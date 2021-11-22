Город в океане: добро пожаловать в Мале!

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Мале — столица и крупнейший город Мальдивской республики. Город Мале расположен на острове, в Каафу Атолле (Kaafu Atoll). Население Мале насчитывает 104 400 человек (2006 год).
Все знают про этот город в океане. Но я все же не могу найти ответы на некоторые вопросы:
1. Как они вырабатывают электричество для нужд города?
2. Откуда берут пресную питьевую воду?
3. Куда сливается канализация?
4. Что тут происходит во время шторма?
Вопросы к знатокам или к тем, кто интересовался этой темой. А так конечно да, красиво...
1. Как они вырабатывают электричество для нужд города?
2. Откуда берут пресную питьевую воду?
3. Куда сливается канализация?
4. Что тут происходит во время шторма?
Вопросы к знатокам или к тем, кто интересовался этой темой. А так конечно да, красиво...
Традиционно Мале считается Королевским островом, с которого, Мальдивами управляли династии королевских семей с древних времён.
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Название столицы Мальдив происходит от слова «Mahaalay», пришедшего из Санскрита (древний язык), что означает «Maha» — «большой» или «великий» и «aalay» — «дом». На Санскрите словом «Mahaalay» называли королевский дворец. Так и сложилось название Мале.
А всю группу островов Мальдивы (Maldives) и назвали благодоря названию столицы. Слово «Maldives» означает «Острова (Dives) Мале (Male)» — Male Dives.
А всю группу островов Мальдивы (Maldives) и назвали благодоря названию столицы. Слово «Maldives» означает «Острова (Dives) Мале (Male)» — Male Dives.
Остров Мале всего 2 километра в длину и 1 километр в ширину, полностью застроен зданиями, покрыт дорогами, и поэтому здесь очень мало открытых мест. При этом Мале остается чистым и опрятным городом с мечетями, рынками, лабиринтом маленьких улиц, закутанный в покрывало обаяния. Хотя Мале иногда вызывает впечатление тихого провинциального города, но повсюду строятся новые современные здания и жизнь бьет ключом. Официально, население столицы составляет около 65000 человек, но вместе с иностранными рабочими, туристами и жителями других островов, часто приезжающих сюда, в городе обычно находится 100000.
Размер острова был удвоен посредством внедрения проектов по восстановлению земли, а близлежащие острова используются для разных целей, а на одном из островов расположен аэропорт. Правительство планирует развивать и другие острова для сокращения давления на остров Мале. В прошлом остров Мале был известен как остров Султана. В столице имеется все, что положено иметь восточному городу: мечети, рынок, множество магазинов с сувенирами, маленькие кафе с экзотическими яствами и прочее.
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Только планирует ..... ну-ну ....
Мальдивы несчетное количество лет являются одним из самых дорогих курортов в мире. Бабло туда течет быстрее, чем океанские приливы. А они только планируют. Хотели бы - давно бы уже развили не только свои острова, а все полушарие. Но развить до цивилизации эти условно дикие острова - лишиться части туристов, которые сейчас туда приезжают. Вот и выходит, что большее развитие - меньше дохода, и наоборот...
Я думаю так.