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Никакого сочувствия: продавщица решила, что переложить колбасу важнее, чем помочь упавшей бабушке

Никакого сочувствия: продавщица решила, что переложить колбасу важнее, чем помочь упавшей бабушке (4 фото + 1 видео)

Автор:
19 ноября 2021 18:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Украина   ХАРЬКОВ   бабушка   безразличие   бессердечие   колбаса   продавщица   
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Неприятная ситуация произошла в Харькове. Безразличная к чужим страданиям женщина оставила лежать на полу старушку, истекающую кровью.
В украинском городе наделал много шума и вызвал шквал осуждения гнусный случай, произошедший в местном продуктовом магазине. Пожилая женщина споткнулась при входе в лавку и со всего размаха ударилась о витрину, упав пол.
За всем этим наблюдала продавец, которая неспешно обошла холодильные витрины, посмотрела на бабушку и спокойно пошла перекладывать колбасу.

Всё это время старушка безуспешно пыталась подняться.
Далее со слов владельцев торговой точки, которые посмотрели всю видеозапись, в магазин заходили потенциальные покупатели, но видя на полу лежащую женщину, разворачивались и уходили (очевидно, принимая её за пьяную).

Поняв, что больших продаж не стоит ждать, продавщица попросила прохожего поднять бабушку и разрешила ей подождать в магазине сына, вызванного на подмогу. Бессердечная дама отвела ей место в углу, но заставила отвернуться от других покупателей. Из-за того, что лицо пенсионерки было всё в крови, родственник вызвал на место происшествия скорую помощь. В итоге у бабушки оказалось разбито колено и рассечена бровь.

А продавщица, видя порицание руководства и общества, взяла из кассы свою недельную зарплату и скрылась.

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Метки: Украина   ХАРЬКОВ   бабушка   безразличие   бессердечие   колбаса   продавщица   
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12k
Святослав 4 часа назад
я бы ещё оператора об эту витрину долбанул за то что ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ запись снимал ВЕРТИКАЛЬНЬНО...
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7k
Лещ Полминуты назад
Мне сейчас 36. Случай из детсва. Зашел я мелкий в магазин Океан(г Липецк ул Зегеля) с бабушкой, там ступеньки были железные. я спотыкнулся и всю сопатку разбил об пол. Тут же все продавцы магазина мне прикладывали замороженую рыбу к лицу, я ныл, бабушку успокаивали посетители магазина))
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3k
Александр 43 минуты назад
Бабушка не халяльная,вот татарка к не и не подошла.Всё нормально,куле.
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14k
vikklu Час назад
Мразина... Но что она сеет, то и пожнёт, рано или поздно.
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517
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
чего ещё ожидать от продавщицы.... эти персонажи людей ненавидят ещё больше чем свою жизнь.
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315
Снежный Барс 2 часа назад
Вот сука, таких людей надо знать в лицо. Позорище
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−52
Олександр 2 часа назад
Кстати,я угадал.Якобы беженка с руссопаспортом из луганды!!!!
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−52
Олександр 3 часа назад
Стопудов продавщица из Луганска или Донецка..Только там такие живут.
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1k
Руслан 3 часа назад
Днище, конечно, это существо. Но ничего, карма - она такая
И сама будет подыхать в своих нечистотах и никто не поможет.
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7k
Garpia121 3 часа назад
Просто нет слов. Как такое возможно?
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31
Golos 3 часа назад
Почему продавщицу обвиняют, а подонка который снимает ролик нет??? Мог бы и помочь если так озабочен проблемой. Хотя интернет-подонки созданы не для этого.
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21k
pssst 3 часа назад
Зарплату из кассы она удачно прихватила. За бабку ей бы ничего и не светило кроме увольнения, а так - пойдет по статье за кражу.
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47k
Albert GER 3 часа назад
не облила бензином и подожгла - уже хорошо...
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