Карма за неспортивное поведение не заставила долго ждать чеченца

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"Воду пейте!": Роналду демонстративно убрал бутылку с «Кока-колой» на пресс-конференции

Молния угодила в носовую часть Boeing 737 MAX, когда тот выполнял манёвр перед приземлением

Скейтер в Петербурге получил копытом по голове после того, как решил проехать под брюхом лошади

Время показало: адвокат защитила жителей Донбасса, дав "в табло", попутавшему берега поляку

Команда яхты с радужным флагом спасла оскорблявших их гомофобов со взорвавшейся лодки