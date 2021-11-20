"Мстя" была страшна: узнав о гибели любимца, сибирячка не полезла за словом в карман

Пальцы сами сложились в кулаки, когда ветеринар сообщил, что принесённый на кастрацию котейка ни с того, ни с сего испустил дух.
Момент, когда лавина праведного гнева захлестнула работников клиники, попал на камеры видеонаблюдения.
Хотя вначале ничто не предвещало беды. Хозяйка принесла пушистого любимца - кота на кастрацию. Операция прошла успешно, а дальше что-то пошло не так... То ли животное затосковало о потере своего мужского достоинства (где же вы где яйца пушистые...), то ли медики допустили оплошность - гордый представитель семейства кошачьих отправился в сады теней и вечной охоты.
Дальнейшие события зафиксировала камера, расположенная в кабинете врача. Когда суровая сибирячка поняла, что вместо того, чтобы принести котейку ей в уши втирают дичь, она принялась драть волосы с головы ветеринара и ухоженными ногтями карябать лицевую сторону его головы.
По счастью, до кастрации дело не дошло - на шум и вопли сбежались присутствовавшие в ветклинике люди: двое мужчин, которые, пусть не с первого раза, но сумели отцепить, пылающую возмущением хозяйку от пострадавшего доктора. Последней в комнату вошла женщина - должно быть, администратор, она неосмотрительно продолжила заученную на такой случай песню о безвременно ушедшем коте, за что, не отходя от кассы, получила наотмашь в табло. Далее балаган переместился в соседнее помещение - ни доктор, ни администратор, в объективе больше не фигурировали.
Будут ли ветеринары молча зализывать раны, а хозяйка - тихо скорбеть о потере любимца, пока неясно. Остаётся следить за развитием событий. Видео происшествия было размещено на Telegram-канале"Лента дна".
Источник:
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P.S. У кого нет животных - представьте, что вы сдали машину в шиномонтаж, а через полчаса вам возвращают в хлам разбитое в ДТП авто и разводят руками "ну так случилось, идите отсель, мы платить не будем".
Но КОТА???
Это 100% ошибка ветеринара, за которую, он очевидно, не захотел отвечать.
Смерть домашнего любимца это не повод для попыток написать что то смешное.
От кастрации ещё никто не умирал. Тупой анестезиолог тупо дозу не рассчитал и "усыпил" кота. Так что деваха тут права на все 100
Не вижу ничего неадекватного в реакции дамы.
что касается остальных выведенных пород, то у них есть слабые места - это факт. не понимаю о чем с тобой можно спорить.
ПС. я владелец прекрасного Куна.
С выделенными акцентами и ясной позицией.
КГ/АМ
Минус.
Патаму что это дети. Человеческие дети взрослеют и становятся умными (ну как повезло), а они ВСЕГДА зависимы.