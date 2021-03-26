Разряд атмосферного электричества ударил в кабину пилотов пассажирского лайнера при заходе на посадку в аэропорту Токумен в Панама-Сити (Panama City Tocumen International Airport).
Событие произошло 15 марта, когда пассажирский самолёт готовился к приземлению в Панама-Сити, в условиях сложной метеорологической обстановки.
Драматичное видео показывает, что происходило в кабине, когда ослепляющая молния ударила в нос самолёта, пока пилоты, преодолевая сильный шторм, выполняли штатные мероприятия по заходу на посадочный курс.
Управляя пассажирским лайнером в затемнённой кабине, пилоты были ошеломлены внезапной вспышкой молнии всего в нескольких метрах за иллюминатором.
По счастью, удар молнии не причинил повреждений самолёту, И Boeing 737 MAX приземлился, доставив 140 напуганных пассажиров, целыми и невредимыми в пункт назначения.
Как сообщили в Dailymail, человек снимавший видео, позже пояснил: «Удары молнии случаются довольно часто, но запечатлеть их на видео - особенный случай. Я как раз снимал полёт во время шторма ».
Видео в тему - молния попадает в пассажирский самолёт на подлёте к лондонскому аэропорту Хитроу.
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