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Сообщество Жить в России 5122 поста • 802 подписчика подписаться
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Пассажир с "розочками" набросился на охранника в Шереметьево

Пассажир с "розочками" набросился на охранника в Шереметьево (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 ноября 2021 18:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Охранники   Россия   аэропорт   дебош   драка   жить в россии   конфликт   
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В столичном аэропорту мужчина решил поскандалить на входе в магазин с беспошлинными товарами.

Источник:

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Метки: Охранники   Россия   аэропорт   дебош   драка   жить в россии   конфликт   
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12  комментариев
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8k
кот базилий 2 часа назад
И снова ...животное.
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2k
Sergius SPb 15 минут назад
Чернявый?
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50k
SAndre 18 минут назад
покушение на убийство
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5k
Duckk Полчаса назад
А тем временем менагер в рубашечке вещдок упёр...
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309
Снежный Барс 38 минут назад
Что побудило - синька побудила
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520
Сигизмунд Лазаревич 39 минут назад
коллега парень боевой, а первый охранник похоже только на словах Лев Толстой, а на деле болт простой
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35k
Антон 48 минут назад
Пора уже зоопарк на замок закрывать, что-то много животных лезет.
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411
Mr White Man 56 минут назад
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−43
Олександр Час назад
Из овце@бского региона России?
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29
Golos 2 часа назад
Вот эти "розочки" и вставить ему в жопу-пусть побудет вазочкой.
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7k
Позитив 2 часа назад
макака черная!
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10k
myymoo 3 часа назад
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