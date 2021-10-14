Советник главы Крыма посоветовал крымчанам привиться от ковида или покончить с собой

Как бывший журналист и советник главы региона Крючков безусловно понимал, что его публичные призывы к самоубийству, обращённые к массам граждан при помощи сетей интернет не останутся не замеченными, и могут попасть под действие статьи 110.1. Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства "Уголовного кодекса Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021).

Однако вдобавок к сказанному, позже советник признался, что сознательно был так категоричен, сообщают в издании Доктор Питер.

Интересно, отреагируют ли московские чиновники на выпад регионального - следим за развитием событий.