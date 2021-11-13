Первая акция протеста против QR-кодов в России

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Более 300 человек собрались 13 ноября в Екатеринбурге, возле ТЦ "Дирижабль" на акции протеста против QR-кодов, которые позволяют привитым от коронавируса гражданам посещать общественные места.
Участники акции считают, что принудительное использование QR-кодов - это цифровое рабство и нарушение прав человека. Протестующие стояли с плакатами "не превращайте в стадо", " не допустим фашизма и сеграгации". Многие плакаты были с отсылкой на фашизм и нацистские концлагеря. Такое сравнение участники протеста считают правильным, так как и тогда и сейчас людям не дают выбора. Акция была проведена с согласия Министерства общественной безопасности Свердловской области.
«Я ничем никогда не прививаюсь. [Чтобы бороться с пандемией] надо повышать иммунитет. Например, у нас есть пыльца сосны, есть БАДы, надо гулять больше, четыре часа минимум, зарядку делать», — сказала пенсионерка, пришедшая на акцию.
Не все участники акции против вакцинации. «QR-коды разделяют народ, провоцируют вражду между народом, лишают людей гражданских прав, когда в открытую идет сегрегация. Мы будто люди второго сорта. Нет свободы, моего права выбора. Я не против вакцины, я против кодов», — говорит Ирина, другая участница протеста.
Не обошлось и без любителей теории заговора. Одна из присутствующих девушек собрала вокруг себя слушателей и рассказывала им о том, что компания Phizer заключила договор с Microsoft, чтобы через прививки чипировать людей. Чтобы не замерзнуть на холоде, к концу первого часа участники акции водили хоровод вокруг дедушки с гитарой.
Организаторы митинга - движение "РодНадзор" собирала подписи тех, кто против использования QR-системы. Подписи собираются предоставить генеральному прокурору Игорю Краснову. По словам активистов, собрано более 200 подписей.
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И вместо попытки выйти на диалог и понять причины почему кто-то отказывается делать прививку, наши власти копируют запад и закручивают гайки. Закончится это одним, либо кровью, либо смертями, когда все несогласные останутся без работы и начнут помирать от голода. А самое ужасное, найдутся такие, кто возьмёт дубины и пойдет добивать обессиленных, радостно вопя, что они борются за сохранение жизней.
Заодно вместе с чипами будут Винду устанавливать. Каждому вакцинированому.
С нескучными обоями и телеметрией. Лицензия докупается отдельно. Чуть что - BSOD.
почему они не сжигают свои снилсы, инн, медполисы, права, паспорта, документы на квартиру?
Слов то понабрались "сегрегация" . ну ок , про права они вспомнили а про обязанности как то позабыли .
Ибо эта хрень с QR-кодами не имеет никакого отношения к борьбе с заболеваемостью. Это уже ближе к фашизму, сегрегация ни по какому признаку не допустима! Быстро мы забыли итоги ВОВ, хоть и парад каждый год проводим.
И да, по поводу приплетения фашизма - не жил при нём, конечно, но могу предположить, что при этом строе митинги не то чтобы не разрешают - как бы совсем наоборот этих гулящих в предметы мебели и гигиены трансформируют.
Русские обычно молча все это переносят ..