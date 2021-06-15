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Португальский игрок - большой поклонник ЗОЖ и ярый ненавистник сладких газировок. Как отреагировали на этот пассаж спонсоры, пока не ясно. А в соцсетях выдвигают версии причины поступка: спонсоры не заплатили или это такой хитрый маркетинговый ход?
Выступая на конференции перед матчем против Венгрии на "Евро-2020", главная звезда сборной Потругалии не стал церемониться и убрал со стола бутылки со спонсорской Coca-Cola, поставив на их место обычную воду.
И неспроста. Футболист известен своей ненавистью ко всему сладкому. Отказ от газировки и других продуктов, которые содержат сахар, по его словам, помогает ему поддерживать отличную физическую форму и не уставать.
Не пьет и не собирается
Реакция соцсетей
Правда, теперь остается неизвестным, как отнесутся к этому демонстративному пренебрежению спонсоры команды и пострадает ли Роналду благодаря своей принципиальности.
Напомним, что встреча Венгрия — Португалия пройдет сегодня, 15 июня в Будапеште. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.
Напомним, что встреча Венгрия — Португалия пройдет сегодня, 15 июня в Будапеште. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.
Конспирологи подозревают
Это пиар ход, за который ему сама кола и заплатила. Как видишь - сработало, уже везде эта "новость".— ESM 💙 (@ESMPOWER) June 15, 2021
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Я лично, больше такие напитки предпочитаю, квас само-собой разумеется)
Да и на предприятиях с тяжёлыми условиями труда автомат с газировкой и порцией соли обязателен
Так что никакого здоровья только бабки
Теперь Coca-Cola, согласно договору с устроителями "Евро-2020", имеет право так же демонстративно штрафануть Роналдо.
И да, ничего плохого в сладкой газировке нет, как и в других продуктах с сахаром. Меру знать надо и не жрать лишнего, а не сваливать свою глупость на продукты.
Но, справедливости ради, мне кока помогает от изжоги и если нет вина, а есть шашлык, тоже неплохо способствует пищеварению. Но, как говорил Джавахарлав Неру, всё надо употреблять вмеру.