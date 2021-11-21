«Ну, пойдём ещё походим. Потом сюда вернёмся», - коронная фразочка на рынках. Шопинг на рынках 90-х: картонка, занавесочка

Поездка на рынок раньше — это было целым событием. Только у нас городок маленький, поэтому событие называлось - «Поход на базар». Да, у нас в городе назывался не рынок, а базар. А ещё где-то называлась барахолка или привоз. Нам и ехать не надо было, легко пешком доходили. Хотя, если покупать вещи на учебный год перед школой, то потом только на машине и увезёшь.

Если рынок большой в областных центрах, то там можно было целый день проходить. Но зато вечером домой приезжаешь с покупками, и опять всё мерить перед зеркалом.

Это были 90-е, на рынках царил свой непревзойдённый колорит и атмосфера. В прямом смысле — это был расцвет рыночных отношений.