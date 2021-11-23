Карма за неспортивное поведение не заставила долго ждать чеченца

Чеченец вскипел и отвесил увесистую оплеуху будущему сопернику на пресс-конференции перед поединком, однако для олимпийских богов - покровителей спорта, подлянка не прошла незамеченной...
Во время общения с журналистами перед боем в октагоне, чеченский боец выдал чапалаха угольку Тони Джонсону, сообщает Telegram-канал "Only Street Fighting", опубликовавший нижеследующие два видеофрагмента.
Как хорошо заметно, чеченский кулачник (хорошо, что у спортсменов ещё не запретили упоминать национальность) без видимых на то причин, эмоционально взорвался, неожиданно нанёс удар по лицу и завалил назад кресло с, не ожидавшим такой подачи угольком Тони Джонсоном.
Но Зевс, или кто там смотрит с горы, не Микишка - видит всё. Иначе, чем кармой назвать это трудно - боец из Чечни словил чёткий и звучный удар в бороду и окончательно продул бой добиванием.
Напомним, недавно публиковался материал о том, как заезжий уголёк сыграл в боксёрские поддавки в Грозном, изобразив нокаут до того, как получил удар.
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"Карма за неспортивное поведение не заставила долго ждать спортсмена, национальность которого нельзя упоминать".
Или это типа постанова для подогрева публики?