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Редкие кадры из лихих 90-х, которые передают настроения той России

Редкие кадры из лихих 90-х, которые передают настроения той России (19 фото)

Автор:
13 июля 2021 12:45
Сообщество : Жить в России
Метки: 90-е   девяностые   история   кадры   ностальгия   ретро   факты   
3298
19
Время было непростое, неоднозначное. Кто-то тогда сумел воспользоваться ситуацией и разбогател, а кто-то - сводил концы с концами. С уверенностью можно утверждать лишь одно - это период в истории страны, о котором должен знать каждый.
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Метки: 90-е   девяностые   история   кадры   ностальгия   ретро   факты   
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14  комментариев
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4k
masteral Час назад
Не дай бог снова....
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6k
B0n 7 минут назад
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9k
Шурум-бурум 14 минут назад
вот страшные и не постановочные кадры из московского мордора того времени
Ссылка youtu.be
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56k
Парагвайский шпион Полчаса назад
Девяностые... Проклятое время. Но с другой стороны, мои лучшие годы. 25-35 лет. Вместо того, чтобы чего-то добиваться и расти, просто выживал. С нулевых карьерой занялся. Все по новой, но минус 10 лет. Мдя...
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90
Илья 45 минут назад
Даже запахи эти вспомнил. Иногда приезжаешь в провинциальный маленький городок и попадаешь в 90е по ощущениям.
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23k
Батончик с маком 50 минут назад
Знал бы, нафотал в те времена район в котором жил. Нарколыги, грабежи, поножовщина, по утрам во дворах тачки с разбитыми стеклами и снятыми колёсами... И это далеко не самый плохой район города. Тогда это всё воспринималось как-то обыденно, нормально.
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7k
Андрей А Час назад
Кто такие рейперы?
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7k
Андрей А Час назад
В каждой подборке про 90е эти редкие кадры)))
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3k
Vladimir Yezhak Час назад
Ненавижу то время.
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