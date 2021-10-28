10 фото, на которых не все так просто, как кажется

Эту фотографию сделали в 1978 году. На ней Розалин пожимает руку серийному убийце Джону Уэйну Гейси, который тогда активно занимался политикой. К моменту создания фото он убил уже больше 20 молодых людей. На лацкане пиджака у него можно увидеть букву "S" - этот значок ему выдала Секретная служба в знак того, что у него есть допуск к секретной информации. Подписана фотография была так: "Джону Гейси с наилучшими пожеланиями, Розалинн Картер".