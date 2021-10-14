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Советник главы Крыма посоветовал крымчанам привиться от ковида или покончить с собой

Советник главы Крыма посоветовал крымчанам привиться от ковида или покончить с собой (3 фото)

Автор:
14 октября 2021 09:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Вакцинация   Крым   Крючков   Россия   заявление   самоубийство   советник   фейсбук   
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Доверенное лицо Сергея Аксёнова и его советник по экономической политике - Олег Крючков посетовал на то что переболел коронавирусом два раза и успел похоронить уже сотню своих близких, после чего порекомендовал всем не желающим получать укол уйти из жизни добровольно.

Бывший журналист, продвинувшийся во власть в качестве экономиста призвал антипрививочников, в возможной перспективе, не отнимать у медицины ресурсы и не занимать больничные койки, которые понадобятся другим.


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А в качестве альтернативы советник посоветовал несколько вариантов самоубийства, сообщается на "Ленте дна". Тем самым предложил гражданам, вместо, гарантированного законом Российской Федерации, добровольного права на информированный отказ (наряду с согласием) от медицинского вмешательства (ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021), добровольный уход из жизни.


После этого заявления аккаунт экономиста на Фейсбуке заблокировали на сутки, а сам пост удалили после многочисленных жалоб подписчиков, но интернет помнит всё — скриншот скандальной записи продолжает гулять по сети.

Как бывший журналист и советник главы региона Крючков безусловно понимал, что его публичные призывы к самоубийству, обращённые к массам граждан при помощи сетей интернет не останутся не замеченными, и могут попасть под действие статьи 110.1. Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства "Уголовного кодекса Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021).

Однако вдобавок к сказанному, позже советник признался, что сознательно был так категоричен, сообщают в издании Доктор Питер.


Интересно, отреагируют ли московские чиновники на выпад регионального - следим за развитием событий.

Источник:

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Метки: Вакцинация   Крым   Крючков   Россия   заявление   самоубийство   советник   фейсбук   
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АБЕЗЬЯН 2 часа назад
А что ж его сотня знакомых не привитая была?
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4k
RRK 23 секунды назад
Ковидные прививки зло. Идет массовый контроль населения. Возьмите статистику умерших и увидите что большинство умерших это люди предпенсионного и пенсионного возраста. Рядом со мной пенсионер сосед жил, был здоровый человек который бегал по утрам, как законопослушный гражданин пошел, сделал прививку и через 10 дней заболел в тяжелой форме ковидом. Развилась двухсторонняя пневмония с более 80% поражением легких. Пролежал в реанимации три недели под ИВЛ и умер.
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12k
Artem 5 минут назад
Советник главы Крыма посоветовал крымчанам привиться от ковида или покончить с собойПосмотреть
Советник главы Крыма посоветовал крымчанам привиться от ковида или покончить с собой
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2k
Константин 8 минут назад
Все больше убеждаюсь, что прививка от ковида негативно действует на мозг и интеллект поциента.
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30k
Татьяна Юсова 11 минут назад
Молодец мужик, всё правильно сказал!
Но антиваксеры сейчас опять закатят очередную истерику.
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1k
Ади Шакти Мудра Автор поста Полчаса назад
Девушка парламентарий в Австрии отъехала прямо за трибуной - как вы думаете, она была привита?
Ссылка youtu.be
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4k
tamin 51 минуту назад
Так он же по факту прав. Я давно считаю, нет прививки-нет тебе медицины. Никакой. Ты же не веришь в неё. Иди лечись сам. Или вызывайте платную. Там тебе помогут. От 500 до ляма стоит лечение ковида в хорошей платной. Выкладывай чо.
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199
Nаnе First NameLаst Алксандр Шевченко 10 минут назад
- Добрый день, доктор бесплатной медицины.
- Добрый день, безнадёжно больной пациент.
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301
суссик 51 минуту назад
Потерял СОТНЮ близких... Достали, мракобесы..

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199
Nаnе First NameLаst суссик Полчаса назад
На самом деле ковид довольно опасен и непонятно, справится иммунитет или нет.

Но вопрос в том, какую истерию вокруг ковида и типа вакцин разводят! Уколись непойми чем и будет тебе непойми что.

