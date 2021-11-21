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«Ну, пойдём ещё походим. Потом сюда вернёмся», - коронная фразочка на рынках. Шопинг на рынках 90-х: картонка, занавесочка

«Ну, пойдём ещё походим. Потом сюда вернёмся», - коронная фразочка на рынках. Шопинг на рынках 90-х: картонка, занавесочка (6 фото)

Автор:
21 ноября 2021 20:00
Метки: 90-е   история   рыеки   
1353
6

Очень я люблю тему детства, юношества и ностальгии. Вспоминать какие-то детали нашей жизни, которые когда-то были, но исчезли, или в силу времени утратили свою актуальность.

Поездка на рынок раньше — это было целым событием. Только у нас городок маленький, поэтому событие называлось - «Поход на базар». Да, у нас в городе назывался не рынок, а базар. А ещё где-то называлась барахолка или привоз. Нам и ехать не надо было, легко пешком доходили. Хотя, если покупать вещи на учебный год перед школой, то потом только на машине и увезёшь.

Если рынок большой в областных центрах, то там можно было целый день проходить. Но зато вечером домой приезжаешь с покупками, и опять всё мерить перед зеркалом.


Это были 90-е, на рынках царил свой непревзойдённый колорит и атмосфера. В прямом смысле — это был расцвет рыночных отношений.

×
×

Продавцы, которые реально хотели продать товар были добрые приветливые и всегда знали, что сказать.


«Берите, берите! Ещё мне спасибо скажете, всю зиму проходите. Я вот сама в таких стою и хоть бы что».


Откуда все эти фразочки они брали, я не знаю, но у всех они были, как на подбор. Может был какой-то институт повышения квалификации «челночников»?


Стоишь такой на морозе в трусах на картонке, продавщица придерживает занавесочку целлофановую, а вторая держит зеркало в руках. Штаны меришь, размер не подошёл. Та, которая занавеску держала, говорит: «Сейчас я сбегаю на другую точку за размером», - и отпускает эту шторку. А ты стоишь, как дурак на этой картонке и ждёшь.


Приносит твой размер, меришь. И тут начинается сладкий маркетинг: «Вам очень хорошо прям. Это последний размер. Как на вас сшили».


А мама или папа говорят: «Ну, пойдём ещё походим, потом сюда вернёмся».

И часто бывало так, что в итоге возвращались к месту, где что-то мерили в самый первый раз. Видимо интуицию не обманешь.


Говорят, что некоторые продавцы делали так - когда их просили вещь на размер больше, они говорили: «Сейчас с другой точки принесу». А сами уходили за угол и просто растягивали вещь, приносили её назад и она уже подходила покупателю.


Если обувь велика, то уходили за другим размером, а сами ещё одну пару стелек подсовывали. Находчивость и изобретательность.

Люди в 90-х ходили по базару, а сумки в руках перед собой носили, потому что на рынках сумки часто «резали» и вытаскивали кошельки. Бывало и такое.


Или вещь меришь у какой-то палатки, продавщица тебе и так и сяк, мол: «Да это фабричный Китай», или «Вещь турецкая, долго носить будете».


Меришь, а проходящие мимо незнакомые люди могут ещё и честно сказать, брать или нет, идёт или не идёт. Продавщица на них с таким укором посмотрит, что сразу всё понятно. И вновь говоришь короночку: «Мы ещё походим, потом сюда вернёмся». И не возвращаемся, ибо не надо обманывать.

Сколько раз замечал, если продавец доброжелательный и искренний, то у него хочется купить, а если прям "впаривает", то это сразу ощущается и отталкивает.

Бывало, что вещь купишь - вроде нормально, но когда дома померишь, то может оказаться, что она совсем не подходящая, ещё и воняет какой-то химозой или клеем. И если на местном рынке купил, то можно даже попытать счастье и пойти обменять. Некоторые продавцы шли на встречу, меняли. Один раз даже сапоги назад сдал, потому что с шерстяным носком дома малы оказались. Мне деньги вернули, но такой исход мог быть не всегда.


