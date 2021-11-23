17 раз, когда фантазия людей достигла высшего уровня

1082
17
Есть творческие люди, которые никогда не скучают, потому что их мозг всегда генерирует креативные идеи. Они берут и создают настоящие шедевры, которые демонстрируют настоящую гениальность. Посмотрите...
×
×
Яхта - молния
Источник:
Ссылки по теме:
- Город в океане: добро пожаловать в Мале!
- Гениальность как феномен человеческой личности и психики
- Количество золота, найденного во время золотой лихорадки
- Можно ли увеличить рост?
- Парень потребовал от бывшей 600 тысяч, которые он на нее потратил
26
Понравилось26
Новости партнёров
но + пару огнетушителей в комнате поставить надо.
вате вспыхнуть - достаточно разряда статики.