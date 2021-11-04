Рон Пол: Америку лишили демократии, в ней больше нет свободы

Пандемия только усугубила ситуацию, все эти локдауны, огромные траты и вмешательство в медицину были неправильны, считает Рон Пол. Вместо, свободной дискуссии о здравоохранении мы получили наказания для инакомыслящих, большинство врачей, лишены роскоши говорить, что думают - они работают на корпорации, заявил политик. Если мы теперь же не предоставим врачам свободы, в которой они нуждаются, положение и дальше будет ухудшаться, уверен верный сын своей страны, пять лет прослуживший военным хирургом.