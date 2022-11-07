Как немецким подводникам пришлось сдаваться из-за неисправного унитаза

Тогда немецкие конструкторы придумали первый в мире высокотехнологичный «подводный» туалет – «туалет высокого давления». В нём отходы сперва всасывались в специальную ёмкость (в точности как на МКС), а потом выталкивались за борт сжатым воздухом. То есть этот туалет представлял собой, по сути, «торпедный аппарат», только вместо торпед он выталкивал за борт сами понимаете что. Устройство было сложное и капризное – и туалетом управлял специально обученный механик. А неумелое обращение с этим туалетом грозило ой какими неприятными последствиями...

В апреле 1945года немецкая подводная лодка U-1206 вышла в боевой поход к берегам Шотландии. Само собой, в море дежурили многочисленные английские эсминцы – так что лодка погрузилась на 60-метровую глубину и затаилась. Но тут случилось непредвиденное.

Капитан лодки Карл Шпитт решил сходить в туалет, а хвалёный «подводный смыв» вдруг не сработал. Специально обученный работе с туалетом механик был занят, поэтому капитан приказал «быстренько починить унитаз» обыкновенному матросу. Тот полез чинить, открыл клапаны в неправильном порядке – и внутрь лодки из унитаза буквально ворвалась чудовищной силы вонючая струя из морской воды пополам с отходами из сборной ёмкости!

Давление на 60-метровой глубине – 7 атмосфер, так что моряков просто отшвырнуло в сторону, и подойти к клапанам они уже не могли. Вода быстро добралась до аккумуляторного отсека, и началось выделение едкого ядовитого газа – хлора. Капитан был вынужден отдать приказ всплыть немедленно на поверхность, иначе все моряки просто задохнулись бы. А на поверхности беспомощную лодку, из которой в дикой панике вылезали люди, немедленно заметили британцы – и начали обстрел. Немцам пришлось сдаться. Всего один неисправный унитаз – а в итоге 4 погибших, 47 пленных и затонувшая боевая подводная лодка... Так что сломанный туалет – это совершенно не смешно!