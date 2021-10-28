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10 фото, на которых не все так просто, как кажется

10 фото, на которых не все так просто, как кажется (11 фото)

Автор:
28 октября 2021 16:35
Сообщество : Факты
Метки: жуть   интересное   история   секреты   факты   фото   
1667
11
Эти снимки снова напоминают нам одну истину: "не суди книгу по ее обложке". Ведь за вполне обычными кадрами может прятаться совершенно дикая история.
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Метки: жуть   интересное   история   секреты   факты   фото   
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571
Квантовый_Слесарь_82 53 минуты назад
Поели уже.
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8k
Rus77 14 минут назад
"Эти еврейские крошки, взявшись за руки, не знают, что идут в газовые камеры концлагеря."
Ну какие газовые камеры? Всем образованным людям уже давно известно, что их там просто не было, а то что выдают за камеру всего лишь душевая...
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