У меня надежда, чтобы ковид мутировал до вирулентности и летальности обычного гриппа. Ну в самом деле, укололи от обычного ковида, а тут Дельту подвезли, а завтра Медиану, а потом Биссектрису. Нет никакого смысла в прививке от вчерашнего вируса. Вирус сегодня уже новый. Либо вирус один и тот же, а нам вешают лапшу на уши, почему вакцина не работает.
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301
суссик Nаnе First NameLаst 16 минут назад
Не спорю. Но как понять все эти распиаренные акции по поводу вакцинаций чуть ли не в подземных переходах? Всех подряд?!? Запуганных и замордованных людей? Без всякой информации о противопоказаниях конкр. человека? Вот это и есть настоящее МРАКОБЕСИЕ. Деньги на смертях..
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65k
Пулемет самому нужен. 53 минуты назад
Дебил какой то.. У нас на улице заболело трое - все уже выздоровели.. Какая нахрен сотня умерших?..
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1k
Алксандр Шевченко 58 минут назад
Вот почему то такое лицемерие вызывает только ярость. Анекдот прямо вспомнился. Умирает Ленин, я рядом Надежда Нрупская и причитается вот я с тобой и в ссылку и в изгнании и во всех негодах рядом, теперь вот при смерти. А Ленин, Наденька я вот тоже думаю не в тебе ли дело, не ты ли несчастья приносишь.
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3k
Горожанин 59 минут назад
Типичный ковидобес. Сколько же вреда такие администраторы, технологи и пиарщики от власти нанесли и еще нанесут отечественному здравоохранению. Из-за такого говна, а вовсе не из-за тех, кто не привит, в стране снизились доступность и качество медицинской помощи. Из-за такой истероидной мрази, которой нужны большие цифры отчетности, о том сколько закупили и сколько использовали вакцин, люди находятся в стрессовом состоянии и по любому поводу вызывают врачей или бегут в поликлинику. Здравоохранение задыхается. Медики не справляются. Происходит наложение негативной ситуации - из-за сбоев в организации происходит в целом снижение эффективности здравоохранения, от этого увеличивается заболеваемость и смертность. Но все списывают на ковид. А на самом деле вся беда вот таких ковидобесов от власти.
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907
Акан Час назад
У меня несколько родственников умерло от ковида, но почему то я дурак такой не виню их в том что они не привились, почему то виню наше правительство, которое за десятилетия правления выработало у населения стойкое не доверие к ее действиям, которое выдавало противоречивую и откровенно лживую информацию с самого начала пандемии, которое спекулирует информацией о вакцинах, всеми правдами и не правдами не пускает в страну одобренные ВОЗ вакцины, нагло и цинично играется со статистикой по болезни и смертностью. Полностью развалило институт здравоохранения в стране, а потом вот такие представители власти перекладывают всю вину на народ, и делают вид что изо всех сил борются с болезнью, а на самом деле сделали из нее дополнительный источник дохода, на жизнях людей. ИМХО.
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5k
Mr.X Час назад
У меня ни один родственник и знакомый не умер. В том году сам с этой заразой в больнице 19 дней пролежал и там, пока я лежал, тоже никто не умер. Откуда у него сотня умерших набралась? Если бы на самом деле такая смертность была как он болтает, то на улице трупы горами лежали, потому что убирать не успевали
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199
Nаnе First NameLаst Mr.X 52 минуты назад
У меня один знакомый ЗОЖник уже на том свете. А меня только температурило 4 дня стабильно 37,2, нюх и вкус не пропадал, кашля не было, температура прошла так же резко, как и началась. В больнице отказались делать тест бесплатно, поэтому даже не знаю, болел ковидом или нет.

А вообще, по личным наблюдениям, ковид бьёт на самые слабые органы. Это или лёгкие (пнемпония резко начинается) или сердце. Остальное редко.

И кстати, рекомендации ВОЗ таки работают. Мед. маска и дистанция.
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5k
Ruk Час назад
лицо вора на доверии
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8k
СПКиНР Час назад
«Не пускать нельзя»
Депутатов, не сделавших прививку от COVID-19, все равно будут пускать в Госдуму
https://www.znak.com/2021-10-12/deputatov_ne_sdelavshih_privivku_ot_covid_19_vse_ravno_budut_puskat_v_gosdumuhttps://www.znak.com/2021-10-12/deputatov_ne_sdelavshih_privivku_ot_covid_19_vse_ravno_budut_puskat_v_gosdumu
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