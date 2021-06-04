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Сообщество Жизнь в США 688 постов • 224 подписчика подписаться
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Команда яхты с радужным флагом спасла оскоблявших их гомофобов со взорвавшейся лодки

Команда яхты с радужным флагом спасла оскоблявших их гомофобов со взорвавшейся лодки (5 фото)

Автор:
04 июня 2021 10:00
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   карма   лодка   происшествие   спасение на воде   сша   
696
5
Даже в США полно гомофобов, которые не удержатся от оскоблений при виде ЛГБТ-символики. Правда, иногда после приходится просить о помощи тех, кого обидел.
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Метки: видео   карма   лодка   происшествие   спасение на воде   сша   
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28  комментариев
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133
Шурман 46 минут назад
В море все равны , шидар ты или нет , если ты видишь визуально бедствие то ты должен подойти оказать помощь , это в всех пунктах стоит даже на экзамене по ICC лицензии . У меня Кент кстати хороший бизнес наладил , у него 3 спасательных быстроходных буксира .
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423
Миша Минуту назад
Спасли и отпустили, или домагаются?
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634
Пчёлкин 3 минуты назад
Просто употребление слова "гомофоб" - уже оскорбление для всех нормальных людей. У нормального человека нет и не может быть другой реакции на пе**ков.
Какая-то пи***астическая пропаганда.
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1
Aza Пчёлкин Минуту назад
Нормальному человеку до фени до их ориентации, а вот латентный 3.14дор обьязательно проявит агрессию.
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1k
Николай 16 минут назад
За радугу обидно.
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8k
Клёст 18 минут назад
)Это липовые гомофобы.
Настоящие пошли бы гордо на дно, с поднятыми ,,факами,,))
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634
Татьяна Юсова 19 минут назад
Трудно придумать больший бред!
На лодке произошел взрыв, но все живы здоровы, доплыли до пидарасов со своим вейпом, который продолжили курить не приходя в сознание, при этом игнорировали вопросы о состоянии своего здоровья, что было крайне возмутительно.
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19k
Андрей Иванов Полчаса назад
Автор - госексуалист? Только они называют остальных людей гомофобами.
Большинство людей не боятся пи.арасов, они их не уважают, презирают и брезгуют общением.
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6k
Maximvs 36 минут назад
Так они их трахнули после спасения или нет?
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37
Pitves 37 минут назад
Были пацаны и нет пацанов
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20k
Ратибор 38 минут назад
Одни пидары спасли других пидаров.
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−1
Лучший Друг Ратибор Полчаса назад
Скорее геи спасли идоров
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48
Илья 43 минуты назад
Спасли и выеб...ли.
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48
Илья Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
По себе людей не суди.
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5k
Александр Иванов 46 минут назад
Небось, сами петухи и подожгли!
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16k
Василий Пирогов 50 минут назад
какойто пидар написал? и да я гомофоб
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