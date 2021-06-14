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Лошадке не понравился такой способ перемещения парня - в итоге тот оказался в больнице.
Эта трагикомичная история в который раз доказывает истину, что прежде чем что-то делать, нужно сто раз подумать.
В Санкт-Петербурге накануне вечером молодой человек решил проделать опасный, но с его точки зрения увлекательный трюк. Проезд под брюхом лошади, безусловно, мог бы впечатлить девушек, однако у животного на этот счет были свои планы.
В Санкт-Петербурге накануне вечером молодой человек решил проделать опасный, но с его точки зрения увлекательный трюк. Проезд под брюхом лошади, безусловно, мог бы впечатлить девушек, однако у животного на этот счет были свои планы.
Сначала лошадка отпрянула в сторону, а потом и вовсе приложила копытом несостоявшегося трюкача. В результате парень получил черепно-мозговую травму, с которой был госпитализирован в клинику.
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Лошади блин опасные животные для автомобилистов, велосепидистов и прочих истов. Лучше их вообще объезжать, хрен знает как она себя поведет если испугается.