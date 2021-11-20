"Мстя" была страшна: узнав о гибели любимца, сибирячка не полезла за словом в карман

Дальнейшие события зафиксировала камера, расположенная в кабинете врача. Когда суровая сибирячка поняла, что вместо того, чтобы принести котейку ей в уши втирают дичь, она принялась драть волосы с головы ветеринара и ухоженными ногтями карябать лицевую сторону его головы.

По счастью, до кастрации дело не дошло - на шум и вопли сбежались присутствовавшие в ветклинике люди: двое мужчин, которые, пусть не с первого раза, но сумели отцепить, пылающую возмущением хозяйку от пострадавшего доктора. Последней в комнату вошла женщина - должно быть, администратор, она неосмотрительно продолжила заученную на такой случай песню о безвременно ушедшем коте, за что, не отходя от кассы, получила наотмашь в табло. Далее балаган переместился в соседнее помещение - ни доктор, ни администратор, в объективе больше не фигурировали.

Будут ли ветеринары молча зализывать раны, а хозяйка - тихо скорбеть о потере любимца, пока неясно. Остаётся следить за развитием событий. Видео происшествия было размещено на Telegram-канале"Лента дна".