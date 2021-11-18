Николай Гринько: он был лучшим папой Карло советского кино

В 1940 году Николая Гринько призвали в Красную Армию и направили в батальон аэродромного обслуживания. В годы Великой Отечественной войны служил в должности стрелка-радиста на бомбардировщиках дальнего действия гвардейской авиационной Орловской дивизии. Гвардии старшина Николай Гринько участвовал в художественной самодеятельности и комсомольской работе, за что был награждён медалью “За боевые заслуги”. Вступил в партию в 1943 году.

После окончания войны Гринько устроился на должность помощника режиссёра, а затем стал ведущим актёром Запорожского драматического театра. Николай Григорьевич также выступал на эстраде - работал конферансье, исполнял куплеты и демонстрировал публике эксцентричные номера. В середине 1950-х Николай Григорьевич работал худруком Киевского эстрадного оркестра “Дніпро”. В 1963 году Гринько стал актёром Киевской киностудии имени А. П. Довженко.