Депутат от ЕР предложил перестрелять граждан России, купивших справки о получении вакцины

Народный избранник из Рязанской Думы заявил, что готов лично принять участие в расстрелах россиян.
На заседании областной Думы Рязани депутат от партии «Единая Россия» Владимир Сидоров призвал наказывать смертной казнью, через расстрел тех, кто покупает поддельные сертификаты о вакцинации против коронавируса.
Видео спорного момента выложил коллега сторонника радикальных мер и его однофамилец Сидоров, сопроводив заголовком «Сидоров Сидорову рознь». За словами присутствующих вполне различимы слова единоросса: «Сегодня покупают сертификаты от прививок. Вообще, за это надо расстреливать <...> я сам бы принял участие в расстрелах. Обязательно это надо делать! ». Об этом сообщалось на info24.ru
Источник:
Ни для кого не секрет, что многие из общественных политических деятелей идут во власть, чтобы жрать и спать в сласть. А посему, когда их рацион может сжаться до размеров тюремной пайки - переобуваются в полёте не задумываясь. Неизвестно относится это к Сидорову или нет, но после того как видео с его смелым спичем пошло гулять по интернету, избранник выпустил пар и заметно сбавил обороты. Всё-таки публичный призыв к геноциду части граждан России и разжигание ненависти и вражды между группами населения по медицинским показателям, как такое могут классифицировать в СК РФ, от представителя правящей партии - это не шутка!
По сообщению РИА Новости, позже депутат Сидоров объяснил свои слова эмоциями, так как сам был в красной зоне и потерял жену.
Напомним читателям, что это не первый случай выступления представителей власти с призывами, которые сами напрашиваются на прокурорскую проверку. Ранее публиковался материал о том, как журналист, ставший советником по экономической политике главы Крыма - Олег Крючков порекомендовал всем не желающим получать укол покончить жизнь самоубийством, чтобы не занимать, столь необходимые нуждающимся, койки в ковид-госпиталях.
P.S. Для информации: на днях Вооружённые силы Австралии по ходу жёсткого локдауна провели первые операции по принудительной эвакуации невакцинированных граждан, заподозренных в контактах с ковид-больными в специальные карантинные охраняемые лагеря. Об этом сообщил ресурс zerohedge.com.
Источник:
- Депутаты Госдумы РФ задекларировали полхутора в Финляндии, кладовку и часовню
- "Мстя" была страшна: узнав о гибели любимца, сибирячка не полезла за словом в карман
- Не сразу поймёшь: то ли гости обнаглели, то ли продавцы понаехали
- Оборона важнее: судостроительная верфь ВМС США возвращает невакцинированных рабочих
- Под Рязанью взорвался цех по производству пороха. Есть погибшие
Понравилось20
Надо просто как то научиться выявлять идиотов с купленным сертификатом и штрафовать из на крупные суммы, которые пускать на покупку новых вакцин и защитных средств .
И будет вылитый Штандартенфюрер СС.
Везле уже вовсю применяется противоковидная терапия, которая дает гораздо лучшие результаты, а у нас ещё угрожают карами и расстрелом непривитым. Недостаточно заработали ещё на вакцинах ваши паханы?
Во Флориде 99.9% людей старше 65 получили хотя бы одну прививку.
Среди более молодых - привитых 80%.
Так что во Флориде про вакцинацию можно уже не говорить, кто не привился - сам дурак.