Редкие кадры из лихих 90-х, которые передают настроения той России

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Время было непростое, неоднозначное. Кто-то тогда сумел воспользоваться ситуацией и разбогател, а кто-то - сводил концы с концами. С уверенностью можно утверждать лишь одно - это период в истории страны, о котором должен знать каждый.
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10. Ростовский рэперы: в верхнем ряду Влади и Шым (крайние справа), с нижнем - Баста (слева), 1997 год
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Метки: 90-е девяностые история кадры ностальгия ретро факты
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А сейчас уже все?))) Многозначительно)