Никакого сочувствия: продавщица решила, что переложить колбасу важнее, чем помочь упавшей бабушке

Далее со слов владельцев торговой точки, которые посмотрели всю видеозапись, в магазин заходили потенциальные покупатели, но видя на полу лежащую женщину, разворачивались и уходили (очевидно, принимая её за пьяную).



Поняв, что больших продаж не стоит ждать, продавщица попросила прохожего поднять бабушку и разрешила ей подождать в магазине сына, вызванного на подмогу. Бессердечная дама отвела ей место в углу, но заставила отвернуться от других покупателей. Из-за того, что лицо пенсионерки было всё в крови, родственник вызвал на место происшествия скорую помощь. В итоге у бабушки оказалось разбито колено и рассечена бровь.



А продавщица, видя порицание руководства и общества, взяла из кассы свою недельную зарплату и скрылась.