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17 раз, когда фантазия людей достигла высшего уровня

17 раз, когда фантазия людей достигла высшего уровня (17 фото)

Автор:
23 ноября 2021 00:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: Творческие   Уровень   высший   люди   фантазия   шедевры   
1082
17
Есть творческие люди, которые никогда не скучают, потому что их мозг всегда генерирует креативные идеи. Они берут и создают настоящие шедевры, которые демонстрируют настоящую гениальность. Посмотрите...
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Метки: Творческие   Уровень   высший   люди   фантазия   шедевры   
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6k
BenderRodriguez 2 часа назад
Когда коту нечего делать…
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9k
Владимир 20 минут назад
"Яхта"
Ссылка youtu.be
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14k
vikklu 37 минут назад
Что-то мне подсказывает, что сакэ пьют горячим, а не охлаждённым. И да, такой типа графин и у меня есть, но лёд туда затасовать проблематично, особенно, если потом наливать из него.
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8k
? ? ? 47 минут назад
медь? пару лет ношения и "зравствуй печень, почки!"+ анемия...
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21k
pssst 47 минут назад
Переключатель Нинтендо..... неплохо-неплохо
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8k
? ? ? 51 минуту назад
промолчу, про пылесборники итд.
но + пару огнетушителей в комнате поставить надо.
вате вспыхнуть - достаточно разряда статики.
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