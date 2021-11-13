Первая акция протеста против QR-кодов в России

Участники акции считают, что принудительное использование QR-кодов - это цифровое рабство и нарушение прав человека. Протестующие стояли с плакатами "не превращайте в стадо", " не допустим фашизма и сеграгации". Многие плакаты были с отсылкой на фашизм и нацистские концлагеря. Такое сравнение участники протеста считают правильным, так как и тогда и сейчас людям не дают выбора. Акция была проведена с согласия Министерства общественной безопасности Свердловской области.