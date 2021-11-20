Сравнение размеров звездолетов из известных фантастических фильмов

В кинематографе тема космоса всегда привлекает сценаристов и режиссеров. Они придумывают пришельцев, далекие миры и потрясающие космические корабли, от вида которых захватывает дух.
Одни корабли — маленькие крошки, а в другие может вместиться половина Нью-Йорка. Автор ролика, приложенного ниже, показывает разные космические корабли из фильмов, сериалов, мультфильмов и компьютерных игр и сравнивает их размеры. Чтобы ролик был еще интереснее, среди вымышленных кораблей можно увидеть существующие (Reference) ракеты и станции.
Начинается ролик с самых маленьких экземпляров, таких как корабль Серлины из фильма «Люди в черном II» и знаменитого «Тардиса» из сериала «Доктор Кто», который выглядит, как синяя телефонная будка, но может не только летать сквозь пространство, но и сквозь время. Среди небольших выдуманных кораблей можно увидеть настоящую ракету SpaceX Dragon 2. Из категории выше 30 метров можно заметить «Пеликана » из игры Halo, марсианский корабль из фильма «Марс атакует!» и, конечно, мультяшный транспорт из «Футурамы». Но даже они кажутся небольшими на фоне 56-метрового космического шаттла от NASA.
«Звездные войны», «Звездный путь», «Вавилон 5», «Стражи галактики» и «Дюна» — эти фильмы давно стали классикой среди фантастики с космической темой. Эти ленты пестрят различными кораблями и станциями. Некоторые из них небольшие, а некоторые достигают 500 метров в длину и более. При просмотре видео кажется, что на каком-нибудь большом корабле список закончится, но нет, и создается впечатление, что воображению сценаристов нет конца.
Одни из самых огромных кораблей принадлежат Рональду Эммериху. В своем фильме «День независимости» корабль был таким огромным, что закрыл собой большую часть города и являлся домом для пары миллионов пришельцев. Тогда, в 1996 году мало кто мог побить фантазию Эммериха по размерам корабля, но и потом это смог сделать только одни человек — сам же Рональд в сиквеле «День независимости: Возрождение», где корабль «Пчеломатка» был длиной в 500 км.
Но даже он меркнет на фоне самого огромного корабля в киновселенной, о котором узнаете, если посмотрите ролик, приложенный ниже. Узнаете ли вы корабли из ваших любимых фильмов и сериалов? Согласно словам автора, он проделал трудную и долгую работу, чтобы в 3D-формате воплотить задумку и четко прорисовать как можно больше кораблей.
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