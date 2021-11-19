Зачем европейские мужчины в XVIII веке носили огромные парики и пудрили лицо?





Почти два столетия напудренные парики или так называемые алонжи, были главным элементом мужского стиля. Напудренный парик считался символом высокого статуса, вот только его шикарный внешний вид никогда бы не стал таким популярным, если бы не вeнepичecкое заболевание, пара застенчивых королей и плохая гигиена волос.





История развития популярности париков (алонжей) в Европе начинается с того, что Людовик XIII стал очень рано лысеть, поэтому ему пришлось всю свою жизнь носить длинный темный парик. Однако, истинное развитие популярности напудренные парики получили, когда к власти пришёл его сын, знаменитый Король Солнце, Людовик XIV. Людовику XIV даже не исполнилось 19 лет, когда он столкнулся с тем, с чем и его отец, полностью облысел. Обеспокоенный тем, что утрата волос может сильно навредить его имиджу, Луи нанял 48 королевских парикмахеров, чтобы ему создали массивный парик, напоминающий "львиную гриву". Родные и длинные волосы у французов со времен Франкского государства являлись символом королевской и божественной власти, а облысение монарха серьезно навредило бы имиджу молодого короля, который был и так окружен огромным количеством врагов.





Когда брат Сэмюэля Пипса (известного английского чиновника морского ведомства) в 1660-х годах заболел cифилиcoм, Пипс в своих дневниках писал следующее: «Если мой брат выживет, то он не сможет показать свою голову в приличном обществе - для меня это будет очень большим позором». Волосы тогда действительно имели большое значение для любого европейца, что уж говорить про королей.





Примерно такая же ситуация (облысение) произошла и с королем Англии, двоюродным братом Людовика, Карлом II, которому недолго думая пришлось нанять парикмахеров и всю оставшуюся жизнь носить напудренный парик.

Примерно в этот период практически вся аристократия и придворные улавливают в этом модную тенденцию и копируют моду этих двух королей. Всего за несколько лет по всей Европе произошел взрывной всплеск популярности напудренных париков. Так родилось новейшее европейское увлечение. Напудренные алонжи начала носить вся аристократия и вскоре этот стиль дошел даже до простого среднего класса.





Стоимость парика очень сильно росла, и вскоре это стало настоящим показателем богатства. Обычный парик стоил около 20-25 шиллингов - в те времена практически недельная зарплата простого плотника. Большие напудренные парики, как у аристократов стоил и вовсе сумacшедшие 800 шиллингов (непозволительная роскошь даже для среднего класса).





Но историки говорят, что повальная мода на ношение париков у мужчин началась из-за невероятно популярного вeнepичecкого заболевания...