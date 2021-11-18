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Николай Гринько: он был лучшим папой Карло советского кино

Николай Гринько: он был лучшим папой Карло советского кино (5 фото + 5 видео)

Автор:
18 ноября 2021 09:42
Сообщество : Кино
Метки: Николай Гринько   актер   видео   кино   папа Карло   судьба   фильм   фото   
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Народного артиста Украинской ССР, участника Великой Отечественной войны Николая Гринько, который оказал большое влияние на отечественный кинематограф и оставил о себе добрую память в сердцах благодарных зрителей.

Николай Григорьевич Гринько родился 22 мая 1920 года в Херсоне, Украинской ССР, СССР, в актёрской семье. Его родители были артистами Рабоче-крестьянского передвижного театра, который гастролировал по территории Украины. Находясь с рождения в театральной атмосфере, Николай уже с детства мечтал стать актёром. Он собирался подавать документы в театральное училище, но ему помешала война.


В 1940 году Николая Гринько призвали в Красную Армию и направили в батальон аэродромного обслуживания. В годы Великой Отечественной войны служил в должности стрелка-радиста на бомбардировщиках дальнего действия гвардейской авиационной Орловской дивизии. Гвардии старшина Николай Гринько участвовал в художественной самодеятельности и комсомольской работе, за что был награждён медалью “За боевые заслуги”. Вступил в партию в 1943 году.

После окончания войны Гринько устроился на должность помощника режиссёра, а затем стал ведущим актёром Запорожского драматического театра. Николай Григорьевич также выступал на эстраде - работал конферансье, исполнял куплеты и демонстрировал публике эксцентричные номера. В середине 1950-х Николай Григорьевич работал худруком Киевского эстрадного оркестра “Дніпро”. В 1963 году Гринько стал актёром Киевской киностудии имени А. П. Довженко.

В кино Николай Гринько дебютировал в 1951 году, снявшись в эпизодической роли в биографической драме “Тарас Шевченко”. Затем актёр исполнил еще несколько небольших ролей. Первой крупной работой для артиста стала роль шофёра-американца в военной драме “Мир входящему” (1961).

Этот выдающийся фильм получил “Золотого льва” на Венецианском кинофестивале. Вместе с Николаем Гринько в картине снялись такие знаменитые советские артисты, как Виктор Авдюшко, Александр Демьяненко, Лидия Шапоренко, Изольда Извицкая и многие другие.


Затем в карьере Николая Гринько были роли в следующих известных фильмах: “Стежки-дорожки” (1963), “Тени забытых предков” (1964), “Гибель эскадры” (1965), “Война и мир” (1966), “Формула радуги” (1966) и других.

Снимался почти во всех постановках великого кинорежиссёра Андрея Тарковского, который считал Николая Гринько своим “талисманом”. Среди самых ярких работ Николая Григорьевича нужно отметить роли в таких культовых картинах Тарковского, как “Андрей Рублёв” (1966-1969), “Солярис” (1972), “Зеркало” (1974), “Сталкер” (1979).



Николай Гринько как правило, воплощал на экране бесконечно добрых и мягких героев, которые потрясали зрителя своей глубиной и достоверностью, являясь подлинным олицетворением терпеливости и благородства.

Временами между Гринько и Тарковским возникали разногласия. Из воспоминаний вдовы Гринько:

Андрей просто хотел делать свои фильмы, как хочет. Тарковский не любил, когда артисты добавляют актерства на съемочной площадке. Вообще с Андреем Тарковским было нелегко дружить. Кстати, знаменитый режиссер всегда говорил, что Гринько чем-то напоминает его отца.

Временами между Гринько и Тарковским возникали разногласия. Из воспоминаний вдовы Гринько:



Но всесоюзную славу Гринько получил благодаря ролям в детских музыкальных сказках: “Автомобиль, скрипка и собака Клякса” (1974), “Приключения Буратино” (1975), “Приключения Электроника” (1979), “Тайна, известная всем” (1981).

Проходят десятилетия, появляются новые артисты, возможно даже талантливые, но в “Приключениях Буратино” трудно себе представить другого папу Карло, а “Приключениях Электроника” другого профессора Громова. В своих экранных образах Гринько старался не повторяться и каждый раз удивлял любителей кино своими ролями. Из интервью с Николаем Гринько:

Я не люблю актеров, играющих в каждом фильме себя. Я люблю актеров, которые стараются уйти подальше от собственного «я» и войти глубоко в суть образа.



Личная жизнь актёра

Николай Гринько был два раза женат. Первый раз он женился в молодости, этот брак был недолгим и закончился разводом. Про этот период своей жизни артист не любил вспоминать.

Второй его супругой стала скрипачка Айше Рафетовна Чулак-Оглы, которая по национальности была турчанкой. Николай и Айше познакомились в 1950-е годы в Киеве, она выступала с оркестром “Днiпро”, а он работал в этом оркестре конферансье.

Николай и Айше полюбили друг друга и вскоре поженились. Супруги прожили вместе более тридцати лет. Детей у супругов не было. Айше, будучи талантливой скрипачкой, оставила музыку ради своего мужа, чтобы всегда быть рядом с ним и сопровождать его в киноэкспедициях. Коллеги и друзья актёра отмечали, что Айше очень похожа на французскую актрису Марину Влади. Из воспоминаний супруги Гринько Айше:

Коля тоже очень давно, до нашего знакомства учился играть на скрипке... Без нашей общей любви к музыке ничего бы не было. Мы работали вместе в симфо-джазовом ансамбле. Гринько переманили туда из Запорожского театра имени Щорса на должность конферансье, а я играла соло на скрипке.

После концертов, когда меня никто не мог видеть, садилась за фортепиано и вспоминала любимые произведения Вебера, Рахманинова, Шопена, Грига. Однажды музицировала в темной комнате, не зная, что Коля меня слушает. Он молча подошел, молча прижал к себе. Тот вечер, обвенчанный музыкой, расцвел зарей нашего супружества.


Для того чтобы ездить с Колей на гастроли, я, оканчивая пятый курс, ушла из консерватории. Диплом так и не получила. Спустя много лет мой профессор Виктор Маркович Гольфельд, педагогические надежды которого я бессовестно обманула, неожиданно меня поддержал: “Ты правильно сделала. Люби! Он достоин твоих поступков! Делая людям добро, Николай забывал о нем.

По отношению ко мне этот человек был действительно рыцарем, всегда красиво ухаживал за мной. Если кто-то из поклонников дарил Николаю цветы, то уже за кулисами он отдавал их мне. Мой супруг отличался застенчивостью, к тому же Гринько никогда не лгал людям.


Николай Григорьевич Гринько ушёл из жизни 10 апреля 1989 года в Киеве. Ему было 68 лет.

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Метки: Николай Гринько   актер   видео   кино   папа Карло   судьба   фильм   фото   
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Гарри Слепнер 18 минут назад
Не могла жена актера быть "оглы". Только "кызы", то есть дочь, а не сын.
А актер хоть и старался быть разным, но в любой роли от него веяло какой-то добротой, внутренней мягкостью и мудростью.
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