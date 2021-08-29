Что на самом деле происходит за кадром некоторых фотографий

Иногда для создания идеального кадра необязательно идти в фотостудию. Подойдут любые локации, будь то прачечная или просто улица. Зато фотографу и модели иногда нужно изогнуться буквой «зю», чтобы найти интересные ракурсы и посмотреть на привычные вещи с такого угла, чтобы это превратилось в красоту. Фотограф Халисон из Сан-Паулу показывает, как происходит процесс его съёмок и что в итоге получается в результате.

В прачечной