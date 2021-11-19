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Муфтий Москвы предлагает построить мусульманский центр в каждом районе

Муфтий Москвы предлагает построить мусульманский центр в каждом районе (5 фото)

Автор:
19 ноября 2021 16:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   имам   метро   мечеть   мусульманин   
1675
5

Также он хочет открыть молельни в ТЦ и метрополитене.

Муфтий Москвы и главный имам Московской соборной мечети — Ильдар Аляутдинов.

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Для начала он высказался об упоминаниях национальности преступников в СМИ:

«Когда делается негативный акцент на какой-то нации или конфессии, мы какую-то часть общества настраиваем против другой».

И предложил указывать национальность всегда, а не только в случае правонарушений. Да пожалуйста, как-будто кто-то против.

Также муфтий сказал, что «гости» привлекают внимание молитвами в общественных местах. И из-за того, что в местах их скопления преступность прет как на дрожжах.

Наверное, еще и своим поведением они привлекают внимание). Но об этом муфтий не сообщил.

Так что напряжение-то есть. И это мягко говоря. А решить его муфтий предлагает с помощью «никого не напрягающих мусульманских центров в каждом районе города». Там мусульмане будут собираться, там же будут молиться и получать образование. И все будет хорошо и богоугодно.

Еще ему захотелось открыть молельни в метро и в ТЦ.

С метро его сразу развернули:

«Мы уважаем чувства верующих, но в городском транспорте невозможно создать безопасные условия для проведения религиозных обрядов любых верований», — заявили власти Москвы.

А вот с торговыми центрами — будут думать. В Мосгордуме сказали о готовности изучить вопрос создания молелен в торговых центрах. Но пока таких предложений нет. Пока...





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Метки: Москва   имам   метро   мечеть   мусульманин   
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13k
banzai7 2 часа назад
Только надо называть вещи своими именами: "создадим в каждом районе террористический центр"
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−32
Дмитрий Иванов 20 секунд назад
Надо просто отправить всех мусульман мигрантов на родину к мечетям. Пускай там молятся, сколько душе угодно.
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21k
Влад 10 минут назад
Трудно упрекнуть его в чем то когда церкви плодятся похлеще тараканов, а по конституции у нас свобода совести и вероисповедания. Он в своем праве. Будучи человеком чисто русским по национальности все-же напомню вам что это христиане в виде крестоносцев ходили в походы на представителей иных религий, а не наоборот. И государство у нас многонациональное, и официальной доминирующей религии нет и быть не может.
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13k
Андрей Ватрушкин 13 минут назад
Пусть построят себе метро за городом и там будет место молельням.
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72
Vargard 15 минут назад
Ехай на родину и там хоть обстройся
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521
konstantinkaz2016 19 минут назад
Эх Россия, а я хотел переезжать. В Казахстане с 2011 года идет запрет на намазханы вне мечетей, запрещено строить любые религиозные здания ближе чем 300 метров до школ.В 2017 разрешили сделать только в аэропортах и вокзалах, но у нас никто их не делает. Но запрет на намазханы в торговых центрах в силе.
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29k
Юр21 24 минуты назад
А не пора ли с попов всех мастей и религий немного сбить их наглость? Если и дальше продолжим безмозгий бег всё дальше в дремучую религиозность в России вполне может полыхнуть межрелегиозная война, на мой взгляд - государство должно оставаться светским, а религиозные центры строить только на средства верующих, и только при полной заполняемости религиозных центров. А то смотрю лепить начали "впрок".
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50
Till Lindemann Полчаса назад
А Вам не кажется, что условный "Бандера" уже во всю орудует в России. Государство залупилось с православными соседями, в то время, как внутри страны происходит экспансия гостей из Средней Азии.

Только одна вещь спасет Россию - репатриация русских на территорию современной РФ. Все, кто во времена РИ или СССР уехал с родных земель и их потомки, кто являются русскими по происхождению должны иметь право на упрощенную процедуру получения российского гражданства и ХОРОШИЙ материальный стимул переехать на территорию РФ - деньги на недвижимость, социальные пособия и т.д.

Современная Россия не имеет позитивного образа будущего. Никто не может внятно сказать, какое государство мы строим. Более того, на лицо сигментация общества по культурным, религоизным и наиональным признакам. Некоторые субъекты Федирации живут по не по федеральным законам, а по своим обычаям и роднит их с федеральным центром лишь возможность получать дотации.

Более того современная Россия не является позитивным образом и для соседних государств. Страна со средней зарплатой в 750 долларов, с низким уровнем медицины, со значительной неопределенностю будущего устройства. В таком виде она интересна только тем, у кого ситуация еще хуже то есть Средняя Азия...
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577
vijilante Полчаса назад
Ага.
Ну-ну.
Не забудь открыть медресе в каждом районе.
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592
Вадим Курбатов Полчаса назад
Эти ТЦ уже почти никому не нужны, скоро в них и людей то не останется, одни макаки будут бегать. Так что пусть устраивают. Всех их там собрать, закрыть и сжечь нахрен вместе и их владельцами, такими же макаками! Одним выстрелом двух зайцев.
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8k
кот базилий Полчаса назад
Шайбы у них как от сала, прямо блещут и лоснятся.
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4k
Борис 36 минут назад
Меня уже бомбит от этих верующих со всеми этими храмами и мечетями.. Очнитесь, это пустота и ловушка для лохов, хватит тратить время и силы на абсолютно бесполезные действия.
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2k
Чучело Мяучело 44 минуты назад
Какая то дичь. Как религия, какая угодно, может существовать в 21 веке? Назад в пещеры?
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6k
SR 44 минуты назад
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18
Андрей 45 минут назад
Выделите специальные места, заложите супермощные фугасы, сверху накидайте свиного гамна и дохлых хрюков, когда построят свои мечети и набьются в них, как селедки в бочку, отправить их навстречу к Создателю...
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133
Nаnе First NameLаst 50 минут назад
А сколько этому муфтию годочков от роду? Дай боженька, чтобы за за 30 стукнуло. А уже лезет других уму-разуму учить
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133
Nаnе First NameLаst Алексей Полчаса назад
Устами говорит не Аллах. У каждого свой бог.

Я с азиатами довольно плотно общался!
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53k
Похабыч Час назад
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588
BHU1004 Час назад
Пусть к себе в чуркестан едет и там строит!
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48k
doker Час назад
Тогда вход в ТЦ будет не только по "куару", но и по дресс-коду?

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2k
boom Час назад
Как муфтий относится к православной церкви в каждом ауле?
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24
Golos Час назад
Если бы встретил этого муфтия на улице и без чалмы подумал что 100% еврей. Хотя слишком много предположений-на улице, без чалмы...
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356
阿鋒 Golos 20 минут назад
Под чалмой у него пейсы :) и зовут на самом деле - Абраша :)
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