1853
25
В этой подборке не будет бандитов, малиновых пиджаков или популярных политиков того времени. Только зарисовки из жизни и повседневного быта простых людей — таких же, как мы, только из поза-позапрошлого десятилетия.
×
Авторский пост
Еще крутые истории!
- 20+ бездомных животных, которые узнали, что такое любовь человека
- Сегодня я узнал 30 потрясающих историй из прошлого человечества
- Как спали в Средние века
- Это судьба: школьные влюбленные поженились после 22 лет разлуки
- Когда не любишь своих соседей
Метки: 1990 90-е Россия девяностые история лихие девяностые
29
Понравилось29
Новости партнёров
Это Воронежский Цирк!!!
На Юге жара, на Севере льды - а мы из ВОРОНЕЖА, нам всё до П@зды!!!
Сейчас за видос с шашлыками на трёху уйти можно...
Твари