В девяностые

Не пройдёт и полвека, а наши внуки спросят нас: дед и бабушка, а расскажите нам о девяностых? Может быть, даже попросят помочь со школьным сочинением на эту тему. Вы уже готовы ответить на такой вопрос? Собрали несколько ярких кадров, чтобы вам было легче подготовиться к ответу.

Норильск 0 Источник: 1992

Иркутск 0 Источник: 1991

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Иркутск 0 Источник: 1997

Катастрофа Ан-124

Владивосток 0 Источник: 1991

свалка ящиков

Сибирь 0 Источник: 1993

Владивосток 0 Источник: 1993

последствия бандитских разборок

Владивосток 0 Источник: 1996

на конечной трамваев

Чита 0 Источник: 1991

очередь за хлебом

Нижний Новгрод 0 Источник: 1995

Иркутск 0 Источник: 1999

Омск 0 Источник: 1991-1993

Дудинка 0 Источник: 1998

Нижний Тагил 0 Источник: 1995

Иркутск 0 Источник: 1997

катастрофа Ан-124

Порт Провидения, Берингов пролив 0 Источник: 1990-1995

Владдивосток 0 Источник: 1991

Владивосток 0 Источник: 1992

Москва 0 Источник: 1996

Москва 0 Источник: 1996

Рынок у станции метро "Юго-Западная", Москва 0 Источник: 1997

0 Источник: 1994

0 Источник: 1992

Москва 0 Источник: 1993

У станции метро «Баррикадная», Москва 0 Источник: 1992

Завод "Серп и Молот", Москва 0 Источник: 1994

Стадион "Спартак", Ростов 0 Источник: 1999

Праздник "Похороны Костромы", село Шутилово 0 Источник: 1994

Московское шоссе. Дягилевский пост ГАИ, Рязань 0 Источник: 1994-1998

Псковская область 0 Источник: 1999