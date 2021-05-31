FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Урбанистика всякая 497 постов • 138 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Урбанистика всякая 
Наши девяностые

Наши девяностые (25 фото)

Автор:
31 мая 2021 22:00
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: 1990   90-е   Россия   девяностые   история   лихие девяностые   
1853
25

В этой подборке не будет бандитов, малиновых пиджаков или популярных политиков того времени. Только зарисовки из жизни и повседневного быта простых людей — таких же, как мы, только из поза-позапрошлого десятилетия.

×

Авторский пост

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Урбанистика всякая"
Метки: 1990   90-е   Россия   девяностые   история   лихие девяностые   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
39k
Прораб 2 часа назад
Паскудные времена были, гнусные. Я 67-года. Вроде бы и весело жил тогда (молодость и всё такое), но не дай Бог повторить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Злобный 8 минут назад
Какая НАУЙХ пермь???
Это Воронежский Цирк!!!
На Юге жара, на Севере льды - а мы из ВОРОНЕЖА, нам всё до П@зды!!!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Великий Кормчий 21 минуту назад
Хорошиие времена были...
Сейчас за видос с шашлыками на трёху уйти можно...
Твари
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
360
Дмитрий Час назад
Для фото 6 и 8: нет больше пермской Эспланады. Теперь там ТРК очередной. Убили город.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр (11 фото) Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр (11 фото) В девяностые В девяностые Сильные кадры из лихих 90-х, которые окунут вас в прошлое Сильные кадры из лихих 90-х, которые окунут вас в прошлое Интересные и редкие снимки из неординарных 90-х Интересные и редкие снимки из неординарных 90-х Школьницы, студентки, проститутки: как выглядели молодые россиянки в 90-х Школьницы, студентки, проститутки: как выглядели молодые россиянки в 90-х Девяностые в России vs. девяностые в США Девяностые в России vs. девяностые в США
Эстетика Е—ней
сообщество о красоте городских окраин, промзон, сельской глубинки и иных труднодоступных мест
https://vk.com/yebenya
128590



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Гифки
0
6
Гифки
Проекты, которые оказались слишком грандиозными, чтобы быть реализованными
4
71
Проекты, которые оказались слишком грандиозными, чтобы быть реализованными
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Забытые Жабы. Обзор игры Battletoads (2020)
0
7
Забытые Жабы. Обзор игры Battletoads (2020)
10 лет игре S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl! Ностальгии пост
0
10
10 лет игре S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl! Ностальгии пост
«Действенный» метод отомстить бывшему (4 фото)
«Действенный» метод отомстить бывшему (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Загон для блох?!
0
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#дети#подборка#приколы#эстетика#город#сша#семья#забавно
#Юмор#картинки#факты#люди#сатира#прикольные#животные#шоу бизнес#дпс#криминал
#история#Россия#прикол#позитив#фотографии#спорт#СССР#интересное#екатеринбург#мемы

На что жалуетесь?

Вернуться