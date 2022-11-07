Как немецким подводникам пришлось сдаваться из-за неисправного унитаза

Начнём с того, что туалет на МКС – это довольно сложное устройство. Почему? В состоянии невесомости все отходы сами собой никуда падать не будут, и могут запросто поплыть «не туда».
Так что туалет на МКС снабжён специальным втягивающим насосом и сборной ёмкостью. А ещё из-за невесомости космонавт может запросто «слететь» с унитаза, поэтому к сиденью нужно пристёгиваться ремнями! Мда. Ещё не раздумали идти в космонавты?
Однако туалет на МКС, оказывается, далеко не самое сложное устройство такого рода! Почему? Потому что собранные отходы из космического туалета можно просто «выбросить» наружу, в космос. А если этого сделать нельзя? Скажем, на подводной лодке. Если она погрузилась на глубину, то просто «открыть окошко и выбросить» никак не получится... И гальюн на современной подводной лодке устроен даже сложнее, чем на космической станции!
Во время Второй Мировой войны самый большой подводный флот был у Германии – в боевых действиях принимало участие почти 1000 немецких подлодок. И именно немцы острее всего столкнулись с «туалетной проблемой». Сперва подводные лодки оборудовались обыкновенными туалетами – но была загвоздка. В обычных туалетах слив работал только в надводном положении! А если лодка погрузилась на глубину, чтобы спрятаться от врага? И не может всплыть долгое время? Тогда караул – приходилось сливать все нечистоты в обыкновенные вёдра! А экипаж подводной лодки – 50 человек. Одно ведро, второе, третье... Представляете, какой кошмарный запах стоял внутри?
Тогда немецкие конструкторы придумали первый в мире высокотехнологичный «подводный» туалет – «туалет высокого давления». В нём отходы сперва всасывались в специальную ёмкость (в точности как на МКС), а потом выталкивались за борт сжатым воздухом. То есть этот туалет представлял собой, по сути, «торпедный аппарат», только вместо торпед он выталкивал за борт сами понимаете что. Устройство было сложное и капризное – и туалетом управлял специально обученный механик. А неумелое обращение с этим туалетом грозило ой какими неприятными последствиями...
В апреле 1945года немецкая подводная лодка U-1206 вышла в боевой поход к берегам Шотландии. Само собой, в море дежурили многочисленные английские эсминцы – так что лодка погрузилась на 60-метровую глубину и затаилась. Но тут случилось непредвиденное.
Капитан лодки Карл Шпитт решил сходить в туалет, а хвалёный «подводный смыв» вдруг не сработал. Специально обученный работе с туалетом механик был занят, поэтому капитан приказал «быстренько починить унитаз» обыкновенному матросу. Тот полез чинить, открыл клапаны в неправильном порядке – и внутрь лодки из унитаза буквально ворвалась чудовищной силы вонючая струя из морской воды пополам с отходами из сборной ёмкости!
Давление на 60-метровой глубине – 7 атмосфер, так что моряков просто отшвырнуло в сторону, и подойти к клапанам они уже не могли. Вода быстро добралась до аккумуляторного отсека, и началось выделение едкого ядовитого газа – хлора. Капитан был вынужден отдать приказ всплыть немедленно на поверхность, иначе все моряки просто задохнулись бы. А на поверхности беспомощную лодку, из которой в дикой панике вылезали люди, немедленно заметили британцы – и начали обстрел. Немцам пришлось сдаться. Всего один неисправный унитаз – а в итоге 4 погибших, 47 пленных и затонувшая боевая подводная лодка... Так что сломанный туалет – это совершенно не смешно!
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АНТИФИШКИ
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