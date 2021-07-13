Редкие кадры из лихих 90-х, которые передают настроения той России

Время было непростое, неоднозначное. Кто-то тогда сумел воспользоваться ситуацией и разбогател, а кто-то - сводил концы с концами. С уверенностью можно утверждать лишь одно - это период в истории страны, о котором должен знать каждый.

0

1. Митинг в поддержку Ельцина. Москва, 1991 год 0 Источник:

×

2. Выступление Ельцина на концерте-митинге на Дворцовой площади. 1996 год 0 Источник:

3. В преддверии президентских выборов, 1996 год 0 Источник:

4. Стихийный рынок в Сахалинской области. 1998 год 0 Источник:

5. Мода лихих 90-х 0 Источник:

6. Если тренажерные залы, то только такие. Начало 90-х 0 Источник:

7. Обыск кавказцев сотрудниками спецназа. Казанский вокзал, Москва, 1999 год 0 Источник:

8. Женщины с низкой социальной ответственностью, 1992 год 0 Источник:

9. Тренинг менеджеров по продажам компании "Гербалайф" 0 Источник:

10. Ростовский рэперы: в верхнем ряду Влади и Шым (крайние справа), с нижнем - Баста (слева), 1997 год 0 Источник:

11. Похороны Влада Листьева, 1995 год 0 Источник:

12. Проверка паспортов у гостиницы "Октябрьская" в Москве, 1993 год 0 Источник:

13. Реализация вина из цистерны в Москве, 1991 год 0 Источник:

14. Альбом Укупника, 1994 год 0 Источник:

15. Ночной клуб Up&Down на Зубовском бульваре, 1994 год 0 Источник:

16. Печать приватизационных чеков в московской типографии Гознака, 1992 год 0 Источник:

17. Российские военнослужащие в перерыве между боями. Чеченская республика, 1995 год 0 Источник: