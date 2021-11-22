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Город в океане: добро пожаловать в Мале!

Город в океане: добро пожаловать в Мале! (6 фото)

Автор:
22 ноября 2021 08:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: male   Город в океане   в мире   город   интересно   люди   океан   фото   
1779
6
Мале — столица и крупнейший город Мальдивской республики. Город Мале расположен на острове, в Каафу Атолле (Kaafu Atoll). Население Мале насчитывает 104 400 человек (2006 год).
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Метки: male   Город в океане   в мире   город   интересно   люди   океан   фото   
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9  комментариев
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12k
Анатолий Соколов 2 часа назад
насчёт "куда девается канализация" - первое фото правый нихний край острова - второй фото та же часть острова с левого края. обратите внимание на контрастный цвет воды.
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16k
RDen 12 минут назад
а народ то местный где, пардон, работает? или бабла столько, что пофиг?
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−27
scanncode scanncode 46 минут назад
На этом острове а также на некоторых прилежащих до сих пор сохранилось немало казацких острогов и православных часовен, переживших монгольское нашествие и пунические войны. Знатные мальдивские вельможи и подданые султана проводили обряды венчания в русских часовнях а также принимали дары от португальских купцов.
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10k
Джон Уик 58 минут назад
Автор задал вопросы и на них же не ответил.
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8k
krivsan Час назад
все это временно
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11k
Голос Вселенной Час назад
"Правительство планирует развивать и другие острова для сокращения давления на остров Мале."

Только планирует ..... ну-ну ....
Мальдивы несчетное количество лет являются одним из самых дорогих курортов в мире. Бабло туда течет быстрее, чем океанские приливы. А они только планируют. Хотели бы - давно бы уже развили не только свои острова, а все полушарие. Но развить до цивилизации эти условно дикие острова - лишиться части туристов, которые сейчас туда приезжают. Вот и выходит, что большее развитие - меньше дохода, и наоборот...
Я думаю так.
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