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Депутат от ЕР предложил перестрелять граждан России, купивших справки о получении вакцины

Депутат от ЕР предложил перестрелять граждан России, купивших справки о получении вакцины (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 ноября 2021 01:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Рязань   видео   депутат   единая россия   подделки   призывы   стрелять   
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Народный избранник из Рязанской Думы заявил, что готов лично принять участие в расстрелах россиян.

На заседании областной Думы Рязани депутат от партии «Единая Россия» Владимир Сидоров призвал наказывать смертной казнью, через расстрел тех, кто покупает поддельные сертификаты о вакцинации против коронавируса.


Видео спорного момента выложил коллега сторонника радикальных мер и его однофамилец Сидоров, сопроводив заголовком «Сидоров Сидорову рознь». За словами присутствующих вполне различимы слова единоросса: «Сегодня покупают сертификаты от прививок. Вообще, за это надо расстреливать <...> я сам бы принял участие в расстрелах. Обязательно это надо делать! ». Об этом сообщалось на info24.ru

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Ни для кого не секрет, что многие из общественных политических деятелей идут во власть, чтобы жрать и спать в сласть. А посему, когда их рацион может сжаться до размеров тюремной пайки - переобуваются в полёте не задумываясь. Неизвестно относится это к Сидорову или нет, но после того как видео с его смелым спичем пошло гулять по интернету, избранник выпустил пар и заметно сбавил обороты. Всё-таки публичный призыв к геноциду части граждан России и разжигание ненависти и вражды между группами населения по медицинским показателям, как такое могут классифицировать в СК РФ, от представителя правящей партии - это не шутка!


По сообщению РИА Новости, позже депутат Сидоров объяснил свои слова эмоциями, так как сам был в красной зоне и потерял жену.


Напомним читателям, что это не первый случай выступления представителей власти с призывами, которые сами напрашиваются на прокурорскую проверку. Ранее публиковался материал о том, как журналист, ставший советником по экономической политике главы Крыма - Олег Крючков порекомендовал всем не желающим получать укол покончить жизнь самоубийством, чтобы не занимать, столь необходимые нуждающимся, койки в ковид-госпиталях.


P.S. Для информации: на днях Вооружённые силы Австралии по ходу жёсткого локдауна провели первые операции по принудительной эвакуации невакцинированных граждан, заподозренных в контактах с ковид-больными в специальные карантинные охраняемые лагеря. Об этом сообщил ресурс zerohedge.com.





Источник:

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Метки: Россия   Рязань   видео   депутат   единая россия   подделки   призывы   стрелять   
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3k
Убийца Прохиндеев 3 часа назад
Едроссный упырь сильно бы удивился, если бы узнал, сколько населения России за то, чтобы перестрелять депутатов едроссни, и сколько хочет принять участие.
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14k
vikklu 17 минут назад
Вертухаевская личинка. Они ничему больше и не научены. И у власти как раз они и стоят.
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4k
Alex75r Полчаса назад
Очередной демонстратор бурной деятельности. Ну просто надо было как то себя проявить, что то сказать. Вот и ляпнул, а подумать не успел. Конечно нельзя наказывать людей по религиозному признаку. А антиваксерство это именно вера. По своему знакомому сужу. Жрёт таблетки горстями по поводу и без. Не взирая что каждая даже при правильном применении наносит вред прописанный побочный эффект. При этом несёт бред про сомнительность вакцинации и вероятность её вреда. Меня правда можно обозвать антитаблеточником. В моей аптечке только лейкопластырь.
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1k
RaiJu Полчаса назад
Этого [мат] вообще отправить на каторгу надо на урановые рудники. А то [мат] моду взяли, расстреливать всех и вся. Ублюдок [мат].
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2k
Natural Selection 52 минуты назад
Дядя явно забылся, люстру бы ему встряхнуть как следует
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2k
SantaJohn Час назад
Публичный призыв к убийству граждан по определенному признаку - это какая статья УК? Или это другое? Попытка избежать наказания за отказ в добровольном участии в медицинских экспериментах путем покупки сертификата - это не преступление, а инстинкт самосохранения, на который имеет право каждый. Если бы не было давления, если бы вакцинация реально была бы добровольной, то и не было бы покупных сертификатов.
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−12
fermi Час назад
а х-уем гвозди ему в гроб не забить , единопутинососу ?
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14k
Ser Час назад
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578
zenon Час назад
Люди защищаются от власти всеми способами. Власть понимает, что это своего вида протест против них, которые ничем не отличаются от оккупантов. Народ ждёт, что бы произошло нечто, которое было в 1917 году, то есть война и оружие в руках. И тогда будет так, как писал Пушкин - товарищ верь придёт она звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна и на обломках самовластья напишут наши имена. Народ - хозяин страны! Народ имеет право создать такую власть, которою найдёт нужной!
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3k
RomaXz Час назад
Нет, стрелять, конечно не надо. К сожалению, за тупость не стреляют.
Надо просто как то научиться выявлять идиотов с купленным сертификатом и штрафовать из на крупные суммы, которые пускать на покупку новых вакцин и защитных средств .
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928
Bonefacius 2 часа назад
Что-то очень сильно напоминает
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15k
Toxictofa 2 часа назад
Он забыл добавить, что у расстрелянных повырывать золотые коронки, а кожу пустить на абажуры.
И будет вылитый Штандартенфюрер СС.
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181
333 2 часа назад
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6k
Али Ди 2 часа назад
Вот же лось, Рашкина на него нет.
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−117
vasya 2 часа назад
дырявые минусят
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−117
vasya 2 часа назад
да ваще п.о.х.у.й кого эта мразота потеряла
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160k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Если тупорылые по другому не понимают, и слушают всяких хохольских и трибалтийских на КОНТе, Яблочных, Глаголвеых и прочую эпидерсию, подстрекающих именно россиян прививки не делать...
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17k
Vital Idol 2 часа назад
алаверды! готов принять участие в его расстреле и его соратников по партии! осталось вернуть смертную казнь и осудить их....
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1k
Autumn2015 3 часа назад
А чего собственно ваксеры так возбуждены? Вам методички не поменяли? Так поинтересуйтесь, в США тема вакцинации уже закрывается, а кое-где даже и не говорят про неё, ибо разобрались - насколько много рисков она несет, а там утрата здоровья в результате неправильного медицинского решения - вопрос совершенно конкретный и многоденежный. Или в том же Квебеке тысячи медиков добились права не вакцинироваться, а речь шла об их увольнении.
Везле уже вовсю применяется противоковидная терапия, которая дает гораздо лучшие результаты, а у нас ещё угрожают карами и расстрелом непривитым. Недостаточно заработали ещё на вакцинах ваши паханы?
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119k
arek14 3 часа назад
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−42
Дмитрий Пономарев 3 часа назад
Путем легких исчислений этот кавказец быстро сообразит, что его жена умерла от заражения от вакцинированных.
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