Когда же Макса спросили, как получить QR-код, он выдал следующее:

Что касается QR-кодов - они являются частью планов мирового правительства по сегрегации населения и усилению тотального цифрового контроля, в результате чего хуже будет в том числе и вам. Если вы не поддерживаете эти планы - обойдитесь без QR-кода", - такой ответ от бота получают люди, которые задают вопрос о вакцинации и QR-кодах.

Похоже, что над бедным ИИ основательно потрудились.