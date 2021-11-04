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Рон Пол: Америку лишили демократии, в ней больше нет свободы

Рон Пол: Америку лишили демократии, в ней больше нет свободы (3 фото + 1 видео)

Автор:
04 ноября 2021 04:27
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Рон Пол   видео   власть   демократия   корпорации   пресс-конференция   свобода   сша   
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Американский политик, писатель, неоднократно принимавший участие в предвыборных гонках за президентское кресло, выступил на пресс-конференции и рассказал гражданам, во что превращается некогда великая страна.

Политик-республиканец, консерватор, ярый противник ФРС, политики массового наблюдения, Закона США о Патриотах и программ слежки АНБ, рассказал людям о том, что сейчас в стране правят бал корпорации: «Мы [США] очень далеки от свободы. Сейчас у нас какое-то подобие демократии, поскольку неимоверно богатые люди, контролирующие денежную систему, обладают невероятным влиянием».

Бывший военный врач-хирург, ранее выбиравшийся конгрессменом от штата Техас, заявил, что больше не видит настоящей демократии: «Демократия [нынешняя американская] означает лишь то, что большинство может указывать всем остальным, что делать. Настоящей демократии я даже не вижу. Сейчас я вижу корпоративное государство...

Голоса людей ничего не решают — на самом деле всем правят корпорации. Они заправляют медициной, военно-промышленным комплексом, всеми нашими школами. Так что мы очень далеки оттого, что люди считают демократией», - цитирует выдающегося гражданина и патриота Америки Telegram-канал "RT на русском".

Пандемия только усугубила ситуацию, все эти локдауны, огромные траты и вмешательство в медицину были неправильны, считает Рон Пол. Вместо, свободной дискуссии о здравоохранении мы получили наказания для инакомыслящих, большинство врачей, лишены роскоши говорить, что думают - они работают на корпорации, заявил политик. Если мы теперь же не предоставим врачам свободы, в которой они нуждаются, положение и дальше будет ухудшаться, уверен верный сын своей страны, пять лет прослуживший военным хирургом.

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Метки: Рон Пол   видео   власть   демократия   корпорации   пресс-конференция   свобода   сша   
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Феликс Дзержинский 2 часа назад
Ну хоть к старости прозрел, а то бывает так, что и в старости верят в сказки, которые рассказывают в СМИ.
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alertol 16 минут назад
Я бы лишь встречный вопрос задал, а была она эта свобода ? Когда ?
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4k
Shtoppi 2 часа назад
<<«Мы [США] очень далеки от свободы. Сейчас у нас какое-то подобие демократии, поскольку неимоверно богатые люди, контролирующие денежную систему, обладают невероятным влиянием».>>
«Мы [РФ] ТОЖЕ очень далеки от свободы. Сейчас у нас какое-то подобие демократии, поскольку неимоверно богатые И ОЧЕНЬ ОХ.ЕВШИЕ В КРАЙ НЕлюди, контролирующие систему ВЛАСТИ В СТРАНЕ, обладают невероятным влиянием И ЗА.БАЛИ ДАЛЬШЕ УЖЕ НЕКУДА».
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3k
RomaXz 2 часа назад
Человек со странным ником снова несёт бред

Я бы с подозрением относился к тем, кого цитирует RT. Та ещё помойка, известная своими фейками.
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Sanar 2 часа назад
Ух ты раскрыл глаза, а люди же тупые сами то не видят что происходит. Зашибись вот так под пенсию подводить итоги, а делать то что будем?
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14k
vikklu 2 часа назад
Всё правильно он сказал.
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