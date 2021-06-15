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"Воду пейте!": Роналду демонстративно убрал бутылку с «Кока-колой» на пресс-конференции

"Воду пейте!": Роналду демонстративно убрал бутылку с «Кока-колой» на пресс-конференции (6 фото + 1 видео)

Автор:
15 июня 2021 15:36
Сообщество : Спорт
Метки: coca-cola   видео   газировка   кока-кола   пресс-конференция   роналду   
3381
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Португальский игрок - большой поклонник ЗОЖ и ярый ненавистник сладких газировок. Как отреагировали на этот пассаж спонсоры, пока не ясно. А в соцсетях выдвигают версии причины поступка: спонсоры не заплатили или это такой хитрый маркетинговый ход?

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Метки: coca-cola   видео   газировка   кока-кола   пресс-конференция   роналду   
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23  комментария
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156k
☭Cheкаво☭ Час назад
Приятного аппетита "кока-кольщики")
Я лично, больше такие напитки предпочитаю, квас само-собой разумеется)

Ссылка youtu.be
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5k
Александр Иванов 11 минут назад
Петушок ничего бесплатно не делает!
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8k
Majul 24 минуты назад
Да у него контракт с Пепси просто )
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4k
Олег Данилов Полчаса назад
Маразм, газировка она же содовая и создавалась как лекарство или средство для облегчения пищеварения, тем более если жрать всякие гамбургеры
Да и на предприятиях с тяжёлыми условиями труда автомат с газировкой и порцией соли обязателен
Так что никакого здоровья только бабки
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18k
Will2006 52 минуты назад
Еще бы ему рекламировать Коку

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24k
Григорий Час назад
Вспомнилась "Идиократия" - всем газировку, и полив в сельском хозяйстве тоже!
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5k
Robin Час назад
Он в другой секте.)))
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4k
newegg 2 часа назад
Coca-Cola - один из основных спонсоров "Евро-2020", оплачивающих организацию турнира и выигрышный фонд. Чем убирать бутылки, мог бы отказаться от этих денег и спонсировать игры сам.
Теперь Coca-Cola, согласно договору с устроителями "Евро-2020", имеет право так же демонстративно штрафануть Роналдо.
И да, ничего плохого в сладкой газировке нет, как и в других продуктах с сахаром. Меру знать надо и не жрать лишнего, а не сваливать свою глупость на продукты.
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14k
vikklu 2 часа назад
Ну, вобщем-то уже всё до меня сказали, мне остаётся лишь подтвердить, таки да!.
Но, справедливости ради, мне кока помогает от изжоги и если нет вина, а есть шашлык, тоже неплохо способствует пищеварению. Но, как говорил Джавахарлав Неру, всё надо употреблять вмеру.
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9k
Kostick 2 часа назад
пока финансы позволяют так поступать, лямом больше, лямом меньше - отчего бы и не выипнуццо?)
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8k
kaboza 2 часа назад
колу не люблю, лицо шампуня педота, наши в футболе калеки деревянные, если финам просрем, наххххх такой футбол
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9k
Александр 2 часа назад
Ссылка coub.com
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20k
Matrosskin 2 часа назад
Интернет взорван...
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395
Будьте крепенькими и здоровенькими! Matrosskin Час назад
Вот такой напиток бы на стол - тогда точно рвануло бы так бы рвануло
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