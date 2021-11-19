Никакого сочувствия: продавщица решила, что переложить колбасу важнее, чем помочь упавшей бабушке

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Неприятная ситуация произошла в Харькове. Безразличная к чужим страданиям женщина оставила лежать на полу старушку, истекающую кровью.
В украинском городе наделал много шума и вызвал шквал осуждения гнусный случай, произошедший в местном продуктовом магазине. Пожилая женщина споткнулась при входе в лавку и со всего размаха ударилась о витрину, упав пол.
За всем этим наблюдала продавец, которая неспешно обошла холодильные витрины, посмотрела на бабушку и спокойно пошла перекладывать колбасу.
Всё это время старушка безуспешно пыталась подняться.
Всё это время старушка безуспешно пыталась подняться.
Далее со слов владельцев торговой точки, которые посмотрели всю видеозапись, в магазин заходили потенциальные покупатели, но видя на полу лежащую женщину, разворачивались и уходили (очевидно, принимая её за пьяную).
Поняв, что больших продаж не стоит ждать, продавщица попросила прохожего поднять бабушку и разрешила ей подождать в магазине сына, вызванного на подмогу. Бессердечная дама отвела ей место в углу, но заставила отвернуться от других покупателей. Из-за того, что лицо пенсионерки было всё в крови, родственник вызвал на место происшествия скорую помощь. В итоге у бабушки оказалось разбито колено и рассечена бровь.
А продавщица, видя порицание руководства и общества, взяла из кассы свою недельную зарплату и скрылась.
Поняв, что больших продаж не стоит ждать, продавщица попросила прохожего поднять бабушку и разрешила ей подождать в магазине сына, вызванного на подмогу. Бессердечная дама отвела ей место в углу, но заставила отвернуться от других покупателей. Из-за того, что лицо пенсионерки было всё в крови, родственник вызвал на место происшествия скорую помощь. В итоге у бабушки оказалось разбито колено и рассечена бровь.
А продавщица, видя порицание руководства и общества, взяла из кассы свою недельную зарплату и скрылась.
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, какое чувство вины?? вы где ивете, на марсе??? эти кармы придумали для того, чтобы лох сидел и не рыпался,упавая на нее!! так же и попы говоря,смирись,на все воля божья!!