Пассажир с "розочками" набросился на охранника в Шереметьево

1031
1
1
В столичном аэропорту мужчина решил поскандалить на входе в магазин с беспошлинными товарами.
Буйный мужчина набросился на охранника, вооружившись стеклянными "розочками" от бутылок. На кадрах видно, что он схватил бутылки с прилавка, разбил их и рванул в сторону сотрудника охраны.
Обезвредить пассажира помог коллега охранника, подбежав к нему со спины. Пока что неизвестно, что побудило мужчину вести себя так неподобающе. Но за такое явно будет грозить наказание.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Англии соседи устроили зрелищную джентельменскую драку
- Один против четверых: утренняя драка в омском дворе
- Полуголый житель Томска избил женщину в лифте
- Мужчина не захотел стоять в очереди на досмотр и чуть не устроил драку с охраной аэропорта
- Повара московского ресторана подрались из-за графика работы
38
Понравилось38
Новости партнёров