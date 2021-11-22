Бабушка-блокадница, не дождавшись врачебной помощи, прооперировала себя сама

Отчаяние толкнуло пожилую жительницу города Выборг Ленинградской области, ветерана Великой Отечественной войны, на безумный поступок. Из-за онкологии у пенсионерки развился асцит - скопление жидкости в брюшной полости. Своевременную помощь бабушка получить не смогла. Поэтому взяла нож и самостоятельно сделала разрез на животе, чтобы облегчить свое состояние.

Об этом случае на своей странице в Facebook рассказала глава благотворительного медицинского учреждения «Хоспис на дому» Екатерина Овсянникова, со ссылкой на выборгского сотрудника скорой помощи Викторию Шутову.

«При таком осложнении, пишет Овсянникова, невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать. Но своевременную помощь бабушка получить не смогла. В результате она сама себе провела хирургическое вмешательство — лапароцентез — сделав надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке».

Уверенности в благополучном исходе у бабушки не было, поэтому она написала дочери и внукам предсмертное письмо.