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Кутуза, саламалейкум! "Москвич", по профессии "блогер", устроил смертельное ДТП на Кутузовском проспекте

Кутуза, саламалейкум! "Москвич", по профессии "блогер", устроил смертельное ДТП на Кутузовском проспекте (2 фото)

Автор:
21 ноября 2021 05:24
Метки: Москва   кутузовский проспект   смертельное дтп   
785
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В результате столкновения трех автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве пострадали четыре человека, двое из них погибли. Жертвами ДТП стали Саид Губденский (в миру Магомедсаид Зайнудинов) и Заур Ибрагимов. В результате ДТП легкие травмы получили еще два человека: 36-летний Владимир Шатун и 32-летний Алексей Мельник.

Песня. Каждая буква и каждое слово - песня.



Аварию спровоцировал BMW M4 Competition, выехавший на встречную полосу и врезавшийся в автомобили Volvo и Mercedes. Первоначально сообщалось, что в ДТП участвовали четыре машины, однако эта информация не подтвердилась. В результате столкновения человека, находившегося в BMW, выбросило на проезжую часть. Еще двое оказались зажаты в салоне автомобиля.


На кадрах, снятых камерами видеонаблюдения, заметно, что во время аварии асфальт был влажным после прошедшего в столице дождя. Черный BMW на большой скорости опередил несколько машин, затем перестроился с одной полосы на другую и вылетел на встречную полосу. Также было опубликовано видео, демонстрирующее последствия смертельной аварии.


Виновником аварии оказался 28-летний Саид Губденский, который был за рулем BMW M4 Competition. На его блог в Instagram были подписаны почти 500 тысяч человек. В нем он называл себя предпринимателем и утверждал, что хочет стать лидером в российском автобизнесе.


По информации московской прокуратуры, ранее Губденский лишался прав за нарушения правил дорожного движения, а также ездил без номеров. Блогер приобрел BMW M4 Competition всего неделю назад. За четыре дня до ДТП он успел выложить видео о том, как гоняет на новом автомобиле.


Причиной аварии на Кутузовском проспекте в Москве стало превышение скорости и «игра в шашки» — попытка ехать быстрее скорости потока, постоянно перестраиваясь из ряда в ряд. Губденский не справился с управлением и выехал на встречную полосу.


Водитель BMW Саид Губденский погиб на месте происшествия. Заур Ибрагимов, который был одним из его пассажиров, был госпитализирован в тяжелом состоянии и скончался в больнице (по другой информации, он погиб до приезда медиков).


В результате ДТП легкие травмы получили еще два человека: 36-летний Владимир Шатун и 32-летний Алексей Мельник. Шатун получил сотрясение мозга, а Мельник — множественные поверхностные травмы и ушибы. Оба отказались от госпитализации.


Mercedes, с которым столкнулся BMW Губденского, принадлежал предпринимателю Ратмиру Тимашеву. В 2011 году журнал Forbes включал его в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России, в 2016 году «Коммерсантъ» упомянул Тимашева в списке 100 ведущих российских интернет-миллионеров. В 2018 году Fobes оценивал его состояние в 950 миллионов долларов. О том, находился ли он за рулем или в салоне, неизвестно.


Погибший в ДТП на Кутузовском проспекте блогер Саид Губденский регулярно нарушал правила, но при этом избегал штрафов, так как зачастую передвигался по столице либо без номеров, либо с подложными регистрационными знаками.


Своим подписчикам 28-летний Магомедсаид Зайнудинов (настоящее имя блогера) демонстрировал записи, на которых он разгоняется до 150 километров в час на выделенных полосах, дрифтует на дорогах общего пользования или устраивает гонки с приятелями. До поры до времени ему это сходило с рук, но во второй половине 2020 года его поймали за рулем машины с липовыми номерами, тогда по решению суда блогер лишился прав на семь месяцев.


После возвращения удостоверения Губденский продолжил нарушать правила, причем выкладывал записи в Instagram.


Но ГИБДД не интересовали ни его неоплаченные штрафы ни выкладываемый материал об административных правонарушениях - ведь это не фоткаться на фоне Василия Блаженного с голой задницей, это другое. А другое ментов не интересует.


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Метки: Москва   кутузовский проспект   смертельное дтп   
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Иван 2 часа назад
Ну главное люди не пострадали.
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10
Женский род Полчаса назад
Погибший в ДТП на Кутузовском проспекте блогер Саид Губденский регулярно нарушал правила, но при этом избегал штрафов, так как зачастую передвигался по столице либо без номеров, либо с подложными регистрационными знаками.
Надеюсь Начальник ГAИ Москвы от такого позора застрелится..
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100
ManA108 38 минут назад
Паразиты самоуничтожаются.
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