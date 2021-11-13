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Первая акция протеста против QR-кодов в России

Первая акция протеста против QR-кодов в России (6 фото + 3 видео)

Автор:
13 ноября 2021 18:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: qr-код   Вакцинация   акция протеста   екатеринбург   коронавирус   народный протест   
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Более 300 человек собрались 13 ноября в Екатеринбурге, возле ТЦ "Дирижабль" на акции протеста против QR-кодов, которые позволяют привитым от коронавируса гражданам посещать общественные места. 
Участники акции считают, что принудительное использование QR-кодов - это цифровое рабство и нарушение прав человека. Протестующие стояли с плакатами "не превращайте в стадо", " не допустим фашизма и сеграгации". Многие плакаты были с отсылкой на фашизм и нацистские концлагеря. Такое сравнение участники протеста считают правильным, так как и тогда и сейчас людям не дают выбора. Акция была проведена с согласия Министерства общественной безопасности Свердловской области. 
«Я ничем никогда не прививаюсь. [Чтобы бороться с пандемией] надо повышать иммунитет. Например, у нас есть пыльца сосны, есть БАДы, надо гулять больше, четыре часа минимум, зарядку делать», — сказала пенсионерка, пришедшая на акцию. 
Не все участники акции против вакцинации. «QR-коды разделяют народ, провоцируют вражду между народом, лишают людей гражданских прав, когда в открытую идет сегрегация. Мы будто люди второго сорта. Нет свободы, моего права выбора. Я не против вакцины, я против кодов», — говорит Ирина, другая участница протеста.
Не обошлось и без любителей теории заговора. Одна из присутствующих девушек собрала вокруг себя слушателей и рассказывала им о том, что компания Phizer заключила договор с Microsoft, чтобы через прививки чипировать людей. Чтобы не замерзнуть на холоде, к концу первого часа участники акции водили хоровод вокруг дедушки с гитарой.
Организаторы митинга - движение "РодНадзор" собирала подписи тех, кто против использования QR-системы. Подписи собираются предоставить генеральному прокурору Игорю Краснову. По словам активистов, собрано более 200 подписей. 

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Метки: qr-код   Вакцинация   акция протеста   екатеринбург   коронавирус   народный протест   
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3k
V2.Smirnov Час назад
Пятый! Пост на фишках про QR почти подряд! Поневоле поверишь в существование проплаченных ботов...
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4k
просто Дмитрий 3 минуты назад
А чо дают то?
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−32
Чернов-Трубаров 10 минут назад
Крепостное право. Как так. 21 век.
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14k
vikklu 21 минуту назад
Цифровая метка... Эт от прививки, что ли?
А если сам код, то паспорт или удостоверение личности, или индентификационный номер это что, дебилы?
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27k
Notan Blaine 21 минуту назад
Чем больше в обществе разногласий, тем проще капиталистам им управлять. Классовая система себя изжила и, чтобы народ не стал качать права, правящая верхушка придумывает новые противоречия. Ещё не давно это была борьба против коммунизма, потом за продвижение демократии, недавно за права угнетенных, а сейчас начинается волна борьбы с несогласными.
И вместо попытки выйти на диалог и понять причины почему кто-то отказывается делать прививку, наши власти копируют запад и закручивают гайки. Закончится это одним, либо кровью, либо смертями, когда все несогласные останутся без работы и начнут помирать от голода. А самое ужасное, найдутся такие, кто возьмёт дубины и пойдет добивать обессиленных, радостно вопя, что они борются за сохранение жизней.
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763
Старичок Полчаса назад
а что, там и правда триста человек пришло? как то верится с трудом.
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615k
Alexey Berestenko 44 минуты назад
Как говорил Карл Густав 9 - У нас в Швеции демократия - хочешь - ловишь кроликов, не хочешь - не ловишь кроликов!(с)
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1k
Сергей Сергеев 52 минуты назад
"компания Phizer заключила договор с Microsoft"
Заодно вместе с чипами будут Винду устанавливать. Каждому вакцинированому.
С нескучными обоями и телеметрией. Лицензия докупается отдельно. Чуть что - BSOD.
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10k
Majul 55 минут назад
300 недалеких мракобесов на 1.5 млн. населения - показатель количества "думающих людей". Пусть даже 5 000 (оставшиеся 4700 струсили выйти ,т.к. типичные диванные воины) итого 0.3% необразованных недалеких, верящих "экспертам" из ютубчика. Больше даже знать ничего не надо.
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14k
sssss3 55 минут назад
Идиоты кучковались хоровод водили, по весне перемрут половина е,банутых антиваксеров..... вот вообще не жалко пиз,данутых
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798
poбт 56 минут назад
почему я не вижу большого костра?

почему они не сжигают свои снилсы, инн, медполисы, права, паспорта, документы на квартиру?
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58k
Александр Ломовицкий 58 минут назад
скопище алкашей наркоманов и проституток .
Слов то понабрались "сегрегация" . ну ок , про права они вспомнили а про обязанности как то позабыли .
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1k
флоМастер Час назад
ну все ясно - у них есть пыльца сосны, есть БАДы =)))
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3k
Andrew_Nice Час назад
Жаль мало людей! Нужна большая согласованная акция. Но это нужен организатор, заявки все правильно подать там и т.п.
Ибо эта хрень с QR-кодами не имеет никакого отношения к борьбе с заболеваемостью. Это уже ближе к фашизму, сегрегация ни по какому признаку не допустима! Быстро мы забыли итоги ВОВ, хоть и парад каждый год проводим.
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
Хорошее окно овертона с этим QR . Вот ещё одно идущее к завершению
Ссылка youtu.be
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4k
Fishki_surfer Час назад
На митинг пускали только по QR коду.
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2k
khvatich Час назад
Митинги против СНИЛСа помасштабнее выглядели. Комфортнее стало, со снилсом, уже устаревает. Были против паспортов))) И есть мультик:
Ссылка youtu.be
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2k
Ertin Час назад
Стадо вышло с плакатами "не превращайте в стадо". Оригинально. Хотя нет.

И да, по поводу приплетения фашизма - не жил при нём, конечно, но могу предположить, что при этом строе митинги не то чтобы не разрешают - как бы совсем наоборот этих гулящих в предметы мебели и гигиены трансформируют.
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286
felix Час назад
Хороводики? Знаем, плавали...
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500
Predictor Час назад
Когда уже станем "цивилизованными"??
Ссылка www.youtube.com
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369
Mixan Час назад
Либерда пытается на этом хайп поднять дебилы !
Русские обычно молча все это переносят ..
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369
Mixan Мы Ул 48 минут назад
Дурачок ,так грубишь ну ну
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