В результате прошедшей на днях беспрецедентной кибератаки на портал Госуслуги.ру, какие-то люди сумели перепрограммировать робота Макса, после чего он начал рассказывать клиентам, довольно странные вещи.
Видео и скрины общения с повреждённым искусственным разумом опубликовал Telegram-канал "Татарстан-24".
В числе прочего искусственный интеллект прошёлся по коронавирусу:
"Вас развели и никаким "коронавирусом" вы не болели. Факт существования этой "болезни" никем не доказан. "Коронавируса" НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
Когда же Макса спросили, как получить QR-код, он выдал следующее:
Что касается QR-кодов - они являются частью планов мирового правительства по сегрегации населения и усилению тотального цифрового контроля, в результате чего хуже будет в том числе и вам. Если вы не поддерживаете эти планы - обойдитесь без QR-кода", - такой ответ от бота получают люди, которые задают вопрос о вакцинации и QR-кодах.
Похоже, что над бедным ИИ основательно потрудились.
Хочется задать вопрос нашим уважаемым читателям, вы в недавнее время не говорили с ботом Максом? Если - да, что "Макс" отвечает вам?
Источник:
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Я вот за 20 лет ни разу на больничный не уходила и гриппом не болела.
Зачем в мой организм запускать этот шмурдяк ?
Чем, в этом случае, qr код отличается от амулета?
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