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В девяностые

В девяностые (30 фото)

Автор:
27 февраля 2021 22:23
Метки: 1990   90-е   Россия   девяностые   история   лихие девяностые   
1694
30
Не пройдёт и полвека, а наши внуки спросят нас: дед и бабушка, а расскажите нам о девяностых? Может быть, даже попросят помочь со школьным сочинением на эту тему. Вы уже готовы ответить на такой вопрос? Собрали несколько ярких кадров, чтобы вам было легче подготовиться к ответу.
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Метки: 1990   90-е   Россия   девяностые   история   лихие девяностые   
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12k
KOSTELLO 3 часа назад
Какие "хорошие" времена были, аж вспоминать тошно.
Зато все с нами "дружили".
Конечно, со слабыми можно так "дружить".
Растаскивать и вывозить.
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10k
Bill 12 минут назад
Вспоминаю с ужасом. До сих пор не понимаю как мы выжили.
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891
b0r Полчаса назад
Я благодарен 90-ым хотя бы за то, что после падения железного занавеса у нас появился доступ к современной музыке со всего мира. Даже на закате СССР было очень туго с её выбором. Моряки привозили что-то, это переписывалось по цепочке. "Мелодия" издавала некоторые альбомы. Но очень мало. А тут - хлынул поток дешёвых пиратских кассет, пластинок, CD! Многие мои друзья/знакомые стали наркоманами, и спускали на наркоту все свои деньги. А я увлекался музыкой. Покупал с получки кассеты, компашки. Записывал на заказ в пиратских студиях разные альбомы. Это было счастье... Потом появилось много музыкальных ФМ станций, тв программ. Я зверским аппетитом не отличался ни тогда не сейчас. Поэтому проблемы с едой я не очень болезненно воспринимал. Мне больше не нажраться и обдолбаться хотелось, а купить хорошую аппаратуру. Спасибо за эту возможность тогдашним комиссионкам... Так что в СССР меня совершенно не тянет.
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13k
Hairy. 48 минут назад
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35k
Бабай Hairy. Полчаса назад
О, сколько выкурено-прокурено.... Сейчас, интересно, есть ещё Магна?
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13k
Hairy. Бабай 14 минут назад
Увы..
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1k
Роман Гамзалиев 56 минут назад
Сука ,как вспомню 4-6 часов в очереди за хлебом и по фиг родителям на сделанные у меня уроки ....
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67
PLATON Час назад
святые мать их девяностые
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−4
Егор Час назад
Много людей умерло, кто от рояль,кто от герыч, кто суицид,гореть а аду горбатому
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805
Андрей 2 часа назад
Где-то я уже это видел...И не раз...
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16k
Ego sum qui sum 2 часа назад
мне кажется у меня такая же морда довольная была когда я чувствовал запах свежего хлеба в детстве

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10k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
90-е где-то в Петрозаводске.
Ссылка youtu.be
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233k
Rusbond 3 часа назад
В самом начале девяностых приходилось по работе каждый день ездить с киевского вокзала на электричке, до сих пор помню вонь от стихийного рынка продуктов. которые привозили на продажу с украины. Мешки, ящики, везде навалено колбасы всякой, мясо полупротухшее, потоки слизи и безумная вонь от всего этого. Страшный сон, эти девяностые.
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