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Бабушка-блокадница, не дождавшись врачебной помощи, прооперировала себя сама

Бабушка-блокадница, не дождавшись врачебной помощи, прооперировала себя сама (2 фото)

Автор:
22 ноября 2021 23:17
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ленобласть   бабушка   больница   ветеран   выборг   онкология   
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В Ленинградской области пожилая женщина, ветеран Великой Отечественной войны с онкологией, не дождавшись помощи врачей, попыталась помочь себе сама, сделав надрез брюшной полости. Ад на земле как он есть.

Отчаяние толкнуло пожилую жительницу города Выборг Ленинградской области, ветерана Великой Отечественной войны, на безумный поступок. Из-за онкологии у пенсионерки развился асцит - скопление жидкости в брюшной полости. Своевременную помощь бабушка получить не смогла. Поэтому взяла нож и самостоятельно сделала разрез на животе, чтобы облегчить свое состояние.

Об этом случае на своей странице в Facebook рассказала глава благотворительного медицинского учреждения «Хоспис на дому» Екатерина Овсянникова, со ссылкой на выборгского сотрудника скорой помощи Викторию Шутову.

«При таком осложнении, пишет Овсянникова, невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать. Но своевременную помощь бабушка получить не смогла. В результате она сама себе провела хирургическое вмешательство — лапароцентез — сделав надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке».

Уверенности в благополучном исходе у бабушки не было, поэтому она написала дочери и внукам предсмертное письмо.


 «Проблемы с облегчением тягостных симптомов в конце жизни — вечная проблема», — считает Овсянникова и уточняет, что надомная специализированная паллиативная помощь в регионе отсутствует.

Судя по сайту выборгской межрайонной больницы, и кабинет паллиативной помощи в Выборге один. И врач один. И часы работы такие, что захочешь – не попадешь.

«Бабуля прошла войну и блокаду, восстанавливала страну из праха и на закате дней заболела онкологией, при этом ее светлому разуму могут позавидовать молодые. И эта самая онкология дала ей осложнение — асцит», - пишет Екатерина Овсянникова.

Врачам удалось спасти пенсионерку. Сейчас она в больнице.

Как пишет KP.RU, власти Ленинградской области проводят проверки по данному факту.

По данным Комитета по здравоохранению Ленобласти, у пожилой женщины выявили коронавирус, а также оказались проблемы с анализами. Это послужило причиной переноса плановой операции. «Сейчас бабушке оказывается вся необходимая помощь. Врачи стараются максимально облегчить ее состояние. Мы же проводим проверку по данному факту», — говорится в сообщении ведомства.

 

Источник:

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Метки: Ленобласть   бабушка   больница   ветеран   выборг   онкология   
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16  комментариев
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14k
vikklu 2 часа назад
Сцуко, все отмазки на коронавирус. Любое рас.п.и.з.дяйство и забивание можно объяснить короной.
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4k
tamin 13 минут назад
Скажем спасибо антиваксерам. Их влияние-забитые больницы, результат.
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250
Argon13 2 часа назад
Прости нас мама.
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531
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
с ковидом таки да... у знакомого плановую операцию по раку переносили три раза. Но с другой стороны с пулевыми ранениями не спрашивают о ковиде, сразу на стол.
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1k
Autumn2015 2 часа назад
Ещё больше отмены плановых операций! Ещё больше отказа в лечении онкобольным - и тогда старики и сами помрут, сплошная экономия. Сцуки, даже в блокаду людям не отказывали в медпомощи, а сейчас двойные-тройные зарплаты медикам ампутировали у них всякую совесть!
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47k
Albert GER 2 часа назад
она это сделала на асфальтовом заводе возле мусорного завода.
инфа 200%)))
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956
Сергей Ковалев 2 часа назад
Когда вызываешь скорою,то спрашивают возраст. Если больше 75,то не сильно то и торопятся. А тут история получила огласку и короноящур стал отмазкой. Хрен они,что планировали.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
В Москве цена размещения рекламы на билборде в пределах третьего транспортного кольца 180000 рублей
И сколько их стоит с рекламой вакцинации ? Вот если в НЕ спасённых бабушках посчитать.
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0
Vitas Katilyus Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
Никто эти деньги агрегаторам не платит, поверьте, мы сами размещаем подобную рекламу на конструкциях. Никто нам не платит. А те, кому на это деньги выделяют - их пилят. Нас дрючат административным ресурсом. говорю, как человек, непосредственно размещающий подобную рекламу.
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