Депутат от ЕР предложил перестрелять граждан России, купивших справки о получении вакцины

Ни для кого не секрет, что многие из общественных политических деятелей идут во власть, чтобы жрать и спать в сласть. А посему, когда их рацион может сжаться до размеров тюремной пайки - переобуваются в полёте не задумываясь. Неизвестно относится это к Сидорову или нет, но после того как видео с его смелым спичем пошло гулять по интернету, избранник выпустил пар и заметно сбавил обороты. Всё-таки публичный призыв к геноциду части граждан России и разжигание ненависти и вражды между группами населения по медицинским показателям, как такое могут классифицировать в СК РФ, от представителя правящей партии - это не шутка!

По сообщению РИА Новости, позже депутат Сидоров объяснил свои слова эмоциями, так как сам был в красной зоне и потерял жену.

Напомним читателям, что это не первый случай выступления представителей власти с призывами, которые сами напрашиваются на прокурорскую проверку. Ранее публиковался материал о том, как журналист, ставший советником по экономической политике главы Крыма - Олег Крючков порекомендовал всем не желающим получать укол покончить жизнь самоубийством, чтобы не занимать, столь необходимые нуждающимся, койки в ковид-госпиталях.

P.S. Для информации: на днях Вооружённые силы Австралии по ходу жёсткого локдауна провели первые операции по принудительной эвакуации невакцинированных граждан, заподозренных в контактах с ковид-больными в специальные карантинные охраняемые лагеря. Об этом сообщил ресурс zerohedge.com.