Советник главы Крыма посоветовал крымчанам привиться от ковида или покончить с собой

Доверенное лицо Сергея Аксёнова и его советник по экономической политике - Олег Крючков посетовал на то что переболел коронавирусом два раза и успел похоронить уже сотню своих близких, после чего порекомендовал всем не желающим получать укол уйти из жизни добровольно.
Бывший журналист, продвинувшийся во власть в качестве экономиста призвал антипрививочников, в возможной перспективе, не отнимать у медицины ресурсы и не занимать больничные койки, которые понадобятся другим.
А в качестве альтернативы советник посоветовал несколько вариантов самоубийства, сообщается на "Ленте дна". Тем самым предложил гражданам, вместо, гарантированного законом Российской Федерации, добровольного права на информированный отказ (наряду с согласием) от медицинского вмешательства (ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021), добровольный уход из жизни.
После этого заявления аккаунт экономиста на Фейсбуке заблокировали на сутки, а сам пост удалили после многочисленных жалоб подписчиков, но интернет помнит всё — скриншот скандальной записи продолжает гулять по сети.
Как бывший журналист и советник главы региона Крючков безусловно понимал, что его публичные призывы к самоубийству, обращённые к массам граждан при помощи сетей интернет не останутся не замеченными, и могут попасть под действие статьи 110.1. Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства "Уголовного кодекса Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021).
Однако вдобавок к сказанному, позже советник признался, что сознательно был так категоричен, сообщают в издании Доктор Питер.
Интересно, отреагируют ли московские чиновники на выпад регионального - следим за развитием событий.
Источник:
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Но антиваксеры сейчас опять закатят очередную истерику.
- Добрый день, безнадёжно больной пациент.
Но кто их будет судить? Ведь тебе государство не нужно, значит и суд не нужен.
И детские площадки во дворе, освещение улиц, школы и медицинское обслуживание твоих детей тебе тоже не нужно.
Езжай в тайгу! Там не надо будет платить налоги, и государство тебе не будет навязывать свои услуги.
Только перед этим не забудь вернуть тому самому государству, всё, что оно на тебя потратило от рождения до совершеннолетия, причем твоего и твоих детей.
Тогда будет по честному.
Но вопрос в том, какую истерию вокруг ковида и типа вакцин разводят! Уколись непойми чем и будет тебе непойми что.
У меня надежда, чтобы ковид мутировал до вирулентности и летальности обычного гриппа. Ну в самом деле, укололи от обычного ковида, а тут Дельту подвезли, а завтра Медиану, а потом Биссектрису. Нет никакого смысла в прививке от вчерашнего вируса. Вирус сегодня уже новый. Либо вирус один и тот же, а нам вешают лапшу на уши, почему вакцина не работает.
А вообще, по личным наблюдениям, ковид бьёт на самые слабые органы. Это или лёгкие (пнемпония резко начинается) или сердце. Остальное редко.
И кстати, рекомендации ВОЗ таки работают. Мед. маска и дистанция.
Депутатов, не сделавших прививку от COVID-19, все равно будут пускать в Госдуму
https://www.znak.com/2021-10-12/deputatov_ne_sdelavshih_privivku_ot_covid_19_vse_ravno_budut_puskat_v_gosdumuhttps://www.znak.com/2021-10-12/deputatov_ne_sdelavshih_privivku_ot_covid_19_vse_ravno_budut_puskat_v_gosdumu