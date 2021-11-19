Шикарные туалеты для грязных делишек лордов - подтирка из мха и настоящий смыв

Туалет в средневековье представлял своего рода будочку, которая выпирала из башни (или стены) замка. Лорд ходил в туалет, а отходы его жизнедеятельности падали вниз на голову прохожим. Позже для туалетов придумали отводку в выгребные ямы, которые чистили крестьяне. Несмотря на грязную работу, им неплохо платили за это. Такие туалеты стали сравнительно массово появляться в XIV веке.