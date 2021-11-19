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Шикарные туалеты для грязных делишек лордов - подтирка из мха и настоящий смыв

Шикарные туалеты для грязных делишек лордов - подтирка из мха и настоящий смыв (5 фото)

Автор:
19 ноября 2021 15:10
Сообщество : RealFishki
Метки: real   интересное   история   лорды   туалет   факты   фото   
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5

Жизнь средневековых лордов была очень насыщена. То крестьяне взбунтуются, то король помрёт, то война начнётся. Не хватало ещё, чтобы жизнь омрачало опорожнение кишечника и вонь. Для этого были созданы специальные "навороченные" туалеты, которыми могла пользоваться только знать. Что делали крестьяне? Правильно, убирали говёшки.

Туалет в средневековье представлял своего рода будочку, которая выпирала из башни (или стены) замка. Лорд ходил в туалет, а отходы его жизнедеятельности падали вниз на голову прохожим. Позже для туалетов придумали отводку в выгребные ямы, которые чистили крестьяне. Несмотря на грязную работу, им неплохо платили за это. Такие туалеты стали сравнительно массово появляться в XIV веке.

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Внутри туалета было маленькое окошко, которое служило для света и для вентиляции. Высокородные зады сидели на деревянных седушках. У некоторых, самых крутых лордов, туалет был прямо рядом со спальней. Это могла себе позволить только знать, ведь такой туалет надо часто мыть и чистить, а на это требуются крестьяне, которым приходилось платить.

В качестве подтирки лорды использовали мох и солому. Отъявленные чистюли даже иногда мыли свои попы в тазиках, а потом выливали эту воду в то же отверстие. Пол туалета устилался камышом или соломой. Трава приятно пахла, спасала от холода и грязи. Но из-за неё в туалетах часто возникали пожары.

Сливов было несколько видов. Сначала использовали просто ведро воды. Потом стали собирать дождевую воду в резервуар и подводить его к туалету. Когда лорд заканчивал свои грязные делишки, он дёргал за рычаг и вода смывала нечистоты.

Туалет для жителей средневековья был роскошью. Им пользовались только лорды, их семья и священники. Остальные обходились выгребными ямами и кустиками. Некоторые люди ходили в туалет в сараях, где жил скот. Страшно подумать, какой смрад разносился по замку и селениям.

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Метки: real   интересное   история   лорды   туалет   факты   фото   
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6k
B0n 2 часа назад
Про говно. Данке шон.
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6k
hairov 6 минут назад
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271
Гиви 11 минут назад
Лорды тоже оказывается любили покурить на толчке.
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354
Борис Колесниченко 50 минут назад
Представляю как они в то время воняли все, и воняло все вокруг, гавном, потом, тухлятиной, в лучшем случае соломой.. Ладно высокородные, в деревнях наверное тот еще смрад стоял. А в кино смотришь, так красавицы невьебенные все, чистота, порядок.. Кто то из наших снимал вроде кино однажды, показали какой тогда быт был, везде слякоть и гавно, а вокруг алкаши, упыри да слабоумные, депрессивное зрелище.
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468
Александр Борис Колесниченко 6 минут назад
а сейчас в деревнях, воняет?
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7k
Ysik 55 минут назад
На Кипре ведут раскопки великолепно сохранившегося Греческого города, которому практически 2000 лет. Там была установлена система канализации, были частные и общественные туалеты. Общественная баня с бассейнами разной температуры. Воздуховоды с подогревом, открытые тренажерные залы и т.д. А в 80км от этого города стоит хорошо сохранившийся средневековый замок, которому от силы 600 лет. И в нем, из удобств, только дырка в балконе. Чувствуется прогресс.
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8k
krivsan Час назад
вот тем и отличаемся,они в былые времена не мылись,срали,и придумали духи,чтоб не воняло,а русский человек в то время уже в баню с девками ходил
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10k
insaider Час назад
Бывало,что в нужник бросали врагов на медленную смерть,чтобы он своими предсмертными криками увеселял срущих господ.
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6k
SR Час назад
Спасибо. Очень интересно. Подумываю у себя в квартире сделать. 6-й этаж, полетит со
свистом... А на смыве какая экономия.
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