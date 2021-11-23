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Карма за неспортивное поведение не заставила долго ждать чеченца

Карма за неспортивное поведение не заставила долго ждать чеченца (2 фото + 2 видео)

Автор:
23 ноября 2021 09:41
Сообщество : Спорт
Метки: Тони Джонсон   боец   видео   карма   октагон   пресс-конференция   удар   чеченец   
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Чеченец вскипел и отвесил увесистую оплеуху будущему сопернику на пресс-конференции перед поединком, однако для олимпийских богов - покровителей спорта, подлянка не прошла незамеченной...

Во время общения с журналистами перед боем в октагоне, чеченский боец выдал чапалаха угольку Тони Джонсону, сообщает Telegram-канал "Only Street Fighting", опубликовавший нижеследующие два видеофрагмента.

Как хорошо заметно, чеченский кулачник (хорошо, что у спортсменов ещё не запретили упоминать национальность) без видимых на то причин, эмоционально взорвался, неожиданно нанёс удар по лицу и завалил назад кресло с, не ожидавшим такой подачи угольком Тони Джонсоном.

Но Зевс, или кто там смотрит с горы, не Микишка - видит всё. Иначе, чем кармой назвать это трудно - боец из Чечни словил чёткий и звучный удар в бороду и окончательно продул бой добиванием.

Напомним, недавно публиковался материал о том, как заезжий уголёк сыграл в боксёрские поддавки в Грозном, изобразив нокаут до того, как получил удар.

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Метки: Тони Джонсон   боец   видео   карма   октагон   пресс-конференция   удар   чеченец   
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1k
DrKlizmi Час назад
Так ведь гражданин-без-национальности один был,потому и продул. Вот если бы их трое-четверо на бой вышло- не сдобровать тогда угольку!
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331
Suq Muddiq 2 минуты назад
Не удивлюсь, если Чечня подаст законопроект, по которому нельзя называть национальность проигравшего.... Исключительно, проигравшего...
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4k
jfk 6 минут назад
Судья красавчик, не сразу бой остановил
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1k
И так сойдёт 8 минут назад
На это (второе видео) можно смотреть вечно))
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542
Lexx Cocles 16 минут назад
Заголовок должен быть таким:
"Карма за неспортивное поведение не заставила долго ждать спортсмена, национальность которого нельзя упоминать".
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66k
Максим 19 минут назад
Т.е. чурка пистанул, что он разнесет Тони.. Тот ответил, что сам его разнесет (судя по словам переводчика) и у зверька бомбануло? В клетке надо таких держать.
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1k
Бич Бичовский 39 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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566
Олег Шишкин 42 минуты назад
Насколько я понимаю, это заранее спланированный спектакль с целью подогрева интереса. Такое часто делают на взвешивании.
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4k
Андрей 46 минут назад
я так и не понял из-за чего он так "вскипел" и показал неспортивное поведение?
Или это типа постанова для подогрева публики?
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388
Снежный Барс Андрей Полчаса назад
Чеченский чайник "вскипел" не с целью раскрутки боя, а как раз к обеду- пора было пить чай
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7k
КОСТЯН 48 минут назад
Тони Джонсону хлопаю в ладоши
,,,, поставил на место дикую обезьяну
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623
Алексей Маз 51 минуту назад
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16k
ЦСКА 51 минуту назад
Еще один вид сопртивных единоборств, превратился в шоу гопников, быдланов и дегенератов!
Еще один вид сопртивных единоборств, превратился в шоу гопников, быдланов и дегенератов!Посмотреть
Еще один вид сопртивных единоборств, превратился в шоу гопников, быдланов и дегенератов!
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10k
Dihydrogen Monoxide 53 минуты назад
Карма за неспортивное поведение не заставила долго ждать чеченцаПосмотреть
Карма за неспортивное поведение не заставила долго ждать чеченца
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−39
111
dacent 59 минут назад
Никогда не думал, что могу болеть за негра.
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8k
кот базилий Час назад
Приятно глазу -обезьяна дикого отоварили.
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18k
KOSTELLO Час назад
Звонко он его поймал в нокдаун
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4k
Бу Час назад
Смачно зашло
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1k
докладчик в угол Час назад
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100
VanDeath Час назад
Запилите гифку , а то у меня палец устал на повтор нажимать
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14k
Booka1a Час назад
говнюк решил, что сможет устроить шоу не хуже Макгрегора, но получилось только обосраться
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