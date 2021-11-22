Город в океане: добро пожаловать в Мале!

Все знают про этот город в океане. Но я все же не могу найти ответы на некоторые вопросы:



1. Как они вырабатывают электричество для нужд города?

2. Откуда берут пресную питьевую воду?

3. Куда сливается канализация?

4. Что тут происходит во время шторма?



Вопросы к знатокам или к тем, кто интересовался этой темой. А так конечно да, красиво...