыва в низком качестве пиротехники в сочетании с тряской, или дело было в близости выхлопной трубы, скорее всего, так и останется невыясненным.
Видео трагического происшествия опубликовал Telegram-канал "Лента дна".
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Подобное в основной ленте не приветствуется.