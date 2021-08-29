Что на самом деле происходит за кадром некоторых фотографий

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Фотографы уже не раз доказывали, что хорошие фотографии можно сделать не только в студии с профессиональным светом, но и вообще везде. Нужно только лишь немного фантазии.
Иногда для создания идеального кадра необязательно идти в фотостудию. Подойдут любые локации, будь то прачечная или просто улица. Зато фотографу и модели иногда нужно изогнуться буквой «зю», чтобы найти интересные ракурсы и посмотреть на привычные вещи с такого угла, чтобы это превратилось в красоту. Фотограф Халисон из Сан-Паулу показывает, как происходит процесс его съёмок и что в итоге получается в результате.
В прачечной
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На крыше
Лесная фотосессия
Прозрачный пол
Сквозь окно
Танцы на дороге
Девушка с газетой
В машине
Джокер
Коллективная работа
Шарик или жвачка?
Взмах волос
Живая статуя
Даже лестница может стать реквизитом для фото
Чай, плед и природа
Сквозь разбитое стекло
Щекой к щеке
Капли на стекле
Сладкая жизнь
Ветер в волосах
Заброшенный школьный автобус
Эскалатор
Девушка и кот
Ананасовый рай
Тише
Глаза как вода
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