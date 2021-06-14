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Скейтер в Петербурге получил копытом по голове после того, как решил проехать под брюхом лошади

Скейтер в Петербурге получил копытом по голове после того, как решил проехать под брюхом лошади (2 фото + 1 видео)

Автор:
14 июня 2021 09:10
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   санкт-петербург   скейт   скейтер   трюк   удар   
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1
Лошадке не понравился такой способ перемещения парня - в итоге тот оказался в больнице.

Источник:

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Метки: видео   санкт-петербург   скейт   скейтер   трюк   удар   
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33  комментария
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546
анатолий горленко 2 часа назад
Лошадь отделалась лёгким испугом.
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6k
dikijjim 6 минут назад
неправильно он заезжал надо со стороны хвоста ехать
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927
Гарик 16 минут назад
Нуачо, меткая лошадка. Предлагаю её в сборную по футболу - хуже не будет, но дешевле - точно.
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8k
DumDum Полчаса назад
Не сдавайся, чувак!
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733
labus Полчаса назад
тут веселее

Ссылка www.youtube.com
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25k
Павел Полчаса назад
чё та напомнило:

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3k
avz-07 46 минут назад
Травмировать было нечего. При клиническом обследовании мозг не обнаружен.
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9k
Шурум-бурум Час назад
очередной имбецил, думающий, что он самый умный и хитрый
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1k
EvgeniySAN Час назад
Наверное черепную травму получил, а не черепно мозговую.
Лошади блин опасные животные для автомобилистов, велосепидистов и прочих истов. Лучше их вообще объезжать, хрен знает как она себя поведет если испугается.
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2k
Frank Borman Час назад
Скейтер получил по заслугам. Если скейтовать под пузом хорза, то такое и получается. Хорзы не любят, когда кто то приближается к их пенису и боллсам.
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4k
Артем Кощеев Час назад
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1k
Alex Час назад
Претендент на премию Дарвина!)
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3k
mtonaka Час назад
Жалко, что эта лошадка не прибила идиота!
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258
Владимир Час назад
Теперь таких называют «тиктокер»
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395
Миша Час назад
Поделом, даже лошадь заявила как смогла, что он псих.
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ну, теперь начнется, как обычно, наезд на лошадь и ее владельцев. От оказания услуг не соответствующих требованиям безопасности до просроченного техосмотра лошади. Все будут виноваты, кроме самого дебила.
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726
Олег Шишкин 2 часа назад
Если он делал трюк для себя, для души, то просто не повезло. Но если ради внимания шкур - то такого дурака и Аленя ещё поискать...
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1k
kotkot 2 часа назад
Я лежал с аппендицитом в хирургии, на соседней койке пацан 15 лет, несколько дней мучительно умирал, в болях, криках и прощаниях с мамой - его лошадь лягнула в живот... Несколько операций его не спасли... Боюсь детей подпускать к лошади...
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695
Наташа Гадова 2 часа назад
У него черепно-мозговая уже при рождении была. Лошадка здесь совсем ни при чём.
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28k
Acu900 2 часа назад
"В результате парень получил черепно-мозговую травму..." Тут автор ошибся, он (парень на скейте) получил лишь черепную травму. Были бы у него мозги - убился бы нахрен... Или остался бы целым, так как те, у кого есть мозги, обычно под копыта не лезут.....
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Тот случай, когда животное получило копытом по голове.
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