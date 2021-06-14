Эта трагикомичная история в который раз доказывает истину, что прежде чем что-то делать, нужно сто раз подумать.

В Санкт-Петербурге накануне вечером молодой человек решил проделать опасный, но с его точки зрения увлекательный трюк. Проезд под брюхом лошади, безусловно, мог бы впечатлить девушек, однако у животного на этот счет были свои планы.