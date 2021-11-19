Шикарные туалеты для грязных делишек лордов - подтирка из мха и настоящий смыв

Жизнь средневековых лордов была очень насыщена. То крестьяне взбунтуются, то король помрёт, то война начнётся. Не хватало ещё, чтобы жизнь омрачало опорожнение кишечника и вонь. Для этого были созданы специальные "навороченные" туалеты, которыми могла пользоваться только знать. Что делали крестьяне? Правильно, убирали говёшки.
Туалет в средневековье представлял своего рода будочку, которая выпирала из башни (или стены) замка. Лорд ходил в туалет, а отходы его жизнедеятельности падали вниз на голову прохожим. Позже для туалетов придумали отводку в выгребные ямы, которые чистили крестьяне. Несмотря на грязную работу, им неплохо платили за это. Такие туалеты стали сравнительно массово появляться в XIV веке.
Внутри туалета было маленькое окошко, которое служило для света и для вентиляции. Высокородные зады сидели на деревянных седушках. У некоторых, самых крутых лордов, туалет был прямо рядом со спальней. Это могла себе позволить только знать, ведь такой туалет надо часто мыть и чистить, а на это требуются крестьяне, которым приходилось платить.
В качестве подтирки лорды использовали мох и солому. Отъявленные чистюли даже иногда мыли свои попы в тазиках, а потом выливали эту воду в то же отверстие. Пол туалета устилался камышом или соломой. Трава приятно пахла, спасала от холода и грязи. Но из-за неё в туалетах часто возникали пожары.
Сливов было несколько видов. Сначала использовали просто ведро воды. Потом стали собирать дождевую воду в резервуар и подводить его к туалету. Когда лорд заканчивал свои грязные делишки, он дёргал за рычаг и вода смывала нечистоты.
Туалет для жителей средневековья был роскошью. Им пользовались только лорды, их семья и священники. Остальные обходились выгребными ямами и кустиками. Некоторые люди ходили в туалет в сараях, где жил скот. Страшно подумать, какой смрад разносился по замку и селениям.
Источник:
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свистом... А на смыве какая экономия.