Сравнение размеров звездолетов из известных фантастических фильмов

Начинается ролик с самых маленьких экземпляров, таких как корабль Серлины из фильма «Люди в черном II» и знаменитого «Тардиса» из сериала «Доктор Кто», который выглядит, как синяя телефонная будка, но может не только летать сквозь пространство, но и сквозь время. Среди небольших выдуманных кораблей можно увидеть настоящую ракету SpaceX Dragon 2. Из категории выше 30 метров можно заметить «Пеликана » из игры Halo, марсианский корабль из фильма «Марс атакует!» и, конечно, мультяшный транспорт из «Футурамы». Но даже они кажутся небольшими на фоне 56-метрового космического шаттла от NASA.