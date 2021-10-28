10 фото, на которых не все так просто, как кажется

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Эти снимки снова напоминают нам одну истину: "не суди книгу по ее обложке". Ведь за вполне обычными кадрами может прятаться совершенно дикая история.
Фотографии с необычной историей, которые дают нам возможность взглянуть на некоторые факты совершенно под другим углом. Невинные фото, за которыми все гораздо сложнее.
Дети Освенцима (или Биркенау, информация разнится)
Эти еврейские крошки, взявшись за руки, не знают, что идут в газовые камеры концлагеря.
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Первая леди Розалий Картер и серийный убийца
Эту фотографию сделали в 1978 году. На ней Розалин пожимает руку серийному убийце Джону Уэйну Гейси, который тогда активно занимался политикой. К моменту создания фото он убил уже больше 20 молодых людей. На лацкане пиджака у него можно увидеть букву "S" - этот значок ему выдала Секретная служба в знак того, что у него есть допуск к секретной информации. Подписана фотография была так: "Джону Гейси с наилучшими пожеланиями, Розалинн Картер".
Физик держит ядро атомной бомбы
Гарольд Агню держит в руках ядро атомной бомбы "Толстяк. Ее сбросили на Нагасаки в 1945 году. В результате взрыва погибло примерно 80 000 человек, и которых многие умерли от последствий, таких как лейкемия и лучевая болезнь.
Дикая Джинни
У нее полностью отсутствовала социализация. Все детство ее привязывали к стулу в комнате и наказывали, когда она издавала хоть какой-то звук. Джинни спасли. Попытались научить говорить и ей удалось научиться немного общаться. Девочка была любопытна, стремилась учиться, но догнать в развитии своих сверстников она так и не смогла.
Джон Леннон и его убийца
За несколько часов до убийства Марк Чепмен подошел к своему кумиру, чтобы взять у него автограф. Пистолет у него уже тогда был при себе.
Парень на заднем плане, слева, наверху
А потом посмотрите, что происходит на заднем плане справа наверху. Да, это тот самый юноша, который встал перед танком на площади Тяньаньмэнь. Скорее всего это студент Ван Вэйлин и это фото было сделано за несколько мгновений до того известного кадра. Судьба Вэйлина неизвестна: возможно он все еще в тюрьме, возможно сбежал в другую страну, а возможно и казнен.
Опасный вулкан
После того, как была сделана эта фотография, через 13 часов, 18 мая 1980 года, произошло извержение вулкана Сент-Хеленс. В результате этой катастрофы погибли 57 человек, включая вулканолога Дэвида Джонстона, который попал на фото.
Улыбчивый каннибализм
Фото сделала группа выживших в Андах после крушения рейса 571 уругвайских ВВС. Они были спасены, но им пришлось прийти к каннибализму, чтобы выжить. Они улыбаются на фото, но как же жутко становится от того, что именно в этот момент, они занимались своей "едой".
Астронавты в невесомости
Они радостно позируют на фото и не еще не знают, что их космический шаттл неисправно поврежден. Они умрут через несколько дней во время входа в атмосферу.
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