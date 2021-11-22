Бабушка-блокадница, не дождавшись врачебной помощи, прооперировала себя сама

В Ленинградской области пожилая женщина, ветеран Великой Отечественной войны с онкологией, не дождавшись помощи врачей, попыталась помочь себе сама, сделав надрез брюшной полости. Ад на земле как он есть.
Отчаяние толкнуло пожилую жительницу города Выборг Ленинградской области, ветерана Великой Отечественной войны, на безумный поступок. Из-за онкологии у пенсионерки развился асцит - скопление жидкости в брюшной полости. Своевременную помощь бабушка получить не смогла. Поэтому взяла нож и самостоятельно сделала разрез на животе, чтобы облегчить свое состояние.
Об этом случае на своей странице в Facebook рассказала глава благотворительного медицинского учреждения «Хоспис на дому» Екатерина Овсянникова, со ссылкой на выборгского сотрудника скорой помощи Викторию Шутову.
«При таком осложнении, пишет Овсянникова, невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать. Но своевременную помощь бабушка получить не смогла. В результате она сама себе провела хирургическое вмешательство — лапароцентез — сделав надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке».
Уверенности в благополучном исходе у бабушки не было, поэтому она написала дочери и внукам предсмертное письмо.
«Проблемы с облегчением тягостных симптомов в конце жизни — вечная проблема», — считает Овсянникова и уточняет, что надомная специализированная паллиативная помощь в регионе отсутствует.
Судя по сайту выборгской межрайонной больницы, и кабинет паллиативной помощи в Выборге один. И врач один. И часы работы такие, что захочешь – не попадешь.
«Бабуля прошла войну и блокаду, восстанавливала страну из праха и на закате дней заболела онкологией, при этом ее светлому разуму могут позавидовать молодые. И эта самая онкология дала ей осложнение — асцит», - пишет Екатерина Овсянникова.
Врачам удалось спасти пенсионерку. Сейчас она в больнице.
Как пишет KP.RU, власти Ленинградской области проводят проверки по данному факту.
По данным Комитета по здравоохранению Ленобласти, у пожилой женщины выявили коронавирус, а также оказались проблемы с анализами. Это послужило причиной переноса плановой операции. «Сейчас бабушке оказывается вся необходимая помощь. Врачи стараются максимально облегчить ее состояние. Мы же проводим проверку по данному факту», — говорится в сообщении ведомства.
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Как пример.От сердечно -сосудистых за 2020 умерло в 9 раз больше,чем от ковид. Но они молодцы - ни больницы,ни скорые не перегрузили .Умирали тихо и не афишировали свою смерть в СМИ.
Для справки 1994-1995 и 2000-2005 избыточная смертность была выше,чем в 2020,а ведь там ковидлы не было. Но достаточно посмотреть,что предшествовало этим годам,какие потрясения. Ну а потом попросту забили на людей.
инфа 200%)))
И сколько их стоит с рекламой вакцинации ? Вот если в НЕ спасённых бабушках посчитать.