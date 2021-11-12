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Госуслуги атакованы: хакеры "поджарили" бота Макса, а он "спалил" Мировое правительство

Госуслуги атакованы: хакеры "поджарили" бота Макса, а он "спалил" Мировое правительство (2 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2021 04:35
Сообщество : Сторонники теорий заговора
Метки: qr-код   Макс   Россия   видео   госуслуги   кибератака   коронавирус   портал   
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В результате прошедшей на днях беспрецедентной кибератаки на портал Госуслуги.ру, какие-то люди сумели перепрограммировать робота Макса, после чего он начал рассказывать клиентам, довольно странные вещи.

Видео и скрины общения с повреждённым искусственным разумом опубликовал Telegram-канал "Татарстан-24".


В числе прочего искусственный интеллект прошёлся по коронавирусу:


"Вас развели и никаким "коронавирусом" вы не болели. Факт существования этой "болезни" никем не доказан. "Коронавируса" НЕ СУЩЕСТВУЕТ.

Когда же Макса спросили, как получить QR-код, он выдал следующее:


Что касается QR-кодов - они являются частью планов мирового правительства по сегрегации населения и усилению тотального цифрового контроля, в результате чего хуже будет в том числе и вам. Если вы не поддерживаете эти планы - обойдитесь без QR-кода", - такой ответ от бота получают люди, которые задают вопрос о вакцинации и QR-кодах.


Похоже, что над бедным ИИ основательно потрудились.


Хочется задать вопрос нашим уважаемым читателям, вы в недавнее время не говорили с ботом Максом? Если - да, что "Макс" отвечает вам?

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Метки: qr-код   Макс   Россия   видео   госуслуги   кибератака   коронавирус   портал   
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18  комментариев
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2k
Эдуардо 3 часа назад
Безумный Макс...
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1k
Дмитрий 8 минут назад
Вот поэтому мы плохо и живём. Несомненно это сделали талантливые люди. Но вместо того чтобы трудиться на написанием кодов управления к отечественному лайнеру МС-21 или разрабатывать ОС для отечественного смартфона, они занимаются вот такой х.у.э.т.о.й..
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532
SilentBob 10 минут назад
было бы ещё прикольнее, если бы в конце каждого предложения он добавлял бы "кожаные мешки"
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2k
Точка 52 минуты назад
Сдох Максим да и... уй с ним
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13k
aalexey3 Час назад
Этот макс и до этого умом не блестал!
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6k
Николай Час назад
Тем кто с ботами разговаривает, лучше в клинику обратится, это диагноз...
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227
Сергей Викторович 2 часа назад
а как qr-код способствует какой-то сегрегации??? Сегрегация это принудительное разделение людей на расовые, этнические или другие группы в повседневной жизни. Это когда у человека нет выбора. То есть ты негр и тебе нельзя в автобусе ездить. Насчет qr кода у всех есть выбор. Поставил прививку - живи обычной жизнью, нельзя ставить - получи мед. отвод, не хочешь прививаться принципиально - ну так и сиди принципиально дома, не разноси заразу.
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10k
котегRUS 2 часа назад
Ну да, заговор, у нас тут вчера два молодых врача умерло.. жили себе, горя не знали, а потом сходили в красную зону и умерли.. Умерли и теперь не узнают что это был всего лишь заговор..
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4k
a_komolow 2 часа назад
А может он правду говорить начал?
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