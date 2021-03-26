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Молния угодила в носовую часть Boeing 737 MAX, когда тот выполнял манёвр перед приземлением

Молния угодила в носовую часть Boeing 737 MAX, когда тот выполнял манёвр перед приземлением (4 фото + 2 видео)

Автор:
26 марта 2021 22:28
Сообщество : Латинская Америка
Метки: Boeing 737 Max   Панама-Сити   Токумен   видео   молния   посадка   случай   удар   
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Разряд атмосферного электричества ударил в кабину пилотов пассажирского лайнера при заходе на посадку в аэропорту Токумен в Панама-Сити (Panama City Tocumen International Airport).

Источник:

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Метки: Boeing 737 Max   Панама-Сити   Токумен   видео   молния   посадка   случай   удар   
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2  комментария
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28k
a.fey 2 часа назад
Хороший самолетик. Удобный. Даже Head-Up дисплеи имеются. Мой приятель рассказывал, что самолет его отца получил по носу молнией. Ничего не изменилось. Но когда он сел и ее рулил, ему сказали, что самолет стал короче. Обтекатель радара потерялся. Страдают не токопроводящие детали. Еще иногда обгорают электростатические разрядники.
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1k
просто программист 59 минут назад
Этот хлам уже летает?
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