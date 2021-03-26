По счастью, удар молнии не причинил повреждений самолёту, И Boeing 737 MAX приземлился, доставив 140 напуганных пассажиров, целыми и невредимыми в пункт назначения.





Как сообщили в Dailymail, человек снимавший видео, позже пояснил: «Удары молнии случаются довольно часто, но запечатлеть их на видео - особенный случай. Я как раз снимал полёт во время шторма ».



