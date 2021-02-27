В девяностые

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Не пройдёт и полвека, а наши внуки спросят нас: дед и бабушка, а расскажите нам о девяностых? Может быть, даже попросят помочь со школьным сочинением на эту тему. Вы уже готовы ответить на такой вопрос? Собрали несколько ярких кадров, чтобы вам было легче подготовиться к ответу.
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Авторский пост
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Метки: 1990 90-е Россия девяностые история лихие девяностые
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Зато все с нами "дружили".
Конечно, со слабыми можно так "дружить".
Растаскивать и вывозить.