Рон Пол: Америку лишили демократии, в ней больше нет свободы

Американский политик, писатель, неоднократно принимавший участие в предвыборных гонках за президентское кресло, выступил на пресс-конференции и рассказал гражданам, во что превращается некогда великая страна.
Политик-республиканец, консерватор, ярый противник ФРС, политики массового наблюдения, Закона США о Патриотах и программ слежки АНБ, рассказал людям о том, что сейчас в стране правят бал корпорации: «Мы [США] очень далеки от свободы. Сейчас у нас какое-то подобие демократии, поскольку неимоверно богатые люди, контролирующие денежную систему, обладают невероятным влиянием».
Бывший военный врач-хирург, ранее выбиравшийся конгрессменом от штата Техас, заявил, что больше не видит настоящей демократии: «Демократия [нынешняя американская] означает лишь то, что большинство может указывать всем остальным, что делать. Настоящей демократии я даже не вижу. Сейчас я вижу корпоративное государство...
Голоса людей ничего не решают — на самом деле всем правят корпорации. Они заправляют медициной, военно-промышленным комплексом, всеми нашими школами. Так что мы очень далеки оттого, что люди считают демократией», - цитирует выдающегося гражданина и патриота Америки Telegram-канал "RT на русском".
Пандемия только усугубила ситуацию, все эти локдауны, огромные траты и вмешательство в медицину были неправильны, считает Рон Пол. Вместо, свободной дискуссии о здравоохранении мы получили наказания для инакомыслящих, большинство врачей, лишены роскоши говорить, что думают - они работают на корпорации, заявил политик. Если мы теперь же не предоставим врачам свободы, в которой они нуждаются, положение и дальше будет ухудшаться, уверен верный сын своей страны, пять лет прослуживший военным хирургом.
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«Мы [РФ] ТОЖЕ очень далеки от свободы. Сейчас у нас какое-то подобие демократии, поскольку неимоверно богатые И ОЧЕНЬ ОХ.ЕВШИЕ В КРАЙ НЕлюди, контролирующие систему ВЛАСТИ В СТРАНЕ, обладают невероятным влиянием И ЗА.БАЛИ ДАЛЬШЕ УЖЕ НЕКУДА».
Сияющий град-то - не такой уж и сияющий оказался.
Нас тут так долго учили любить эти запретные плоды, а оказалось, что нет там никаких стиляг и всё, что писала газета Правда оказалось правдой.
Такая вот сермяга.
Кем восхищаться теперь? Кому подражать?
Вали её с пьедестала, короче, там посмотрим.
А подражать кому-то обязательно?
Кому подражали большевики когда строили СССР?
Я бы с подозрением относился к тем, кого цитирует RT. Та ещё помойка, известная своими фейками.
Чего жи вы в США живёте то?