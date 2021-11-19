Муфтий Москвы предлагает построить мусульманский центр в каждом районе

Также он хочет открыть молельни в ТЦ и метрополитене.
Муфтий Москвы и главный имам Московской соборной мечети — Ильдар Аляутдинов.
Для начала он высказался об упоминаниях национальности преступников в СМИ:
«Когда делается негативный акцент на какой-то нации или конфессии, мы какую-то часть общества настраиваем против другой».
И предложил указывать национальность всегда, а не только в случае правонарушений. Да пожалуйста, как-будто кто-то против.
Также муфтий сказал, что «гости» привлекают внимание молитвами в общественных местах. И из-за того, что в местах их скопления преступность прет как на дрожжах.
Наверное, еще и своим поведением они привлекают внимание). Но об этом муфтий не сообщил.
Так что напряжение-то есть. И это мягко говоря. А решить его муфтий предлагает с помощью «никого не напрягающих мусульманских центров в каждом районе города». Там мусульмане будут собираться, там же будут молиться и получать образование. И все будет хорошо и богоугодно.
Еще ему захотелось открыть молельни в метро и в ТЦ.
С метро его сразу развернули:
«Мы уважаем чувства верующих, но в городском транспорте невозможно создать безопасные условия для проведения религиозных обрядов любых верований», — заявили власти Москвы.
А вот с торговыми центрами — будут думать. В Мосгордуме сказали о готовности изучить вопрос создания молелен в торговых центрах. Но пока таких предложений нет. Пока...
Источник:
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Только одна вещь спасет Россию - репатриация русских на территорию современной РФ. Все, кто во времена РИ или СССР уехал с родных земель и их потомки, кто являются русскими по происхождению должны иметь право на упрощенную процедуру получения российского гражданства и ХОРОШИЙ материальный стимул переехать на территорию РФ - деньги на недвижимость, социальные пособия и т.д.
Современная Россия не имеет позитивного образа будущего. Никто не может внятно сказать, какое государство мы строим. Более того, на лицо сигментация общества по культурным, религоизным и наиональным признакам. Некоторые субъекты Федирации живут по не по федеральным законам, а по своим обычаям и роднит их с федеральным центром лишь возможность получать дотации.
Более того современная Россия не является позитивным образом и для соседних государств. Страна со средней зарплатой в 750 долларов, с низким уровнем медицины, со значительной неопределенностю будущего устройства. В таком виде она интересна только тем, у кого ситуация еще хуже то есть Средняя Азия...
Ну-ну.
Не забудь открыть медресе в каждом районе.
Я с азиатами довольно плотно общался!