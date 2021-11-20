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Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 43

Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 43 (59 фото + 3 видео)

Автор:
20 ноября 2021 16:43
Метки: Разное   Юмор   картинки   сатира   
2220
59
3
Подборка юмора, сатиры и другое.

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Метки: Разное   Юмор   картинки   сатира   
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6  комментариев
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59k
Андрей 3 часа назад
А вместо них сейчас - сплошные шаурмисты и бастурматоры...
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10k
booz223 19 минут назад


Нате вам - в армии лично курил

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21k
ПаганецЪ Час назад
Всё! Поздно пить боржоми. Прецедент создан.
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59k
Андрей 3 часа назад
Повторный брак - победа надежды над опытом.
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36k
Александр 3 часа назад
Помоему мальчик готовится к казни...
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1k
DHC 5 часов назад
Отличная подборка. Улыбнуло
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