И как ни крути, это всё было душевно… что ли. А может просто я, в силу своего небольшого возраста, в детстве ощущал поход на базар, как праздник. Ведь там можно было ещё сосиску в тесте выпросить, в отдельчик с аудиокассетами зайти. И даже посмотреть какие новые картриджи для Денди привезли. А если повезёт, то хоть одну кассету выпросить у родителей.

Время идёт, всё меняется. Торговые центры и бутики заменили собой почти все рынки и базары. Но время совершило оборот вокруг оси, и всё снова идёт к тому, что не ровен час - опять отправимся на рынки за покупками. =)


А вы мерили вещи, стоя на картонке?

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: 90-е   история   рыеки   
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11k
Александр 5 часов назад
открою ТСу один секрет, такие рынки до сих пор есть и никуда не делись.
Меряют на картонке и закрываются занавеской при примерке.
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12k
Вася Час назад
предложили в 17 лет в 92м на базаре сапогами торговать. Продал пару и нафиг послал армян с их "бизнесом". Пошёл в детском садике полы мыть, пока учился. Денег меньше зато честнее
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4k
Wadim 3 часа назад
Ах, барахолка, барахолка!
Кто в песцах, а кто в наколках,
И хохол торгуется с жидом.
Ведь кто решил прибарахлиться,
Тому дома не сидится.
А в лабазах покати шаром!
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15k
Дядюшка Ау 3 часа назад
Все про шмотки...Я вот что скажу. На рынки ездил и покупал сигареты. Себе. И где вот сейчас "Житан"? Или Лаки страйк красный? Вот хоть курить бросай.
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12k
Bill 5 часов назад
https://www.google.com/maps/@53.2101064,50.2729207,3a,75y,132.37h,73.13t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPFgqqiO7XbYPGKImUn91aEPMuJ4or0iN8OSrO1!2e10!3e11!6shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPFgqqiO7XbYPGKImUn91aEPMuJ4or0iN8OSrO1=w203-h100-k-no-pi-1.4514781-ya159.53377-ro-0.11483281-fo100!7i5376!8i2688https://www.google.com/maps/@53.2101064,50.2729207,3a,75y,132.37h,73.13t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPFgqqiO7XbYPGKImUn91aEPMuJ4or0iN8OSrO1!2e10!3e11!6shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPFgqqiO7XbYPGKImUn91aEPMuJ4or0iN8OSrO1=w203-h100-k-no-pi-1.4514781-ya159.53377-ro-0.11483281-fo100!7i5376!8i2688
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13k
Broser 5 часов назад
В моём городе портал на базар и не закрывался.
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10k
Шурум-бурум 5 часов назад
при Союзе все одевались в магазинах, потом нам капитализьм подарил рынки с картонками, занавесками, лохотронами, карманниками, мошенниками и т.д.
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964
Евгений 5 часов назад
Если в крупных городах от таких рынков избавились, то по всей стране в любом городе они до сих пор существуют. А про районные центры даже говорить нечего, это основной способ приобрести любую одежду. В прошлом месяце были проездом на севере Самарской области, так там кроме всех прелестей вещевого рынка, в выходной день на рынке сидит мужик и переписывает любому желающему любую музыку на любой носитель (в основном, на флешки). И, несмотря, на наличие интернета, народ тянется к нему за записями. Как в старые 90-е....
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18k
babuby 5 часов назад
Это как мне продавец на счёт зимних ботинок: -"Берите! Ботинки хорошие. Ещё никто не приходил жаловаться."
Я ему: -"Так может им просто уже не в чём прийти?".
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46k
zloykoyot 5 часов назад
Фотографию не смог найти, но её тут очень не хватает. Лохотрон с тараканьими бегами по крайней мере в Москве на каждом рынке стоял. И не один.
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