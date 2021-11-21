«Ну, пойдём ещё походим. Потом сюда вернёмся», - коронная фразочка на рынках. Шопинг на рынках 90-х: картонка, занавесочка

Очень я люблю тему детства, юношества и ностальгии. Вспоминать какие-то детали нашей жизни, которые когда-то были, но исчезли, или в силу времени утратили свою актуальность.
Поездка на рынок раньше — это было целым событием. Только у нас городок маленький, поэтому событие называлось - «Поход на базар». Да, у нас в городе назывался не рынок, а базар. А ещё где-то называлась барахолка или привоз. Нам и ехать не надо было, легко пешком доходили. Хотя, если покупать вещи на учебный год перед школой, то потом только на машине и увезёшь.
Если рынок большой в областных центрах, то там можно было целый день проходить. Но зато вечером домой приезжаешь с покупками, и опять всё мерить перед зеркалом.
Это были 90-е, на рынках царил свой непревзойдённый колорит и атмосфера. В прямом смысле — это был расцвет рыночных отношений.
Продавцы, которые реально хотели продать товар были добрые приветливые и всегда знали, что сказать.
«Берите, берите! Ещё мне спасибо скажете, всю зиму проходите. Я вот сама в таких стою и хоть бы что».
Откуда все эти фразочки они брали, я не знаю, но у всех они были, как на подбор. Может был какой-то институт повышения квалификации «челночников»?
Стоишь такой на морозе в трусах на картонке, продавщица придерживает занавесочку целлофановую, а вторая держит зеркало в руках. Штаны меришь, размер не подошёл. Та, которая занавеску держала, говорит: «Сейчас я сбегаю на другую точку за размером», - и отпускает эту шторку. А ты стоишь, как дурак на этой картонке и ждёшь.
Приносит твой размер, меришь. И тут начинается сладкий маркетинг: «Вам очень хорошо прям. Это последний размер. Как на вас сшили».
А мама или папа говорят: «Ну, пойдём ещё походим, потом сюда вернёмся».
И часто бывало так, что в итоге возвращались к месту, где что-то мерили в самый первый раз. Видимо интуицию не обманешь.
Говорят, что некоторые продавцы делали так - когда их просили вещь на размер больше, они говорили: «Сейчас с другой точки принесу». А сами уходили за угол и просто растягивали вещь, приносили её назад и она уже подходила покупателю.
Если обувь велика, то уходили за другим размером, а сами ещё одну пару стелек подсовывали. Находчивость и изобретательность.
Люди в 90-х ходили по базару, а сумки в руках перед собой носили, потому что на рынках сумки часто «резали» и вытаскивали кошельки. Бывало и такое.
Или вещь меришь у какой-то палатки, продавщица тебе и так и сяк, мол: «Да это фабричный Китай», или «Вещь турецкая, долго носить будете».
Меришь, а проходящие мимо незнакомые люди могут ещё и честно сказать, брать или нет, идёт или не идёт. Продавщица на них с таким укором посмотрит, что сразу всё понятно. И вновь говоришь короночку: «Мы ещё походим, потом сюда вернёмся». И не возвращаемся, ибо не надо обманывать.
Сколько раз замечал, если продавец доброжелательный и искренний, то у него хочется купить, а если прям "впаривает", то это сразу ощущается и отталкивает.
Бывало, что вещь купишь - вроде нормально, но когда дома померишь, то может оказаться, что она совсем не подходящая, ещё и воняет какой-то химозой или клеем. И если на местном рынке купил, то можно даже попытать счастье и пойти обменять. Некоторые продавцы шли на встречу, меняли. Один раз даже сапоги назад сдал, потому что с шерстяным носком дома малы оказались. Мне деньги вернули, но такой исход мог быть не всегда.
И как ни крути, это всё было душевно… что ли. А может просто я, в силу своего небольшого возраста, в детстве ощущал поход на базар, как праздник. Ведь там можно было ещё сосиску в тесте выпросить, в отдельчик с аудиокассетами зайти. И даже посмотреть какие новые картриджи для Денди привезли. А если повезёт, то хоть одну кассету выпросить у родителей.
Время идёт, всё меняется. Торговые центры и бутики заменили собой почти все рынки и базары. Но время совершило оборот вокруг оси, и всё снова идёт к тому, что не ровен час - опять отправимся на рынки за покупками. =)
А вы мерили вещи, стоя на картонке?
Источник:
- 14 невыносимых жлобов, которые даже за копейку готовы развязать настоящую войну
- Люди, которые могут собой гордиться
- Рок мертв: где нашли последнее упокоение звезды русского рока?
- 25 случаев, когда точно нужен специалист
- "Сдам квартиру славянам": чем может грозить эта фраза в объявлении
Понравилось37
Меряют на картонке и закрываются занавеской при примерке.
Кто в песцах, а кто в наколках,
И хохол торгуется с жидом.
Ведь кто решил прибарахлиться,
Тому дома не сидится.
А в лабазах покати шаром!
Я ему: -"Так может им просто уже не в чём прийти?".