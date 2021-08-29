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Что на самом деле происходит за кадром некоторых фотографий

Что на самом деле происходит за кадром некоторых фотографий (27 фото)

Автор:
29 августа 2021 09:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: за кадром   кадр   креатив   люди   фантазия   фото   
1659
27

Фотографы уже не раз доказывали, что хорошие фотографии можно сделать не только в студии с профессиональным светом, но и вообще везде. Нужно только лишь немного фантазии.


Иногда для создания идеального кадра необязательно идти в фотостудию. Подойдут любые локации, будь то прачечная или просто улица. Зато фотографу и модели иногда нужно изогнуться буквой «зю», чтобы найти интересные ракурсы и посмотреть на привычные вещи с такого угла, чтобы это превратилось в красоту. Фотограф Халисон из Сан-Паулу показывает, как происходит процесс его съёмок и что в итоге получается в результате.


В прачечной

×


На крыше



Лесная фотосессия



Прозрачный пол



Сквозь окно



Танцы на дороге



Девушка с газетой



В машине



Джокер



Коллективная работа



Шарик или жвачка?



Взмах волос



Живая статуя



Даже лестница может стать реквизитом для фото


Чай, плед и природа


Сквозь разбитое стекло



Щекой к щеке


Капли на стекле



Сладкая жизнь



Ветер в волосах


Заброшенный школьный автобус



Эскалатор



Девушка и кот



Ананасовый рай



Тише




Глаза как вода

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Метки: за кадром   кадр   креатив   люди   фантазия   фото   
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6  комментариев
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3k
Mimik 2 часа назад
Однажды тоже наблюдал как фоточку делают типа красивую. 20 метров тротуара. Слева метров 10 занимает камаз со строймусором запыленный почти до белого цвета. Справа метров 7 гастеры в замызганых спецовках снимают плитку и мешают бетон. Посередке в 3 оставшихся метрах девушка в вечернем пышном красном платье корячится в разных позах. Иногда предистория фото гораздо интересней их самих
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6k
Енот Потаскун 8 минут назад
Чет на многих фотках лицо модели на итоговом фото отличается от лица на другом. Неужели жизнь - такая стрёмная и не красивая штука, что буквально всё надо в фотожопе улучшать?
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18k
Anna 23 минуты назад
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31k
Михаил Полчаса назад
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99
Mowgley Полчаса назад
"Сквозь окно" и "С газетой" одна и та же моделька?
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592
Николай Краснов 40 минут назад
Чай и плед - отлично. Остальное - так себе.
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