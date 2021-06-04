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Даже в США полно гомофобов, которые не удержатся от оскоблений при виде ЛГБТ-символики. Правда, иногда после приходится просить о помощи тех, кого обидел.
Эта история произошла на озере Мозес в штате Вашингтон в минувшее воскресенье. Яхтсмен по имени Робби вышел прокатиться на яхте вместе с братом и двумя друзьями. Их судно украшала ЛГБТ-символика и радужный флаг, что явилось причиной гомофобных выходок пассажиров проплывавшей мимо другой лодки.
Мужчины и женщины выкрикивали оскорбительные фразы, показывали средний палец и всячески демонстрировали свое неуважение ровно до тех пор, пока на их катере не произошел взрыв. Лодка обидчиков задымилась, и люди попрыгали за борт.
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Двое мужчин и женщина поплыли к ЛГБТ-яхте и попросили помощи. Разумеется, их подняли на борт. Впрочем, после этого они довольно быстро пришли в себя и стали прежними. "Пассажиры были довольно грубы, кричали на нас, игнорировали мои вопросы об их состоянии, пока мы звонили в службу спасения. И курили вейп на нашей лодке, даже не спросив, можно ли, а ведь некоторые мои друзья страдают астмой", - рассказывает хозяин яхты с радужным флагом.
@uhohbigboi
We safely got them out of the water immediately. We were nicer than they were. #pride #lgbtq #boat #Fail #Karma #Gay #hate #sorrynotsorry♬ Oh No - Kreepa
На место ЧП прибыли спасатели и попытались потушить лодку, однако тушить там было нечего - судно полностью сгорело.
Видео спасения пассажиров горящей лодки появилось в нескольких соцсетях. Кто-то из пользователей заметил, что карма все еще работает, а еще,что нужно оставаться людьми вне зависимости от сексуальной ориентации.
Видео спасения пассажиров горящей лодки появилось в нескольких соцсетях. Кто-то из пользователей заметил, что карма все еще работает, а еще,что нужно оставаться людьми вне зависимости от сексуальной ориентации.
Here's part 2 everyone!!! pic.twitter.com/papG8wGULL— 🏳️⚧️ℂ𝕠𝕤𝕞𝕚𝕔 ℝ𝕠𝕓𝕓𝕚𝕖⭐ (@retro_ushi_) June 1, 2021
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Метки: видео карма лодка происшествие спасение на воде сша
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Какая-то пи***астическая пропаганда.
Настоящие пошли бы гордо на дно, с поднятыми ,,факами,,))
На лодке произошел взрыв, но все живы здоровы, доплыли до пидарасов со своим вейпом, который продолжили курить не приходя в сознание, при этом игнорировали вопросы о состоянии своего здоровья, что было крайне возмутительно.
Большинство людей не боятся пи.арасов, они их не уважают, презирают и брезгуют общением.
Всё равно что тех кто не хочет есть говно, называть говнофобы))