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"Мстя" была страшна: узнав о гибели любимца, сибирячка не полезла за словом в карман

"Мстя" была страшна: узнав о гибели любимца, сибирячка не полезла за словом в карман (2 фото + 1 видео)

Автор:
20 ноября 2021 03:29
Сообщество : Криминал
Метки: Реакция   Россия   ветеренар   видео   гибель   клиника   кот   сибирь   
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Пальцы сами сложились в кулаки, когда ветеринар сообщил, что принесённый на кастрацию котейка ни с того, ни с сего испустил дух.

Момент, когда лавина праведного гнева захлестнула работников клиники, попал на камеры видеонаблюдения.

Хотя вначале ничто не предвещало беды. Хозяйка принесла пушистого любимца - кота на кастрацию. Операция прошла успешно, а дальше что-то пошло не так... То ли животное затосковало о потере своего мужского достоинства (где же вы где яйца пушистые...), то ли медики допустили оплошность - гордый представитель семейства кошачьих отправился в сады теней и вечной охоты.

Дальнейшие события зафиксировала камера, расположенная в кабинете врача. Когда суровая сибирячка поняла, что вместо того, чтобы принести котейку ей в уши втирают дичь, она принялась драть волосы с головы ветеринара и ухоженными ногтями карябать лицевую сторону его головы.


По счастью, до кастрации дело не дошло - на шум и вопли сбежались присутствовавшие в ветклинике люди: двое мужчин, которые, пусть не с первого раза, но сумели отцепить, пылающую возмущением хозяйку от пострадавшего доктора. Последней в комнату вошла женщина - должно быть, администратор, она неосмотрительно продолжила заученную на такой случай песню о безвременно ушедшем коте, за что, не отходя от кассы, получила наотмашь в табло. Далее балаган переместился в соседнее помещение - ни доктор, ни администратор, в объективе больше не фигурировали.


Будут ли ветеринары молча зализывать раны, а хозяйка - тихо скорбеть о потере любимца, пока неясно. Остаётся следить за развитием событий. Видео происшествия было размещено на Telegram-канале"Лента дна".

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Метки: Реакция   Россия   ветеренар   видео   гибель   клиника   кот   сибирь   
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3k
V2.Smirnov 11 часов назад
Ну так она права. Операция отлаженная - значит там совсем накосячили. У нас так собаку оперировали. Повредили мочевой канал, потом переделывали животину, ибо моча под кожу пошла.
P.S. У кого нет животных - представьте, что вы сдали машину в шиномонтаж, а через полчаса вам возвращают в хлам разбитое в ДТП авто и разводят руками "ну так случилось, идите отсель, мы платить не будем".
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15k
Toxictofa Час назад
Я понимаю, если бы была кастрация кошки, там процедура сложнее.
Но КОТА???
Это 100% ошибка ветеринара, за которую, он очевидно, не захотел отвечать.
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2k
Moon24 Час назад
Она права полностью
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11k
Valiko 2 часа назад
Буквы хорошие очень, но история конечно печальная - про животных в халатах и друзей наших меньших. Спецов всё меньше становится, а шарлатанов и коновалов сильно больше.
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3k
foggen2 2 часа назад
Автор,а можно о пускай и локальной,но трагедии писать без скабрезного вычурного юморка?
Смерть домашнего любимца это не повод для попыток написать что то смешное.
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942
Нюся 3 часа назад
Когда привезли кота на кастрацию, ему связали лапы и взвесили при нас. потом врач высчитывал наркоз, согласно весу. Вот я и думаю, что не взвесили животное и умер он от передозировки наркоза.
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810
Дмитрий 3 часа назад
а дальше что-то пошло не так...(c)
От кастрации ещё никто не умирал. Тупой анестезиолог тупо дозу не рассчитал и "усыпил" кота. Так что деваха тут права на все 100
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3k
leto2016 4 часа назад
Тут она права. Жизнь петомца не шутки
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7k
Акакий 4 часа назад
У нас котейке обезболивающее вкололи, не проверяя на аллергическую реакцию. Умирал часа 4 мучительно. Чудом не сжег ветеринарку.
Не вижу ничего неадекватного в реакции дамы.
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−63
А. А. 4 часа назад
Ну если руки кривые то… Из нормального котейки сделать немного мертвого. Можно и по сопатке.
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322
Снежный Барс 4 часа назад
А чего вы хотели - жизненно важный орган отрезали
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823
Миша 4 часа назад
Хозяйку можно понять, принесла котейка в ветеринарную клинику ухо подлечить... )
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28k
Кот Баюн 5 часов назад
у породистых животных часто проблемы со здоровьем (есть слабые места) например у Мейн-кунов слабое сердце и прежде чем давать им наркоз перед операцией, их обследуют, делают кардиограмму и если надо прописывают курс витаминов для укрепления сердечной мышцы, иначе наркоз может не выдержать, думаю в данном случае было то же самое, сердце не выдержало наркоза, либо анестезиолог не верно рассчитал дозировку.
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917
Oort 5 часов назад
Ничего не слышно, мало что видно. Зато читается вы.сер автора.
С выделенными акцентами и ясной позицией.
КГ/АМ
Минус.
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7k
Вежливый людь 6 часов назад
Стыдно признаться, но не знаю как бы себя повел в такой ситуации. Домашние животные по сути члены семьи. Осуждать хозяйку даже не могу.
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3k
Игорь 7 часов назад
Новосибирск. А клиника говняная реально.
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445
Гриша Дрищев 7 часов назад
Хозяйку понимаю. У меня когда пушистый болеет, ночами не сплю, переживаю, к ветеринару ездили, уколы, капельницы, выходили, так это праздник был какой, пушина мой выздоровел. А тут такое, я бы не знаю что сделал в этой ситуации, ежели услышал сей прискорбный спич от лекарей.
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3k
Том Джоуд 8 часов назад
Я за нашего Бегемота, не знаю как бы себя повел. Это ведь член семьи. А ветеринары должны знать свое дело. И заранее предугадывать риски. Они тоже врачи. И животные, тоже живые существа. Только они не могут сказать где и что болит.
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921
Довер Иванович 8 часов назад
Жалко кота
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13k
Алан 8 часов назад
Сама хозяка стерелизована? У мужа ейного тоже бубенцы отрезали? Любители животных,пля..
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10k
Максим 10 часов назад
Приехал за клиентом, смотрю собака хромает. И хромает прям ко мне. Лапу посмотрел, а таи нагноение мощное. Ну пассажира отменил, повез а ближайшую ветлечебницу. Млять, там такой ценник влупили, я думал что они ему протез в штатах закажут. Привез в гаражи, там сами барбоса починили. Перекись, иод, и бинты с носками. Сухой корм жрать отказался, кормили кто чем. Затрат меньше 500р. А мне выкатили приблизительную сумму, это если они за неделю его вылечат, 30т.р. Вот думаю, с такими ценниками, они должны нормально яйца отрезать?
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